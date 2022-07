Los costos del pan dulce y el bolillo casi se han duplicado mientras los panaderos señalan que están viviendo una crisis como sector

Jazmín Castro

León.- En León, los costos del pan dulce y el bolillo casi se han duplicado mientras los panaderos señalan que están viviendo una crisis como sector. Debido a esto, algunos optaron por producir hasta un 10% menos de su producto.

Mario y Carlos administran cada uno panaderías en el centro y norte de la ciudad. Sin embargo, derivado de la inflación los insumos incrementaron rápidamente, pues desde diciembre del año pasado hasta la actualidad, han tenido que subir sus precios entre 2 y 2.50 pesos por pieza.

No obstante, esto no quiere decir que sea un precio justo o que los ayude a tener más ganancias, pues es solo una medida para intentar compensar algunos costos y no caer a números rojos.

Mario comentó que en su negocio el bolillo se vende más rápido que el pan dulce por el precio y porque se puede comer en tortas o con alguna infusión.

“Vendo también en las tiendas, pero el margen de ganancia para ambos es poco. En la panadería está a 4 pesos y en la tienda a 5 pesos, es solo un peso de diferencia y es un margen de ganancia raquítico”, indicó.

Foto: Jazmín Castro

Carlos tiene las mismas condiciones y los precios de su producto son variados como en cualquier panadería, pero tiene piezas desde los 7 pesos, como galletas, y hasta los 30 pesos, que pueden ser panes rellenos con queso o mermelada.

También ha optado por hacer panes pequeños, “son como pastitas y cuestan dos pesos cada uno, y esos se los llevan más para los niños, ya los ‘marean’ con uno o dos para cenar o para la escuela”, explicó.

Ambos, aseguraron que como gremio están preocupados por el aumento en la harina, mantequillas, azucares, gas, entre otros insumos. Esto ya que, por si fuera poco, sus clientes también han disminuido su consumo.

“Si se llevaban cuatro para una familia, se pueden llevar nada más dos o bolillos”, indicó.

Foto: Jazmín Castro

Ni siquiera el pan empaquetado se salva

En Doctor Mora, el incremento en los costos de los productos del Grupo Bimbo ‘espanta’ a la gente, pues los costos se han incrementado entre 1 y hasta 7 pesos, y esto repercute directamente en las ventas, ya que los clientes prefieren llevarse bolillos u otros productos, indicaron tenderos.

Desde el pasado lunes 18 de junio, Grupo Bimbo comenzó a aplicar una nueva lista de costos para los más de 80 productos que mantiene en el mercado.

Derivado de lo anterior, tenderos de Doctor Mora coincidieron que con los nuevos costos la gente se ‘espanta’. Esto porque al cobrarles los productos con el ‘nuevo’ incremento, prefieren cambiar por opciones más económicas.

María Ballesteros, propietaria de una tienda de abarrotes, mencionó a Periódico Correo que la mayor parte de los productos Bimbo tuvieron un incremento. El pan de dulce, por ejemplo, aumentó como mínimo 2 pesos; o el pan blanco, el cual incrementó de 5 a 7 pesos.

Foto: Jazmín Castro

Añadió que el incremento en los costos repercute directamente en las ventas. Dijo que en una comparativa por semana, antes del incremento se llegaban a vender seis piezas, pero actualmente solo se venden dos como máximo.

Por su parte, la tendera Andrea Escamilla argumentó que el incremento en los costos repercutirá también en las compras que pueden efectuar las propias tiendas. Esto porque adquieren cada vez menos mercancía.

También la gente menciona que el costo es elevado, principalmente en el pan blanco. Debido a esto prefieren dejar el pan Bimbo, y llevarse otros productos.

“Ahora la gente prefiere llevarse piezas de bolillo o telera u otras cosas, porque es muy elevado el costo”, finalizó.

JRP