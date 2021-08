Luis Telles

Jaral del Progreso.- En el estado de Guanajuato, tres de cada diez personas han tenido algún padecimiento en la salud mental, sin embargo, durante la pandemia Covid-19 las cifras se han agravado y hoy en día la Secretaría de Salud ha atendido a más de 250 mil personas con alguna afectación de este tipo.

Rosa Elda Villalobos Ugalde, directora de Salud Mental de la Secretaría de Salud, señaló que afortunadamente el estado cuenta con una red de servicios de salud mental y mecanismos que se han adaptado durante la pandemia para atender de manera psicoterapéutica en línea.

“Tenemos una línea (800 290 00 24), donde hay un psicólogo para ti en línea las 24 horas del día. La gente puede llamar y tener atención psicológica gratuita vía telefónica. También tenemos una red de servicios de salud mental muy cercana a tu domicilio, con más de 194 unidades de salud mental atendiendo, más de 550 psicólogos en el estado, 54 psiquiatras… Hoy Guanajuato tiene esta fortaleza de tener un sistema de salud importante. En materia de salud mental, una red muy grande que está a disposición de toda la población”, precisó.

Y es que durante la pandemia, para mitigar y disminuir el contagio, se llevó a cabo un aislamiento social y las personas se han tenido que adaptar, pero no en todos los casos esto es posible.

“Las personas de manera ordinaria tenemos un mecanismo de defensa de adaptación. Esto sucede en el 90% de la población, el otro 10%, es el que tiene un poquito más problemas para adaptarse y presenta algunos estados específicos, como crisis de ansiedad y depresión”.

Sin embargo, precisó que la pandemia ha afectado a todos y a todas, de manera específica no se puede decir que ha afectado a algún sector.

“Hoy quizás las niñas, niños que no hacen un llamado o que no acuden a un servicio de salud mental, no podemos decir que tampoco estén afectados. Se están adaptando, pero sí se han tenido manifestaciones específicas en materia de su salud mental”.

Atención es fundamental

Informó que en las llamadas que reciben atienden a personas de entre 20 y 45 años de edad, población adulta joven que se está desestigmatizando a acudir a un servicio de salud mental, que pide ayuda psicológica y para ello se tienen los mecanismos dispuestos para atenderlos.

Subrayó que tres de cada diez personas tienen un trastorno de salud mental, desafortunadamente no todos llegan a atención, por lo que es necesario hacer un llamado a la población para que si tienen síntomas de malestar emocional, si sienten angustia, estrés que sobrepasa incluso las cuestiones de la economía familiar, del desgaste de la pandemia, del distanciamiento social o las pérdidas, las muertes y los duelos que se están viviendo hoy por la pandemia, llamen al 800 290 00 24.

Reiteró que en todos los municipios de la entidad se cuenta con servicios de salud mental, de atención psicológica y se realiza un trabajo de prevención e identificación de personas que viven un problema de salud mental y que pueden acudir a un CAISES, UMAPS, Hospital, donde se tienen servicios de atención a la salud mental.

Durante la pandemia, en materia de conducta suicida han identificado un incremento del 5%, ya sea por un estado de depresión, aislamiento, distanciamiento social, falta de economía o de ingresos, entre otras.

“Esta posibilidad (suicidio) se ha incrementado, sin embargo, hoy queremos decir que el suicidio no es un alternativa de ninguna de las maneras. Habremos que invitar a la ciudadanía a identificar estos signos y señales y poder pedir ayuda. Una intervención en crisis es 100% efectiva”, concluyó.

ac