AVASALLANTE. En Guanajuato, la tercera ola por Covid19 avanza imparable. Este jueves, en apenas 12 días del mes de agosto, ya se superó la cifra total de casos de julio luego de que se alcanzaron 4 mil 180 casos por 4 mil 67 en los 31 días del mes pasado.

LOS DATOS. También, la suma de las defunciones de lo que va de agosto, 84, ya superó las del mes de julio que fueron 61. Además, este jueves la secretaría de Salud reportó 571 casos positivos la cifra más alta para una jornada desde el 18 de febrero cuando se registraron 591 contagios en todo el estado.

RECUENTO DE DAÑOS. En cuando a defunciones, ayer se reportaron 8, una de ellas, una mujer de 31 años de edad sin comorbilidades pero que no se había aplicado la primer dosis en la jornada que se programa hace unos días con la marca Sinovac. Otro de los fallecidos, un hombre de 53 años originario de Celaya tampoco estaba vacunado. De las otras 6 defunciones, 2 más son de León, un hombre de 50 años y otra de 40 que sí estaban vacunados.

LOS JÓVENES. El secretario de Salud dijo que la pandemia sigue muy activa y la positividad que hace 2 días era de 32% ya subió a 40 puntos porcentuales. El grupo más afectado sigue siendo el de 20 a 39 años.

EN LO NACIONAL. Guanajuato sigue escalando peldaños con más casos activos. Este jueves, ya registra 3 mil 645, la cifra más alta de la tercera ola. En la contabilidad nacional sin contar los de las últimas 24 horas, la entidad ya se ubica en el décimo lugar por estados con 2.45% del total nacional.

EN LO DICHO. Y como ya estaba previsto, la aceleración de la pandemia impactará en la decisión del regreso o no a las clases presenciales. La postura hasta ayer que sesionó el Comité Estatal de Salud se mantiene pero es evidente que la forma en la que aprietan los números de la pandemia, es una presión extra.

SI PERO… En apenas 2 semanas, hemos escalado de menos de 200 casos diarios a casi 600, las defunciones aumentan y los más jóvenes siguen siendo los más afectados. Y todavía faltan más de 2 semanas para la fecha señalada.

LA DEL ESTRIBO…

“En Torneo Mi Barrio lamentamos profundamente los hechos ocurridos en nuestra liguilla. Siempre hemos buscado fomentar los valores y la práctica del futbol. En estos momentos desafortunadamente no están dadas las condiciones necesarias para la continuidad del torneo por lo cual el comité organizador informa que el torneo 2021 queda cancelado”

Ese fue el mensaje en redes sociales del comité organizador del torneo. La decisión fue tomada después de los hechos del pasado lunes en una cancha cercana a la comunidad de Santa Ana del Conde cuando, en pleno partido de futbol fueron ejecutadas 3 personas y herida una más.

Y si el deporte para quienes lo practican y para quienes son espectadores es una manera de desfogar tensiones y convivir o competir sanamente, los hechos de hace unos días representan en los hechos, un ejemplo de la ruptura del tejido social, ese discurso recurrente de los gobiernos.

Cuando la violencia criminal ya no solo es un, “bueno, se matan entre ellos y no afectan a nadie más”. Si fue en León o en Silao, la discusión es irrelevante salvo para las autoridades de León que ya no contabilizaran los 3 homicidios en su abultada cuenta.

De cualquier manera, ninguno de esos 2 municipios conurbados, escapan de su triste realidad. Hoy son más violentos que hace un año.

MALÚ MICHER: LAS MIELES Y LAS HIELES DEL PODER

Desde que fue candidata a la gubernatura por el PRD en 1995 y luego a la alcaldía de León en 1997, Martha Lucía Micher Camarena se perfiló como una política que abanderó el feminismo y la equidad de género en el acceso a los cargos públicos.

Uno recuerda por ejemplo que se molestaba cuando hace 26 años, Vicente Fox como candidato a la gubernatura decía que era una mujer guapa y cuestionaba que usara estereotipos para destacar por encima de sus prendas intelectuales y sus posiciones políticas.

Eran tiempos muy distintos. La equidad de género estaba muy lejos de ser una realidad en nuestro país y nuestro estado y el mapa político es muy diferente al actual. Ella no se asumía como militante perredista. De hecho tardo para ello y ante las escasas oportunidades en territorio dominado por Acción Nacional, se fue a hacer carrera en la ciudad de México.

Hace exactamente 11 años, se descartaba como potencial candidata del PRD a la gubernatura. Hace una década declinaba la posibilidad de ir al Senado para sumarse a la campaña del entonces candidato a gobernador de la ciudad de México, Miguel Mancera y se despedía del gobierno de la ciudad de México donde trabajó como directora del Inmujeres.

Hace 6 años, renunciaba a la militancia en el PRD aunque decía que se mantenía en el Movimiento Progresista.

De hecho, hace 4 años Micher Camarena no aspiraba a ser senadora pues se incorporaba al equipo de precampaña de la delegada de Tlalpan en la capital del país, Claudia Sheinbaun que buscaba ser la candidata de Morena a la jefatura de esa ciudad. Pero López Obrador le solicitó ser candidata al Senado.

Y es a partir de 2018 que Micher Camarena ha probado las mieles pero también las hieles de estar en el bloque gobernante porque abanderar las causas feministas desde la oposición tiene un grado hasta de heroísmo en una sociedad tradicionalmente conservadora como la nuestra.

Pero hacerlo, perteneciendo al grupo gobernante tiene sus peculiaridades. Sobre todo si, como ahora, estamos frente a un presidente de la república muy lejano a abanderar las causas de izquierda y que tiene que ser criticado sobre todo con dislates que están lejos de las causas progresistas.

Malú Micher sabe que ser opositor es mucho más cómodo que tener que defender al gobierno o calar para no entrar en mayores broncas.

EL ZAPOTILLO: EN MANOS DE LA VOLUNTAD PRESIDENCIAL

Da la sensación por el entorno, los dichos y los hechos que la ilusión de concretar la reanudación de la presa El Zapotillo y la construcción del acueducto se apaga cada día más.

Hay razones de sobra para ello. La persistente y respetable lucha de los habitantes de las comunidades que serían inundadas que apelan a uno de los flancos más vulnerables del estilo y discurso del presidente de la república, la multitud de juicios pendientes que hay en varios flancos del proyecto y el tiempo que avanza inexorable sin que haya definiciones, operan en contra.

El jefe del ejecutivo federal Andrés Manuel López Obrador visitará mañana el estado de Jalisco y la agenda inevitablemente incluye a ese proyecto porque ya los pobladores de Temacapulín le enviaron ayer un mensaje que es como un aguijonazo.

Le recuerdan su compromiso de la mañanera del pasado 6 de agosto cuando dijo que iría a escuchar a los habitantes de esas comunidades. Desde luego, los habitantes de “Salvemos Temacapulín” se mantienen en lo dicho. No quieren la obra y piden auditoría técnica al proyecto.

Y para López Obrador solo hay de 2 sopas. O decir que el proyecto seguirá adelante o simplemente aceptar que no se va a concretar. Cuando uno revisa sus pronunciamientos queda la sensación de que busca convencer a los pobladores de que la obra debe terminarse. Al final, es indefinición, especialidadde nuestros políticos.

El problema es que si toma decisión de seguir la obra, quedará mal con uno de los ejes de su discurso más popular. No pasar por encima de la voluntad de comunidades y ciudadanos a quienes no se consulta sobre una obra.

Los habitantes de Temacapulín saben que emplazan al presidente en una zona donde le duele. Es cierto que hay juicios pendientes empezando por el de Abengoa. Pero el futuro del proyecto se reduce a la voluntad política del inquilino de Palacio Nacional.

Si está resuelto a concretar la obra y a asumir el costo político de la decisión ante los habitantes de las comunidades que se mantienen en pie de lucha desde hace 2 décadas, ya debería ser tiempo de pronunciarse.

Hablar de consultas y de diálogo es alargar el asunto innecesariamente. A menos que tenga un as bajo la manga para convencer a sus interlocutores.

Al final de cuentas, vender esperanza es lo mejor que se le da a un gobernante como López Obrador que siempre gusta de actuar para la tribuna. Si quiere romper paradigmas y sorprender a quienes ya intuyen cómo reaccionará, hay que seguir la obra.

Lo lógico es que nos quedemos otra vez chiflando, guanajuatenses y jaliscienses, chiflando en la loma. Patear el bote y heredar la bronca al que sigue lo convertirá en más de lo mismo.