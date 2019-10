PAN cerrará filas y seguirá luchando por el beneficio de los mexicanos

Durante el Informe Legislativo presentado por los Diputados Federales Ricardo Villareal y Saraí Nuñez Cerón se envió un mensaje de reproche al presidente de la República Andres Manuel López Obrador

Luz Zárate

Celaya.- El Informe Legislativo que presentaron los Diputados Federales Ricardo Villareal y Saraí Nuñez Cerón, sirvió para que los panistas cierren filas, se muestren unidos y además mandaron al Gobierno Federal el mensaje de que seguirán siendo una “oposición crítica” y que seguirán luchando por el beneficio de los mexicanos.

Al evento acudió el líder nacional del PAN, Marko Cortez, quien dijo que desde Celaya manda el mensaje de reprobación al autoritarismo del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y aprovechó para decir que si no renuncia el gabinete de seguridad, es por complicidad entre el Gobierno Federal y la delincuencia organizada.

El evento fue diferente al que se ha hecho en otros momentos, en que los políticos enuncian una larga lista de cifras y recursos entregados, esta vez ambos legisladores aprovecharon para decir que están en la Cámara de Diputados luchando contra las iniciativas que no benefician a los mexicanos y apoyando las que tienen que ver con el bien común.

“No se van a doblegar”

También aprovecharon para cerrar filas con la presidenta municipal Elvira Paniagua y con el Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y afirmar tajantes que en Guanajuato “no se van a doblegar”.

“Hoy vino la plana mayor del PAN a Celaya, hemos venido a decir que el PAN está con Celaya, que sabemos que somos la primera fuerza opositora de este país, el PAN se ha mantenido firme y se ha mantenido unido, encabezando las causas de los mexicanos, hemos sido un partido responsable, hemos votado y aprobado temas fundamentales para el país como la guardia nacional, como las modificaciones al artículo 19 para ampliar el catálogo de delitos graves, hemos aprobado las herramientas al presidente de la república para que no haya pretexto en temas tan importantes como es la seguridad que desafortunadamente va por caminos muy complicados, hemos sido una oposición muy férrea…

“Hoy vino la plana mayor del pan a Celaya y no es casualidad, hemos venido a decir que sabemos que las cosas en este municipio, en este estado y en este país no son fáciles, pero también venimos a decir que no nos van a doblegar, que vamos a trabajar incansablemente por garantizar la paz en Celaya, por las y los guanajuatenses, estamos aquí para rendir cuentas pero por supuesto también para decir que estamos coordinados, que estamos trabajando y que las cosas sin duda alguna van a cambiar”, dijo el Diputado Ricardo Villareal.

Exigen una verdadera estrategia

Durante su participación Villareal hizo una recapitulación del número de muertes que ha dejado el crimen organizado durante los últimos sexenios, siendo el presidido por Andrés Manuel López Obrador el que ha dejado mayor cantidad de muertos, además de que criticó la fallida estrategia de seguridad.

“Venimos de tiempos muy complicados muchas veces la gente pregunta por qué está pasando lo que está pasando en este país y hay que entender que las cosas no empezaron así de la noche a la mañana, venimos desafortunadamente del sexenio más corrupto de la historia de este país un sexenio gobernado por Enrique Peña Nieto, que no sólo se robó el presupuesto…lo digo fuerte y claro generaron carteles como Santa Rosa de Lima, ellos crearon esos monstruos de mil cabezas que hoy desafortunadamente aterrorizan a las familias de Celaya y Guanajuato, hay que combatirlos con estrategias y esto es lo que exigimos al presidente López Obrador, no decir que los van a acusar con sus mamás o con sus abuelitas, hay que combatirlos de frente con fuerza con ganas con valentía y con convicción”, criticó el Diputado.

Castigo a los municipios

Recordó que en su comisión puso un letrero en que decía a los alcaldes que no lleven proyectos a la Cámara de Diputados, pues no hay recursos federales, esto lo hizo con la intención de denunciar que Morena está “castigando a todos los municipios”.

“Hay que dejar claro, se está castigando parejo a todos los municipios, es una estrategia centralista que hay que combatir, en Guanajuato tenemos una ventaja que es uno de los estados con las finanzas más sanas de México, yo sólo quiero decirles que aquí seguiremos trabajando fuertes, que seguiremos dando la cara, una oposición responsable que acompaña al presidente pero también seremos una oposición dura, intachable, a nosotros nunca nos van a presionar para aprobar algo que va en contra de los mexicanos”, señaló.

Al evento acudieron los senadores por Guanajuato Alejandra Reynoso y Erandi Bermudez; el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Juan Carlos Romero Hicks; el diputado Fernando Torres Graciano, el dirigente estatal del PAN, Román Cifuentes Negrete; la alcaldesa de Celaya, Elvira Paniagua; el alcalde de San Miguel de Allende Luis Alberto Villareal; el Coordinador de la bancada del PAN en el Congreso Local, Jesús Oviedo, el diputado local Paulo Bañuelos, entre otras personalidades.

