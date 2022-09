El gobernador afirmó que el PAN está en riesgo de convertirse en un partido solo de funcionarios y burócratas, e incluso puede desaparecer

Fernando Velázquez

León.- El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo advirtió que el PAN de Guanajuato está en riesgo de convertirse en un partido de funcionarios y burócratas. Además señaló que puede extinguirse si no logra incorporar a más jóvenes en sus filas.

Lo anterior, al participar en el ciclo de conferencias “Origen y futuro de Acción Nacional”. Estas se celebraron en León con motivo del octagésimo tercer aniversario de la fundación del partido.

Lee también: PAN urge mejorar percepción de seguridad en Guanajuato; ‘no es como se ve’

Ahí reflexionó que antes los panistas destinaban tiempo libre y recursos a hacer campaña. Al contrario, hoy hay funcionarios emanados del PAN que, con el pretexto de hacer labores del partido, llegan tarde a trabajar y “charolean” con su militancia.

Asimismo, sostuvo que antes los panistas se esmeraban en hacer trabajo de a pie, y hoy hay muchos “panistas de escritorio”.

“El riesgo que yo veo es que nos volvamos un partido de burócratas en Guanajuato, necesitamos volver a esos orígenes”, aseguró.

Foto: Especial

Además, advirtió que el PAN se está volviendo un partido de viejos. Muestra de ello es que la edad promedio de la militancia es de 48 años. Y es que solo 650 de los 15 mil panistas en Guanajuato tienen menos de 25 años. Esto es menos del 5%.

“Estamos haciéndonos un partido de viejos y luego nos preguntamos por qué los jóvenes no nos siguen. Y aquí va una crítica para los de Acción Juvenil, los juveniles luego son unas fieras, grillos y exigen posiciones, y luego vas a su universidad y nadie los conoce, no son liderazgos”, dijo.

“El mayor enemigo del PAN es la soberbia”

Ante cientos de militantes, Diego Sinhue sostuvo que la soberbia es el mayor enemigo de Acción Nacional en Guanajuato. Por ello llamó a que siempre haya autocrítica, y admitió que, a pesar de los buenos gobiernos emanados del PAN, hay deudas históricas en materia ambiental y de seguridad.

“El mayor enemigo que podemos tener en Guanajuato no es la oposición. No nos conviene una oposición débil porque corremos el riesgo de emborracharnos en nuestra soberbia. Porque hay una línea muy delgada que no podemos a veces notar, entre si están votando porque somos los mejores o porque somos los menos peores”, dijo.

Foto: Especial

En tanto, el dirigente estatal del PAN, Eduardo López Mares, aseguró que el objetivo prioritario para el 2024 es ganar la Presidencia de la República. Afirmó que no sirve de nada mantener el poder en Guanajuato mientras el país se va a la ruina.

“De nada nos sirve estar conservando nuestro nicho, tener nuestra propia habitación en una embarcación cuando estamos viendo que el país se está cayendo, cuando estamos viendo que el barco va en picada”, dijo.

Te puede interesar: Recién llegado de Europa, se reúne Diego con diputados locales del PAN

Además, reconoció que el trabajo del partido se ve frenado porque en ocasiones parece que hay muchos generales: o todos están a la espera de una candidatura o no se trabaja en equipo por pertenecer a diferentes grupos internos.

Quizás te interese:

JRP