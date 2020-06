Pandemia dispara ventas de ‘La peste’, libro de Albert Camus

Redacción

Ciudad de México.- La propagación de la enfermedad Covid-19 que comenzó a darse con mayor intensidad durante el primer trimestre del año en Asia y en Europa, propició un gran fenómeno de compras de pánico de cubrebocas, desinfectantes y gel antibacterial; así como la de un libro, cuyas ventas se dispararon: ‘La peste’, del escritor francés Albert Camus, Premio Nobel de Literatura 1957.

Según la plataforma Edistat, que proporciona datos estadísticos sobre la venta de libros, sólo en Francia semana con semana se incrementó el acceso al ejemplar, uno de los más populares del escritor fallecido en enero de 1960.

A partir de ese gran interés por Camus y en el marco de los 60 años de su fallecimiento, la Embajada de Francia en México, a través del Instituto Francés de América Latina, ofrece desde hoy actividades culturales en torno al autor de libros emblemáticos como ‘El extranjero’.

Explicó Adelino Braz, consejero de Cooperación y Acción cultural de la Embajada de Francia: “Desde el principio de la cuarentena decidimos realizar un catálogo numérico con actividades culturales, como cursos en línea, conferencias, exposiciones, podcast, funciones de teatro, danza y cine. El sexto catálogo con actividades del 15 al 23 de junio está dedicado a Albert Camus”.

El catálogo ofrece enlaces al discurso de Camus para la recepción del Premio Nobel, a diversas películas como ‘Camus’ de Laurent Jaoui, que relata los 10 últimos y tumultuosos años del escritor francés; ‘La furia de un dios’, de Felipe Cazals, adaptación de la obra teatral ‘Calígula’, y con adaptación a guion cinematográfico de Tomás Pérez Turrent.

Así como a la conferencia que el escritor colombiano, Juan Gabriel Vásquez, autor de ‘El ruido de las cosas al caer’, dedicó a Camus para Casa de América en 2011; y a grabaciones audiovisuales de la Semana dedicada a Camus en el marco de la ‘Muestra Albert Camus un extranjero en Buenos Aires (2019)’ con la participación de destacados investigadores, escritores y actores; entre otras cosas como libros, podcast, archivos y videos.

“Este año conmemoramos los 60 años de la muerte de Camus, ocurrida en un accidente, y celebramos sus obras. Es un autor que sigue vigente y con una lectura bastante universal. Además, en este momento uno de sus libros más leídos es ‘La peste’, una novela que describe una ciudad condenada al encierro por una situación sanitaria. Por estas razones lanzamos este lunes el catálogo que se encontrará disponible en https://ifal.mx/ifal-en-casa”.

La vida es como es

Camus es un autor que ha marcado a generaciones. “Muchos lectores se han acercado a él en su etapa de juventud, su obra es muy interesante, escribió novelas, obras de teatro, correspondencia y ensayos. De hecho, un ensayo muy importante es ‘El mito de Sísifo’, en donde establece que aquel que se suicida lo hace porque no tiene el conocimiento real de lo que es la vida; considera que no hay vida más allá de la existencia, no hay divinidad y que la vida es también sufrimiento. De modo que el que acepta que la vida es como es, es el que está dispuesto a construir la felicidad. Leer esto a los 20 años de edad, es una gran revelación”.

Albert Camus tuvo una vida difícil, nació en la pobreza en 1913, su padre murió en la guerra y su madre era prácticamente sorda, su abuela fue quien lo crió y en medio de las dificultades, su vía de salvación fue la escuela.

Explicó el consejero: “En la escuela accedió a un mundo nuevo que le permitió encontrar las palabras para describir la realidad que vivía y le permitió acceder a otros mundos posibles. Cuando llegó a París, convertido en un gran escritor, se confrontó con una sociedad que no lo quiso reconocer. Lo interesante es que 60 años después, el más leído es Albert Camus”.

Para Braz, el escritor vivió en una época en donde la intelectualidad tenía una importancia social y política.

