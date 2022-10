PAN GOBIERNO: EN DEFENSA DE LA FIESTA DE TOROS

FIRMES. Por cierto, sin ningún reparo, el PAN-Gobierno mandó la artillería pesada para defender la fiesta de toros en Guanajuato ante la enésima iniciativa del partido Verde para eliminar la fiesta brava en el estado.

LA CAUSA. Y es en estos casos en los que el blanquiazul no tiene ningún reparo para mostrarse sin contemplaciones en uno de los temas que, tanto el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo como su antecesor Miguel Márquez coinciden en su defensa.

CIFRAS. Los funcionarios hablaron de las 34 ganaderías de lidia, de las prácticas sustentables de conservación de suelos y el entorno, entre otras acciones que abonan a la conservación de ecosistemas y biodiversidad.

RAZÓN. Dijeron que si se realiza la prohibición no existirán productores en dicho sector por lo que no se llevaría a cabo las acciones que se hacen para la prevención.

EL DINERO. El argumento económico fue fundamental en la argumentación. Que Guanajuato ocupa el tercer lugar a nivel nacional en ganaderías de lidia lo que genera empleos e ingresos para las familias de la entidad.

EN LA MESA. De plano, sugirieron incorporar al análisis de la iniciativa al sector ganadero y agrícola, empresarios, promotores, actuantes taurinos, autoridades y actores que intervengan en el espectáculo taurino.

RECUERDOS. Cabe recordar que las corridas de toros solo sufrieron algunas restricciones cuando el partido Verde fue cogobierno con el PRI en León hace una década en la que se implementaron prohibiciones para el ingreso de menores de edad a las corridas.

y Justo fue en ese trienio 2012-2015 cuando Miguel Márquez declaró patrimonio cultural intangible a la fiesta brava que, como se sabe, está en peligro de extinción. Pero los gobernantes azules en el estado no van a darle cristiana sepultura antes de que se dé la muerte natural.

LA DEL ESTRIBO…

No hubo sorpresas en la definición de candidatos a consejeros nacionales y estatales del PAN que en sentido estricto ya lo son. Solo les falta cumplir el trámite.

Hace tiempo que en el partido en el gobierno en Guanajuato, todo está fríamente calculado y controlado. Las listas que fueron votadas ya estaban previamente cargadas y la orden de cómo votar, previamente distribuida.

No es extraño que Javier Alfonso Torres Mereles, el diputado suplente de Aldo Márquez haya sido el más votado, por encima de Carlos Medina y Miguel Márquez. Usted sabe quien organiza y que la instrucción es clara.

Sorprende que el diputado federal Jorge Espadas Galván haya sido tercero solo por debajo de Medina y por encima de Márquez que fueron 2 y 4.

Víctor Zanella es el nuevo integrante de la élite azul en el consejo nacional y Alfredo Ling, el infaltable del Yunque. Luis Alberto Villarreal, pese a la debacle electoral que sufrió al perder San Miguel de Allende mantiene el pacto con Diego Sinhue y sigue en el consejo nacional.

En el caso de las mujeres, la alcaldesa de Irapuato quedó en primer lugar de votación. No hay duda que su partido le arropa en horas bajas.

El que se quedó chiflando en la loma pese a que quería ser consejero nacional fue Justino Arriaga. Nunca ha estado en el paraíso dieguista.

Haberle ganado la diputación a Agustín Robles, jefe del Distrito de Riego 11 y que es puntal en el proyecto alternativo para agua en León, fue una travesura que no le perdonan en el oficialismo.

MALÚ MICHER: RESERVAS, MAROMAS Y DISCIPLINA

Hace un año, la senadora morenista Malú Micher tuvo que apechugar con la embestida de la 4T en contra de 109 fideicomisos y que no tuvo consideración ni siquiera con los fondos que apoyan a sectores que en su momento manifestaron abiertamente su apoyo con el proyecto de Andrés Manuel López Obrador como los relacionados con el cine, la ciencia y la tecnología o temas con los que la izquierda debiera ser solidario como el de las víctimas.

“Nosotros le vamos a demostrar el derroche que han sido algunos de los fideicomisos, la parte de no transparencia el robo y saqueo que han hecho a este país”, señalaba la senadora una semana antes de que se sentenciara el destino de la mayoría de los Fideicomisos, creyendo que podía salvar algunos.

Micher Camarena, activista de causas de izquierda a lo largo de su trayectoria y que ahora, como parte de la bancada del partido gobernante se tenía que conformar con un pataleo legislativo que ni siquiera era combativo y que quedaba en lo testimonial.

Presentó una reserva de 3 artículos. Negó que el presidente haya calificado como corruptos a los beneficiarios de algunos fondos y que lo que cuestionaba es el instrumento.

Sugirió que los colectivos de víctimas podrían tener razón al suponer que tendrían más obstáculos para acceder a apoyos oficiales y propuso cambiar la redacción de 3 artículos para garantizar que los recursos para tal fin siguieran etiquetados. La mayoría de su partido y sus aliados batearon la propuesta.

Ella sabía que las reservas no pasarían y creyó que fijando su postura, salvaba su posición y sus principios.

Es el costo de probar las mieles del poder. ¿Sentirá algo de frustración ella que ha abanderado las causas feministas, de apoyo a los desprotegidos, de garantizar recursos para los sectores más vulnerables, que desde la oposición pudo ejercer con dignidad su derecho al pataleo y que ahora, como parte del grupo gobernante, poco tenga que presumir en las alforjas porque para una izquierdista de su trayectoria, este gobierno que dice combatir el neoliberalismo, en realidad ha resultado ser muy conservador?

Hoy, una vez que hizo manifiesto su apoyo al canciller Marcelo Ebrard como posible candidato presidencial, veremos el destino que elige pues ella ha querido que sus causas se unan a las de Ebrard que hoy no aparece como la corcholata favorita.

Es evidente que en su papel de senadora, ha hecho demasiados malabares a las causas feministas que sin tapujos ejerció desde hace muchos años. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha torpedeado de manera directa e inobjetable causas y políticas públicas que incluso se aplicaban ya en México hace algunos años.

DIEGO CON LOS PANISTAS: LA RESISTENCIA, EL CONTROL Y LA DISCIPLINA

Sin ser frontal y mucho menos pasional en contra del gobierno federal, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo apeló a la emoción para bordar un discurso cuyo objetivo central era sustentar el control que desea en las decisiones del PAN Guanajuato y la disciplina a ultranza que quiere de los panistas para que no hagan olas y le permitan seguir siendo el jefe máximo de su partido en la entidad.

No fue casual que lo hiciera en la asamblea estatal en la que se eligen candidatos a los consejos estatal y nacional, órganos en los que se anidan las decisiones más importantes en la vida interna del PAN de cara a las próximas elecciones.

Tampoco que se haya asegurado de contar con la presencia de, excepto Vicente Fox Quesada, todos los exgobernadores vivos del panismo en Guanajuato para darle una mayor fuerza y simbolismo a su convocatoria.

De hecho, esa última foto que les pidió a Carlos Medina, Juan Carlos Romero, Juan Manuel Oliva y Miguel Márquez junto a él en el templete acondicionado en el Inforum de Irapuato fue el clímax de la jornada y la muestra más clara de su poder.

Además de los delegados con derecho a voto en la asamblea, estaban presentes alcaldes, alcaldesas, diputados y diputadas locales y federales, senadores, la burocracia en pleno.

En esa simbiosis que tiene hoy el PAN Guanajuato, con los modos, usos y costumbres del viejo PRI, Diego Sinhue quiso dar un sutil manotazo en la mesa y reiterar el aviso de que la foto de los candidatos y candidatas al 2024 la va a tomar él y que quien se mueva no va a salir.

Es el dedazo, el control y la disciplina “por el bien de los guanajuatenses”.

“Si quiero anteponer mi proyecto personal al proyecto de Acción Nacional vamos a terminar entregando no el gobierno, no el partido, sino el futuro de nuestros hijos a quienes no saben gobernar”, dijo casi en el cierre de su intervención.

Hoy cobra sentido aquella reunión con los exgobernadores en el domicilio del empresario leonés Jorge Videgaray Verdad hace algunos meses. Con pragmatismo, Diego Sinhue hace un lado ciertas reservas o diferencias que tiene con algunos de sus antecesores como Carlos Medina y Miguel Márquez.

Se desvivió en elogios. Les llegó al ego y seguramente abrirá algunos espacios para que den rienda suelta a su protagonismo. Márquez casi tiene una candidatura al Senado en las alforjas.

Ayer Diego Sinhue, de manera abierta, quizá por primera vez de los ataques que provienen de la Federación. No hubo espacio ni era el momento de reclamos. Guanajuato ha sido hasta ahora terreno inhóspito para la 4T en el ámbito electoral.

Y por lo visto, esas embestidas seguirán siendo el pan de cada día. Qué mejor argumento para sostener la línea y la disciplina que los tiempos bravos.

