Pandemia empeoró indicadores de pobreza para Guanajuato, alerta Sedeshu

Irapuato.- La pandemia por coronavirus provocó severos estragos en la economía y modificó los indicadores de pobreza. Este 2022, el 40% de los guanajuatenses que se ubican en pobreza, no tienen los recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Pese a que la entidad se ubica encima de la media nacional en este indicador, Jesús Oviedo Herrera, secretario de Desarrollo Social y Humano, dijo que el reto es mejorar las condiciones de vida de este grupo de la población, haciendo más acciones con menos presupuesto puesto que la federación omitió al estado en varios rubros.

Actualmente 4 de cada 10 guanajuatenses no tiene el dinero suficiente para pagar el sustento básico para sus familias, a consecuencia de la pandemia por Covid-19, se sumaron a las estadísticas de pobreza.

“En términos generales de evaluación que tenemos es positiva porque del 2015 al 2020 en Guanajuato hubo un avance y específicamente la ciudad de Irapuato, tiene esa ventaja principios a nivel general estamos por encima de la media nacional y eso pues da motivo para seguir trabajando… Hoy estamos buscando cómo enfatizar, cómo puntualizar más esa esa posición para que Guanajuato siga creciendo en ese índice a pesar de las condiciones que tristemente la pandemia nos ha dejado y Guanajuato ha salido muy bien librado por todas las medidas contra cíclicas que se generaron en el Gobierno del Estado lo que nos permitió tener esta condición que hoy este tenemos, que no es exactamente la que queremos pero que la pandemia pues sí nos dio un golpe complejo”, comentó Herrera Oviedo.

Admitió que las cifras de pobreza no son las más alentadoras y que el reto este año es coordinarse con los municipios y con la sociedad civil, para mejorar las condiciones de vida de ese 40% de los guanajuatenses que no pueden cubrir sus necesidades básicas. El desafío no es sencillo porque este año la Federación de nuevo omitió a la entidad en algunos programas de ayuda.

“Tenemos una condición compleja porque obviamente tenemos menos recursos, la Federación nos ha restringido en recursos públicos pero por instrucciones del gobernador y con la firme convicción de trabajar conjuntamente de manera transversal primero entre las secretarías para hacer más eficientes todos los programas que maneja cada una de las secretarías, otra es también hacer una sinergia con los propios municipios para poder enfatizar y para poder aterrizar en lugares precisos y con acciones precisas es decir dar más al target que queremos para ir disminuyéndolos, que sean eficientes es algo que importante para nosotros no tenemos que estar desperdiciando recursos y eso es algo que hoy hemos venido teniendo con los municipios de un acercamiento y una sinergia que creo que es lo que nos va a dar para seguir avanzando en estos indicadores que obviamente pues lo que va a poder pasar es que vamos a ir un poco más lentos pero pues mientras mantengamos el paso positivo eso nos debe dar ayuda para todos, también tenemos que trabajar con la propia sociedad que nos ayude a encontrar y a definir mejores procesos para incidir en la pobreza”.