Nancy Venegas

Irapuato.- Las obras en el Teatro de la Ciudad, inaugurado hace más de cuatro años, no han terminado. Atala Solorio Abreu, directora del Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación (IMCAR), confirmó que falta el equipamiento de los camerinos, para lo que se necesitarán varios millones de pesos.

“No son trabajos importantes en este momento, pero está pendiente el equipamiento de los camerinos, pero lo hemos resuelto de manera perfecta, aun cuando estábamos abiertos al 100%”, dijo Solorio Abreú al hablar de las obras pendientes en el Teatro de la Ciudad.

En agosto del 2016, con la presencia de Lila Down, se abrió el telón del Teatro de la Ciudad, a la fecha el complejo no está terminado en su totalidad. Pero ha funcionado sin problemas, sólo que pese a la pandemia, eventos y espectáculos se suspendieron para prevenir contagios por coronavirus. Cuando las condiciones sanitarias fueron óptimas y el semáforo estatal se ubicó en naranja, se llevaron a cabo algunas presentaciones con el teatro al 30% de su capacidad.

La titular del IMCAR dijo que, a consecuencia de la pandemia, al no considerarse obras prioritarias no se gestionaron los recursos para terminar los trabajos en el Teatro de la ciudad.

“No hemos hecho la actualización de los costos pero sí son algunos millones de pesos, en este momento no -gestionarán los recursos ante la Federación-, porque es un espacio que no podemos decir que se va a poder abrir al 100%, todo esto depende del semáforo, los productores no quieren arriesgarse no quieren hacer productos donde únicamente pueden tener 30% de un público, vamos a tener que esperar, ver más o menos cómo se empieza a mover en el primer trimestre del año este tema, por el momento no hay ningún productor valiente que se anime a hacer producciones para un público reducido”.

ndr