PAN no ve necesario crear una Secretaría de la Mujer

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Aunque el Grupo Parlamentario del PAN no tiene una postura sobre la creación de la Secretaría de la Mujer, la diputada Libia García señaló que, si del análisis se advierte la necesidad de esta, se estaría planteando de esa forma a su fracción.

La presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales mencionó que se tiene que hacer una revisión responsable de la iniciativa impulsada por el Verde Ecologista para determinar que no solo se busque aumentar la burocracia, sino que efectivamente sea para elaborar políticas públicas que beneficien a las mujeres.

Crecería burocracia

Lo anterior luego de que la diputada del PVEM, señaló que ante la falta de definición de las diputadas del PAN en la Comisión para la Igualdad de Género a las cuales se les pidió su opinión sobre la propuesta, la creación de la Secretaría de la Mujer podría ser rechazada en la Comisión de Gobernación.

Al respecto, Libia García mencionó que se trata de un tema que tiene diversas implicaciones, “porque por un lado quién le diría no a crear un espacio o un área administrativa que atienda de mejor manera a las mujeres, pero hay que darnos cuenta que la creación de una Secretaría implica el crecimiento también de las áreas burocráticas que al final no es necesariamente lo que se quiero sino que haya áreas como el Instituto para las Mujeres que atienden o se doten de mayores recursos y no necesariamente el crecimiento de un área burocrática implica una mejor atención”.