Pandemia debe aprovecharse para reinventar impartición de justicia: exmagistrado

Luis Telles

Moroleón.- Para el exmagistrado, José Miguel Cortes Lara la impartición de justicia debe de reinventarse; debe de evolucionar, bajo riesgo de desaparecer y, en estos tiempos de emergencia sanitaria se tiene una oportunidad y se debe de provocar muchos cambios para adaptarse a las nuevas reglas de convivencia social que está provocando el Covid-19, tanto durante su vigencia como después de su eventual término, fechas que nadie puede predecir.

Señaló que, la forma de comercializar en línea que actualmente está en crecimiento es un ejemplo de la evolución social; “en contraste, la antigua forma de comerciar en tianguis y comercios establecidos está sufriendo un serio deterioro”.

José Miguel destacó que, en el campo de la Administración de Justicia, que es en donde con mediana autoridad puede opinar, es urgente la adaptación al nuevo estado de cosas, a fin de que Abogados, Juzgadores y personas e instituciones relacionadas, sigan cumpliendo con la importante tarea de preservar la paz y la sana convivencia.

Como especialista en Derecho Procesal, dijo que, la abogacía debe de implementar, entre otras cosas; la actualización tecnológica; consultas a distancia; despachos virtuales.

Por otro lado, los órganos jurisdiccionales, por su parte, deben de implementar de inmediato acciones para terminar jurídicamente los asuntos hoy suspendidos; atender de manera rápida y eficaz el alud de litigios que se presentarán en cuanto reanuden la atención al público.

Reacondicionar los espacios físicos en oficinas públicas; potenciar sus recursos tecnológicos e informáticos; redimensionar las formas de gestión judicial; fortalecer la comunicación entre usuarios del sistema y los órganos jurisdiccionales.

“Todo lo anterior, mas las que necesariamente surjan, teniendo como eje central de todas las acciones y decisiones, a las personas con todos sus atributos y características”.

Cortes Lara aclaró que, en la afirmación de tener como eje central de todas las acciones y decisiones, a la persona, porque hasta la fecha no se ha tenido y como muestra unos simples ejemplos: falta de estacionamiento para usuarios; oficinas públicas sin servicio de sanitarios; escaleras; reducidas áreas de espera; y muchos otros que se podrían enumerar, pero que no se hace porque no es esa la propuesta, sino algo tangencial.

“Algunas de las acciones que corresponden al Poder Judicial, debe de pasar primero por el ámbito de competencia del Legislativo, el que se aprecia muy distante de las necesidades sociales.

Debe de hacerse, antes de que el gremio de los Abogados se sume a la lista de reclamantes de apoyos institucionales, sin que éste por demás el saber que en algunos estados se han repartido despensas a los abogados, por parte del Poder Judicial, lo que además de ser denigrante para el abogado, lo que se dice sin ánimo de ofender a nadie, pone en serio predicamento la independencia del ejercicio profesional”, concluyó.

