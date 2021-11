Roberto López Arrieta

San Miguel de Allende.- El PAN municipal dio a conocer que la aprobación de nuevos consejeros del Sapasma hecha el pasado 30 de octubre es ilegal e irregular y advirtió al ayuntamiento que si no se revierte acudirán a todas las instancias para “devolver la institución pública al carril de la legalidad”.

“El Partido Acción Nacional tiene como uno de sus pilares más firmes conducirse siempre con respeto al Estado de Derecho, la defensa de las instituciones y el apego en todo momento a lo que marca la ley. No permitiremos que nada ni nadie actúe de manera sesgada y fraudulenta, cuando el bienestar de las y los sanmiguelenses está de por medio”, indica el PAN en un comunicado.

Señala que en menos de 5 años se logró colocar a SAPASMA como un referente de calidad y excelencia en el servicio público de agua, a nivel estatal y nacional.

“El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Miguel de Allende es una institución pública reconocida por la eficiencia de sus gestiones y por el buen desempeño todos sus integrantes, entre ellos, los miembros del consejo directivo”, indica el comunicado firmado por el líder municipal Gerardo Arteaga. “Por ello, denunciamos la intención del actual gobierno priísta de impulsar el nombramiento irregular de nuevos consejeros de SAPASMA, en un acto que pasa por encima de la normatividad vigente y del respeto a la legalidad, haciendo caso omiso de la Ley Orgánica Municipal, así como del Reglamento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Miguel de Allende”.

Asegura que dicho nombramiento contraviene lo indicado por el Reglamento del SAPASMA, “pues el actual Consejo está vigente hasta 2025, por lo que resulta absurdo y fuera de lugar sustituir a sus miembros sin motivación alguna”.

También señala que de acuerdo con lo establecido en la Ley y el Reglamento mencionados, para realizar la designación de nuevos consejeros es necesario tener la mayoría calificada, “requisito que no fue cumplido, pues únicamente se contó con 6 votos y no con los 8 necesarios. El presidente municipal aludió al uso del “voto dirimente”, pese a que la ley establece que este voto sólo podrá ser utilizado cuando haya un empate; situación que no ocurrió”, explica el texto.

Arteaga refiere que el consejo directivo que se designó el 8 de octubre del año en curso, para el periodo 2021-2025, es el jurídicamente legítimo “puesto que cumple con todos los requisitos que exige la Ley y el Reglamento antes mencionados y no puede ser removido de manera arbitraría y, menos, si se carece del número de votos suficientes para alcanzar la mayoría calificada”.

Incluso asegura que el intento por designar a un nuevo consejo directivo del SAPASMA no estaba contemplado en la orden del día de la sesión ordinaria del pasado 30 de octubre. “De manera tramposa, este punto se incluyó en el último momento, para evitar que se realizara el análisis necesario sobre esta situación. Por estas razones, el Comité Directivo Municipal del PAN en San Miguel de Allende hace del conocimiento público que no permitirá que este tipo de procedimientos ilegales queden impunes”.

Arteaga señala que “ante éste atropello y, sobretodo, ante la opacidad, la arbitrariedad, la ilegalidad y los agravios que esta caprichosa pretensión provocan al estado de derecho, conminamos al presidente municipal y a los miembros del PRI, a dar marcha atrás al atropello con el que pretenden desconocer al consejo directivo del SAPASMA, legalmente designado para el periodo 2021-2025 y a la intención de nombrar uno nuevo”.

Advirtió que de no ser así, acudirán a todas las instancias legales, para devolver la Institución Pública al carril de la legalidad.

“Reiteramos que, por respeto a nuestra ciudadanía, este y todos los asuntos públicos deben realizarse mediante un procedimiento legal y transparente, pues es derecho de nuestra gente que todas las decisiones que afecten al municipio se lleven a cabo de frente a la opinión pública y en apego a la Ley”, finalizó.

