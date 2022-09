PAN: su desamor con el “Chino“

El presidente del comité directivo estatal del PAN, Eduardo López Mares, se acaba de apersonar en San Luís de la Paz para desde ahí lanzar arengas que aspirando tener efectos planetarios, no alcanzaron a tener impacto ni siquiera en las colonias periféricas del poblado.

Rodeado del diputado local Armando Rangel, de los regidores Irma Sánchez Cano, Adolfo Villegas, y del nuevo dirigente municipal, mostró las limitaciones de lo que parece ser un joven político ideologizado en el otro extremo de lo que descalifica, pero además con un estilo porril de derecha (idéntico al que ejercen morenistas como Ernesto Prieto desde la supuesta Izquierda guanajuatense)

Su primer obús fue contra el paquete económico federal, afirmando “está hecho por gente que no sabe gobernar”, y como si a un grillo como él con modales tan rudimentarios realmente le preocuparan cosas esenciales, enfatizó en su reclamo que no se contemplan recursos para resolver el problema del agua en la entidad.

Aunque ese estilo rijoso contra la federación no fue lo más sorprendente de su rueda de prensa pues ya se sabe que es la marca de casa, sino el cambio repentino de postura frente a la administración municipal encabezada por el priista Luis Gerardo Sánchez, “El chino”, luego de que la pasada elección el propio PAN le alfombró el camino por razones sospechosamente extrañas.

Mientras estuvo en su mejor momento la alianza Va por México, no se había visto que desde el Comité Directivo Estatal se cuestionara frontalmente al alcalde como esta ocasión. Arropando la postura de sus dos regidores, López Mares denunció la alta inversión en nómina, exigió trasparentar la reciente feria regional y puso en entredicho la solicitud de deuda por 70 millones de pesos, así como el costo proyectado de las luminarias en que se invertirán.

En la política, lo aparente y teatral casi siempre oculta otras tramas, no es casual que luego de que el primer círculo del poder en el estado lleva años guardando silencio ante las crudas realidades de ese municipio, ahora armen este supuesto lance justiciero contra el mandatario ludovicense, que muy al tono del dirigente estatal panista no pasará de ser una bravuconada de barrio que nada resuelve, nada transforma, y que se pierde en el tumulto de las palabras carentes de congruencia y sustancia. En meses venideros habrá que observar si se trata de un desamor definitivo, o solo estamos frente a un arranque pasional detonado por heridas abiertas, igual que sucede en los grandes amores como el que ha habido en años recientes entre el PAN y el PRI.

¡Y en el coro… Armando Rangel!

En la misma rueda de prensa y muy en su conocida pose didáctico-apostólica hablando de “responsabilidad” y “rigor”, pero también secundando el tono porril de su dirigente partidista, el diputado local Armando Rangel Hernández, en su turno solo falto que también culpara a la federación de ser la causante de los temblores.

Se comprende que su anti-morenismo a rajatabla es parte del guion cotidiano que deben seguir para desquitar el monumental salario y honrar su cuna azul, pero en lo que no se midió y cometió un dislate grave fue en la subestimación que hizo de la figura de los regidores de sierra adentro, pues al azuzar a sus pares de Morena, dijo textual: “he invitado muchas veces a mis compañeros de Morena y concretamente a David Martínez que no nada más cobren como diputados sino que estudien la Ley Orgánica del Congreso del Estado y lamentablemente no lo ha hecho, él piensa que es regidor a la mejor de Atarjea, y piensa que criterios personales los puede utilizar para hacer valoraciones que son técnicas…”

Aplica aquello del pez por su boca muere, porque dicho así primero debería cuestionarse él mismo, y es que esas palabras conllevan la aceptación tácita de que en municipios como el mencionado la institucionalidad y la legalidad son muy frágiles, de lo cual es corresponsable pues Armando Rangel tiene toda una vida cosechando cargos en el Distrito que corresponde al noreste y ha sido un factor para que esas prácticas continúen, a tal grado ha contribuido a perpetuar esa pre modernidad política que no ha tenido escrúpulos para incluso aliarse con cacicazgos corruptos de la Sierra Gorda con tal de conseguir sus propósitos electorales.

En la misma mesa también estaba el recién electo dirigente municipal Emanuel Tinajero Morales, en el paso del legislador como responsable de la delegación Noreste de la SEG, éste fue su subalterno ocupando el cargo de Coordinador de planeación y evaluación.

Se sabe que Rangel Hernández se ha convertido para el PAN en una pieza importante dentro del congreso y en un operador eficiente, pero en 2024 es improbable se le vea como candidato a la alcaldía de San Luis de la Paz, para como está de descompuesta su tierra natal no le resultaría rentable, él es más del tipo de políticos que surfean sobre la realidad y cosechan a rio revuelto.

Con su conocido estilo de proyectar un imagen afable, el diputado se esmeró en todas su intervenciones por hablar de “legalidad”, “honestidad”, “el que la hace la paga”, aunque como dice el dicho, eso aplicado pero a “los bueyes de mi compadre” (Y si no recuérdese el reportaje)

PAN: su desamor con el “Chino“

Quizás te interese:

JRP