PAN: a favor de que se revisen asignaciones a Kore Caminos del Noreste

Román Cifuentes afirmó que no se tolerarán situaciones fuera del marco legal y afirmó que le corresponde a la ASEG checar los 9 contratos de obra realizados a favor del ex alcalde de Atarjea

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El dirigente estatal del PAN, Román Cifuentes Negrete se pronunció a favor de que la Auditoria Superior del Estado (ASEG) revise las adjudicaciones de obras y asignaciones que se hicieron a favor del ex alcalde de Atarjea, Rigoberto Huerta a través de su empresa constructora Kore Caminos del Noreste.

Tras la investigación realizada por Correo en la que se indica que incluso durante la administración del ex gobernador, Miguel Márquez Márquez, el estado le otorgó a Kore Caminos del Noreste 9 contratos de obra de los cuales 5 fueron adjudicaciones directas, Román Cifuentes afirmó que no se va tolerar que alguna situación esté fuera del marco legal.

Por ello, mencionó que “en el término de estos casos 6 años, hay obras que se han asignado de manera directa, otras que han sido por tema de licitación y todo, yo creo que ahí le correspondería a la Auditoria Superior del Estado checar en aquellas acciones que no están pre escritas que hagan una revisión y si ya las autoridades municipales iniciaron algún proceso, o hay algún proceso de inconformidad”.

Dijo que se debe tomar en cuenta que estos contratos otorgados a Rigoberto Huerta fueron en el periodo 2013 -2018, por lo que tras la investigación de Correo, ha hablado con los alcaldes y alcaldesas de la región noreste del estado para pedirles que no tengan vínculos con la empresa.

“La alcaldesa de Santiago Maravatío me dice que ella ya no ha tenido ninguna participación con esta empresa, mi alcaldesa de Atarjea me dice exactamente lo mismo, la alcaldesa de Xichú me dice que ella lo que han atendido ha sido conforme a derecho y lo decimos si hay algo que se tenga que observar que sea la Auditoria Superior, la Comisión de Hacienda del Congreso, lo revise, lo atiendan y nosotros no vamos a tolerar este tipo de situaciones”.

PAN no tiene inconvenientes en que se revise a sus miembros

Reiteró que la dirigencia estatal del PAN, no tendría ningún inconveniente en que se revise esa red de ex alcaldes y funcionarios municipales emanados de Acción Nacional de Xichú, Atarjea y Santa Catarina involucrados en el negocio de la empresa Kore Caminos del Noreste.

“Nosotros ahí vamos a ser bien claros y bien puntuales, nosotros hemos pedido a nuestras autoridades que todos los actos y todas las acciones que lleven a cabo sean apegadas a la legalidad, nosotros no vamos a permitir que alguna situación esté fuera del marco de la legalidad”, afirmó.

Que se involucre el SEA

Entrevistada por separado, la delegada en funciones de presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, Ruth Tiscareño Agoitia manifestó que por el entramado en el que se involucra a una red de funcionarios, debe ser el Comité de Participación Ciudadana (CPC) y el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) quienes intervengan en el caso.

“Pudiera ser que en primera instancia cumplan con los requisitos, como bien se menciona es adjudicación directa y es así porque la ley lo contempla hasta cierta cantidad, pero son muy inteligentes porque si hay una obra de 10 millones la van haciendo en partes, entonces dice la primera etapa es de 2 millones para poder hacer la adjudicación directa por el monto que la ley marca, entonces digo si la revisa la auditoria dice ‘si cumplió con la norma’ pero si además va y checa la obra y cumple con los requisitos pues también está bien, pero también hay que dar un paso más”.

Dijo que la intervención del Comité Coordinador del SEA sería el camino inicial respecto a la red de corrupción que se ha creado en torno a dicha empresa constructora.

Afirmó que el partido estará atento a que el Sistema Estatal Anticorrupción lleve a cabo alguna revisión y que en caso de que hubiese alguna denuncia ciudadana en torno al caso se daría acompañamiento.

“Si algún ciudadano nos aporta los documentos necesarios para hacer la denuncia, por supuesto que lo acompañaríamos”, concluyó Ruth Tiscareño.

Comentarios

Comentarios