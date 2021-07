Onofre Lujano

Acámbaro.- El equipo de basquetbol ‘Panaderos’ busca realizar un proyecto de formación de grandes basquetbolistas, así lo señaló el entrenador Domingo Torres Lucio, una persona con grande experiencia a nivel nacional, que mantiene a su equipo en constante movimiento dentro del Circuito de Baloncesto del Bajío (CIBABAJ).

Domingo Torres Lucio tiene trayectoria como jugador y entrenador, ha dirigido algunas selecciones juveniles en el estado de Michoacán, así como la selección de Acámbaro y del Instituto Tecnológico de Morelia, ahora le toca enseñar a los jóvenes.

Torres Lucio señala que la liga empezó el 19 de junio y van seis jornadas, donde el proyecto del equipo Panaderos es “hacer un equipo donde los muchachos acambarenses tuvieran una experiencia semiprofesional, en otros años con los equipos anteriores de Acámbaro la mayoría eran jugadores foráneos o incluso extranjeros que daban espectáculo”.

“Pero la experiencia de juego, los jóvenes de Acámbaro no la tenían, porque no jugaban y si lo hacían era cuando estaba asegurado el triunfo con unos cuantos minutos y eso no era lo correcto porque el basquetbol de nivel y experiencia no se quedaba aquí, ahora este proyecto es que los jóvenes locales tengan esa experiencia profesional porque hay potencial y una tradición del basquetbol muy buena, tenemos buenos jugadores a quienes les hace falta ese fogueo”, considera.

“Por el momento representamos a Acámbaro con puros jugadores acambarenses, con un equipo muy rápido, quizás nos falte estatura pero si tenemos gente alta. Hemos ido de menos a más, en el último partido contra Legendarios de Querétaro se vieron bien jugador al tú por tú, sin embargo por la falta de experiencia el equipo cayo en el último cuarto, pero ahí van, contamos con jugadores de 15 años de edad otro 16 y uno más de 17 años porque la liga nos pide menores de edad”, señala.

Domingo confía en este equipo. “Tenemos fe en que mejoremos porque no hemos ganado, pero los muchachos están conscientes de que van a salir adelante de esta racha”.

EZM