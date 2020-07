Pandemia le ha costado al municipio cerca de 300 millones de pesos

Jazmín Castro

León.- La compra de 48 kits de robótica que solicitó la Dirección de Educación entrará en una segunda etapa de licitación ya que en el Comité de Adquisiciones se declaró desierta.

No obstante, la regidora priísta Vanessa Montes de Oca, solicitó que se considerara posponer el gasto de 2 millones de pesos de dichos artículos, debido a que es incierto cuándo regresaran los niños a la escuela.

Aclaró que no estaba en contra de que se realizara la compra, pero justificó que sería material no utilizado mientras la Secretaría de Educación no diera luz verde para regresar a las aulas.

En respuesta, la regidora panista Ana Carpio Mendoza, explicó que las compras están dentro de un plan de gobierno que no se puede frenar.

Mientras tanto, durante la sesión se informó que se declaró desierta porque las empresas no cumplieron con los tecnicismos o no hubo ofertas con los requerimientos.

Por lo tanto, habrá una segunda convocatoria porque hubo fallas hasta en la entrega de las cartas constitutivas de los domicilios en los padrones de proveedores.