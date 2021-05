PAN acusa a Movimiento Ciudadano de ser ‘compinche’ de Morena y del CJNG

Agencias

Ciudad de México.- El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, reclamó hoy en Jalisco a Movimiento Ciudadano (MC) por no haberse sumado a su alianza con el Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD). Asimismo, acusó el crecimiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como responsabilidad del gobernador Enrique Alfaro (del MC).

Cortés Mendoza aprovechó su visita para pedir a los jaliscienses “que recuerden los buenos gobiernos del PAN, porque Movimiento Ciudadano les ha quedado mal al ofrecer mucho y cumplir poco. Adicionalmente, este partido no quiso sumar esfuerzos para ponerle un alto a Morena y a la destrucción del país”.

En su intervención, el albiazul aseguró que su partido “representa la oposición más firme, porque no se agacha, no se dobla, no se humilla y no negocia en lo oscurito”.

“Si hay que negociar, porque sabemos construir y sabemos negociar, lo hacemos a la luz del día y a la vista de todos, como decía el Maquío, como se debe hacer la política, la que no te avergüenza. Pero yo sí les aseguro que Movimiento Ciudadano está agarrado por debajo de la mesa con Morena”, dijo.

Por ello, señaló a MC como “cómplice de Morena” en razón de no pactar con la coalición y precisó que la única forma de lograr un “contrapeso es votando por el PAN”.

Arremete contra Alfaro

“Jalisco se ha convertido en el epicentro de la inseguridad de México debido a la expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación y como consecuencia de la falta de su combate tanto por Gobierno federal como del local”, añadió el dirigente blanquiazul.

Marko finalizó con un señalamiento de “corresponsabilidad consentida” del Gobierno federal y el de Jalisco, que, a su consideración, no combaten la delincuencia.

“Jalisco, uno de los estados más inseguros del país y con un cártel que se expande a sus anchas, y ahí hay una corresponsabilidad consentida, tanto del gobierno federal, como del gobierno de Jalisco, que no combate la delincuencia, que no le entra el toro por los cuernos”, dijo.

