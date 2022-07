1.- Encuestas para entrar en calor

A exactamente dos años de las elecciones de 2024, las ansias por medir popularidades, perspectivas de crecimiento, aceptaciones o desprecios, sobre todo en lo que concierne al PAN como partido en el gobierno, ya son notables y constantes.

Ayer en Celaya, fueron reportadas encuestas telefónicas para conocer la percepción ciudadana rumbo a la gubernatura. Una grabación pide seleccionar por qué partido votaría si fueran las elecciones y también ofrece opciones de posibles candidatos, por el PAN.

Sin duda interesantes las opciones que encartan: la secretaria de Gobierno, Libia Dennise García Muñoz Ledo; Lorena Alfaro García, alcaldesa de Irapuato; Alejandra Gutiérrez Campos, alcaldesa de León; Jesús Oviedo Herrera, secretario de Desarrollo Social y Humano; Héctor López Santillana, director del Puerto Interior y a Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud.

Ciudadanos comentaron que recibieron llamadas a los números telefónicos fijos de su oficina o vivienda. La grabación pregunta: ¿si hoy fueran las elecciones a gobernador del estado por cuál partido votaría?

La misma grabación sugieren en el siguiente orden PAN, PRI, MORENA, Movimiento Ciudadano, otro partido; al presionar la tecla deseada aparentemente se sugieren algunos nombres.

Para el caso de MORENA los ciudadanos dijeron no recordar todas las opciones, pero al menos dijeron acordarse de Ernesto Prieto Gallardo y Ricardo Sheffield Padilla. Una vez que se selecciona al posible representante, la grabación agradece y termina la llamada.

¿Quién paga esta encuesta que sólo ve aspirantes en el PAN dentro del propio gobierno? Por ahora se desconoce, lo cierto es que los temas álgidos no faltan para ninguno de estos postulados, como para estar pensando en la sucesión gubernamental.

2.- Documentos van y vienen, pero el MUMO se aleja

La guerra de poder entre la directora del Instituto de Nacional de Antropología e Historia (INAH), Olga Adriana Flores Hernández, y el alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña, ha demostrado que las personas a cargo de los puestos se imponen por encima de cualquier proyecto público.

El nuevo Museo de las Momias ha quedado como un sainete político; las descalificaciones expresas o evidenciadas, prevalecen como parte de una reyerta donde salen a relucir trámites inconclusos y omisiones de una endeble vida institucional.

Ya le hemos comentado en este espacio las declaraciones de la funcionaria federal del pasado 3 de julio, las mismas donde pretendió revelar que ni uso de suelo había como certeza del lugar elegido por el gobierno municipal para edificar el MUMO.

Se trata de un proceso que inició el 2 de octubre de 2019, cuando se entregó la primera versión del proyecto cuya factibilidad fue recibida el 25 de agosto de 2021. Fue este hecho el que le dio sustento a la solicitud de deuda ante el Congreso del Estado.

Cierto es que faltaban pasos importantes que tenían que ver con el predio donde se proyectó el MUMO. El permiso de división, permiso de uso de suelo, así como el alineamiento y número oficial, se ratificaron en febrero de 2022.

Documentos en manos de Correo, muestran una escritura de propiedad que se envió al INAH, anexo a la solicitud inicial.

Flores Hernández afirmó que en el momento en que tomó su cargo, sostuvo que faltaba más de la mitad de los documentos que se necesitaban.

No obstante, cuando la relación aún no se tensaba como ahora, la propia delegada recibió a la Dirección de Obra Pública para solicitar un CD con la información en digital a principios de diciembre de 2021. Ella misma argumentó que no tenía el expediente completo, pero quizá más bien por un error de archivo interno.

En 2019 se entregó el expediente completo, tan es así que el INAH oficinas centrales se pronunció al respecto positivamente en una reunión virtual llevada a cabo en el mismo mes de agosto de 2021.

Estamos entonces ante una funcionaria federal que no siguió procesos institucionales y ahora planta una posición inamovible, frente a un alcalde que no dejará libre una versión de los hechos, sobre una obra de la que prácticamente va bajando su cortina.

Todo indica que, aún sin MUMO, la reyerta continúa.

3.- El PRI de León, ahora se asila en la CNC

Lo que ocurre con el PRI que encabeza Juan Pablo López Marún en León es ya sintomático de un partido que dejaron en pedazos.

Derivado de las carencias operativas, financiera y hasta políticas, el joven excandidato tricolor se vio en la necesidad de plantear una ‘reestructuración’, que se materializó con la mudanza, a partir de ayer, de la sede del Comité Municipal del PRI en León al viejo centro de reuniones de la Confederación Nacional Campesina (CNC) del municipio.

Se trata unas viejas oficinas ubicadas en la calle Guillermo Prieto #323-B de la colonia San Juan de Dios, que se encontraban en el descuido total de sus agremiados. Notables son las huellas del tiempo, en un inmueble cuya actividad más notable era el alquiler para eventos sociales.

Ahora será en ese lugar donde las prerrogativas que recibe López Marún habrán de emplearse, derivado de un intercambio que no hace más que evidenciar el ostracismo en el que se encuentran.

Según indicaron, este cambio de sede forma parte de un proceso de reestructuración política y operativa que el Comité Municipal del PRI en León ha emprendido, que continuará con la toma de protesta de su nueva secretaria general que, por cierto, aún no tiene fecha.

Una fachada descarapelada y un techo de lámina reciben ahora a la dirigencia de un PRI fragmentado, cuyas aspiraciones de crecimiento francamente se ven cada vez más lejanas.

