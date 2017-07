El PAN, derrotable: Chico

Expone ante mujeres trabajo que ha hecho como parte del Senado

Sergio Maldonado

CELAYA, Gto.- Tras darse a conocer sus aspiraciones para contender en la elección interna del PRI y representar al partido en los comicios electorales de 2018, el senador Miguel Ángel Chico Herrera consideró que la situación de Acción Nacional en el estado no se encuentra bien, por lo que opinó que los aspirantes que el blanquiazul presenta son derrotables.

Con el objetivo de exponer su trabajo como senador, Chico se reunió con un grupo de mujeres de la sociedad civil, a quienes les aseguró que está desarrollando acciones para mitigar los problemas sociales en el estado. Agregó que se encuentra trabajando por un proyecto para mejorar las condiciones de Guanajuato, por lo que esperará que la elección interna del partido le favorezca.

“Desde adolescente siempre he servido al estado. Vamos a ver como se vienen los temas de la elección primera y cómo se vendrá la constitucional, pero yo me he preparado desde siempre hasta llegar al Senado (…) y considero que los he representado bien”.

Respecto a las actividades denunciadas por presuntos actos proselitistas del secretario de Desarrollo Social y Humano, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, comentó que existe un claro desvío de recursos y llamó al Instituto Electoral a revisar la situación.

“Está cometiendo grandes excesos el gobierno del estado; no han entendido la gran reforma político-electoral que se realizó y ellos están abusando del poder estatal. Está claro que el Programa ‘Impulso’ y el secretario Diego Sinhué están buscando una candidatura propia y con recursos del estado, con temas que la reforma política electoral prohíbe y ellos no lo han entendido y eso la sociedad lo esta visualizando”, concluyó el senador priista.