La iniciativa de protección para hijos de víctimas busca que reciban ayuda médica y psicológica de emergencia

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- La diputada del PAN , Briseida Magdaleno, presentó una iniciativa de protección para hijos de víctimas de feminicidio y homicidio.

Propuso que reciban ayuda médica y psicológica de emergencia, así como servicios de alimentación, educación, jurídicos y otras medidas.

Con esto se busca atender uno de los pendientes que tiene el estado, para garantizar la reparación del daño a las víctimas de niños y adolescentes.

Esto a través de una reforma a la Ley de Víctimas del Estado de Guanajuato y a la Ley del Sistema Estatal de Asistencia Social.

En ésta última se contemplen como sujetos de derecho de recibir asistencia social, a los hijos de mujeres víctimas de un feminicidio y homicidio.

“Con estas medidas se atiende la obligación que como Estado tenemos, de brindar protección a víctimas y resarcir en la medida de lo posible el daño sufrido por la comisión de este delito”, mencionó.

Dijo que, si bien la Ley de Víctimas del Estado contempla la atención de las víctimas indirectas, es necesario especificar que, en el caso de niños, niñas y adolescentes, tienen una situación especial de vulnerabilidad.

Principalmente cuando la víctima era su madre y peor aún si el feminicidio se perpetró en el ámbito familiar.

Briseida Magdaleno refirió que, en México, la cifra de feminicidios sigue creciendo en medio del contexto de violencia.

Cifras alarmantes

En el 2021, se reportaron 966 víctimas de feminicidio, siendo el mes de agosto del 2021 el más violento con más de 108 víctimas.

Esto representó la cifra mensual más alta desde el 2015.

Señaló que, aunque no hay datos precisos, el Instituto Nacional de Mujeres estima que en el 2019 más de 3 mil 300 niños quedaron en orfandad en ese año.

Esta cifra se determinó de multiplicar los feminicidios y los homicidios dolosos contra mujeres.

La estimación es que hubo más de 8 mil 100 huérfanos, ya que algunas mujeres asesinadas no tenían hijos, pero otras tenían hasta cinco.

En ninguno de los dos casos, proporcionó cifras del Estado del Guanajuato.

La propuesta de reforma a la Ley de Víctimas será analizada por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y la Ley del Sistema Estatal de Asistencia Social, se estudiará en la Comisión de Justicia.

Plantean ampliar refugios para víctimas de violencia

De manera conjunta, diputados del PVEM, del PRI y de Movimiento Ciudadano, buscan que se amplíe el derecho de las mujeres víctimas de una situación de violencia para que puedan acudir a algún refugio sin ninguna limitante.

Actualmente, solamente una mujer que haya sufrido violencia familiar y tenga hijos puede acudir a estos sitios.

Por ello, cuando la víctima no sufrió violencia o no cuenta con hijos, no puede recurrir a un refugio para protegerse de su agresión.

Esto de acuerdo con la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, expuso Martha Ortega Roque, legisladora verde ecologista.

La legisladora reprochó que, pese a que los índices de violencia estatal han aumentado en el último año, en el 2021 el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses (IMUG) beneficiaba a 120 mujeres a través de los refugios.

Para este año, la cifra disminuyó para solo beneficiar a 100 mujeres.

Foto: Roberto López

Quieren eliminar obstáculos institucionales

Señaló que, con esta iniciativa, se busca eliminar los obstáculos institucionales a las víctimas que acuden a refugios y que se establezcan las medidas, tanto administrativas como presupuestales, para construir nuevos albergues y fortalecer la operación de los ya existentes.

De esta forma, buscan que se refleje una verdadera protección, ofreciéndoles alojamiento y atención con perspectiva de género, seguridad y recuperación psicológica y en su caso física.

Martha Ortega refirió que ante los niveles de violencia que existen en la entidad en contra de las mujeres, la presidenta de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Conavim) ha declarado a la prensa que Guanajuato es un estado que debería tener declarada la Alerta de Violencia de Género.

La iniciativa firmada por los legisladores del PVEM, Gerardo Fernández González y Martha Ortega Roque, así como la legisladora del PRI, Yulma Rocha Aguilar y de Movimiento Ciudadano, Dessiré Ángel Rocha, fue turnada a la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso del Estado.

EZM