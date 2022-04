“Pero también les digo a los legisladores que lo piensen porque se van a exhibir como traidores a la patria, que lo piensen. No es una amenaza ni una advertencia. Es hasta una recomendación de buena fe. Es un consejo….si no han internalizado que son representantes del pueblo o eso nada más lo tienen por encimita, contra el cinismo y el cretinismo, no hay nada que hacer”.

Andrés Manuel López Obrador El presidente atiza con altas probabilidades de derrota, una de las más altas apuestas de su sexenio este domingo.

Falta mucho pero echemos un vistazo al 2024 y las precalenturas de los que suspiran por la gubernatura. En el PAN, en esta ocasión la decisión no será sencilla porque por definición, se involucra el Comité Ejecutivo Nacional del PAN solo por el tema de la paridad de género (un asunto que impactará a todos los partidos).

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gran elector en turno tendrá que ponerse de acuerdo con el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés para definir la estrategia nacional a partir de las fortalezas de su partido que por supuesto están en Guanajuato.

Y el panismo guanajuatense tiene entre las mujeres a varias prospectos naturales.

La secretaria de Gobierno Libia Denisse García; las alcaldesas de León, Alejandra Gutiérrez y de Irapuato, Lorena Alfaro además de la senadora Alejandra Reynoso. Podríamos decir que las dos primeras serían las llamadas estelares en esta proyección.

La primera, tiene una carrera meteórica porque hace seis años era parte del cuerpo de asesores del Poder Legislativo y la segunda aunque joven, parece más experimentada aunque su tarea está sujeta a mayor desgaste que la de Libia como número 2 de Diego.

A Alfaro y a Alejandra Reynoso no se les puede descartar justo porque la política tiene esos impredecibles que le permiten al gran elector optar por la lealtad por encima de la popularidad cuando la marca le da.

En el caso de los varones, tenemos a un político experimentado como Luis Ernesto Ayala que en 2005 quiso ser candidato a gobernador y se registró pero eso solo para beneficiar a Juan Manuel Oliva sobre Javier Usabiaga.

Parece que su momento ya pasó pero puede garantizar una estrategia sin estridencias. Algo más discreto es Jesús Oviedo que de golpe y porrazo está encartado. El chiste es que se la crea porque está en la secretaría de donde salieron los últimos dos gobernadores.

Sería un hitazo porque es de los hombres y mujeres el que está más “alejado” de la lógica que domina las sucesiones, padrinazgos y región de oriundez. Erandi Bermúdez sería la gran sorpresa porque es el que más se identifica con el exgobernador Miguel Márquez y el elegido para hacer válidas las leyendas del ex.

En Morena, si la apuesta es mujer no hay duda que la favorita es Antares Vázquez quien hace cuatro años tuvo que hacerse a un lado para dar paso a Ricardo Sheffield aunque con el súper premio de una senaduría.

Hoy, en caso de que sea mujer la candidata, la única que aparece en la imaginaria como competidora es Malú Micher a quien no le interesa mucho. A menos que algún morenista, quiera empujar a una candidatura “migrante” en la persona de Hades Aguilar.

Para el caso de los varones, los suspirantes son 3 y muy perfilados. Ricardo Sheffield que es tozudo y no ceja en el empeño; Ernesto Prieto Ortega que reclamará los derechos de apellido y de antigüedad por la cercanía con el presidente López Obrador.

El tercero es el super delegado Mauricio Hernández Núñez quien para el gusto de algunos en Morena, ha desperdiciado con un bajísimo perfil la gran posibilidad de posicionarse al ser el ejecutor de los programas sociales de la 4T en Guanajuato…

El PRI y el Verde que fueron socios en las últimas elecciones parecen en el peor de los mundos respecto a 2024 y sus gallos estarán acotados más que otros con las decisiones nacionales.

En el caso del PRI, hoy podríamos colocar como uno de sus candidatos naturales a Mauricio Trejo que hizo la hazaña de derrotar a los Villarreal en San Miguel de Allende con el peor PRI de la historia. Y habría más aspirantes con afanes de romper el caciquismo derrotista que extingue poco a poco a tricolor.

El problema es que en una estrategia nacional de la alianza PRIPAN, el candidato o candidata del tricolor no verá como opositor al abanderada del partido gobernante en Guanajuato lo que va a acelerar el desdibujamiento del PRI como opción en la entidad.

Para la chunga, que no extrañe a nadie que si ya Ruth Tiscareño pasó de ser delegada a presidenta del partido, plurinominal 1, ahora se sienta con las ínfulas de ser candidata a gobernadora. Yulma Rocha, diputada local en rebeldía con el dueto mandón en el PRI parece más cerca del Verde, que están tan desdibujado como el tricolor.

Lo del Verde luce peor porque no parece haber condiciones para que ahora sí lo dejen irse por la libre en su pacto nacional con Morena como ocurrió en 2021 y si mantuviera esa prerrogativa y el tucán en lo nacional se mantiene con Morena.

Como quiera que sea, Sergio Contreras sería una de las alternativas automáticas aunque acumula dos descalabros en León, el último sin siquiera obtener un regidor. Beatriz Manrique alguna vez quiso ser candidata y sería una buena opción aunque llegaría de colaborar con un gobierno morenista.

Y finalmente, en el emergente Movimiento Ciudadano que con esfuerzos disímbolos se abre paso en el electorado guanajuatense, puede darse una buena oportunidad si logra mantenerse al margen de cercanías insanas con Morena o con el PAN que todo lo polarizan, lo cooptan o lo diluyen.

Sus excandidatos a alcalde en León, Juan Pablo Delgado y en Sala[1]manca, Diego Calderón y la diputada Dessiré Angel son la cara joven de los naranjas aunque todos tendrían que picar piedra para posicionar a MC como la tercera opción en Guanajuato para el mediano plazo.

Es apenas una primera aproximación con base en lo que vemos en el entorno. La lista no es excluyente ni concluyente porque falta más de un año para las definiciones. ¿Y usted a quienes más agregaría a la lista?

¿Qué gana el fiscal Carlos Zamarripa con omitir en el boletín de prensa en el que se da cuenta del asesinato de un agente ministerial con no decir con claridad que los hechos ocurrieron cuando el elemento se encontraba franco y estaba en un bar en el municipio de Silao? Estaba de descanso. Tiene derecho como cualquier ciudadano a ir a donde quiera.

A la Fiscalía le toca esclarecer los hechos pero no llamar a las cosas por su nombre, nos recuerda que ese es el mundo de Zamarripa.

FE DE ERRATAS

En la columna del pasado jueves comenté erróneamente que la propuesta de embajador de México en República Dominicana era para el diputado federal priista que anunció voto a favor de la reforma eléctrica, Carlos Miguel Aysa Damas cuando el propuesto es su padre, el exgobernador Carlos Miguel Aysa González.

MOCHERÍAS AZULES: LA CONSISTENCIA AYER Y HOY

Increíble como a estas alturas del partido, el PAN se resista a legislar a favor de las libertades y de temas que de facto se dan, que en sus filas se presentan y que con doble moral e hipocresía, evitan.

Hace exactamente siete años en el Congreso local, legisladores panistas desechaban la posibilidad de impulsar los matrimonios entre personas del mismo sexo y sepultaban en el pleno la propuesta del PRI para reducir de 5 a tres años el tiempo necesario para declarar que legalmente una persona viviera en concubinato.

Coincidentemente, en ambos casos el PAN esgrimía razones más bien morales y de principios ideológicos que pragmáticas. Claramente lo hicieron en el caso de los matrimonios entre personas del mismo sexo.

Para el caso del concubinato, el PAN aseguraba que la iniciativa priista perjudicaba a la familia y a la sociedad

Hace un año, el diputado del Verde, Gerardo Suárez, propuso la enésima iniciativa para reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo pero le agregó una propuesta adicional para que por ley, las personas LGBTI+ puedan obtener una nueva acta de nacimiento donde se reconozca su identidad de género.

Ya Morena había hecho una propuesta en esta legislatura al igual que el perredista Isidoro Bazaldúa y todas las rechazaron. El blanquiazul se resistía a abordar el tema y ni siquiera abría una rendija para considerar temas que tienen que ver con los derechos adquiridos que deberían tener aquellas parejas homosexuales, que cada vez son más y que se estrellan frente al muro panista que no cambia su postura.

La realidad es que el panismo sigue igual de cerrado que hace uno y 10 años. A decretazos del poder ejecutivo ya permiten que legalmente se puedan casar a personas del mismo sexo pero en la comisión de Justicia las iniciativas sobre la materia son ignoradas.

No es casualidad que la secretaria de Gobierno Libia Denisse García Muñoz Ledo, haya sido la que empuje desde su cargo estas decisiones que el PAN no quiere abrir en las leyes. Viejos traumas y una cerrazón que no se entiende.

LA REFORMA ELÉCTRICA; OTRO PRETEXTO PARA LA POLARIZACIÓN

Con algunas versiones todavía de que, a sabiendas de que no tiene los votos suficientes y que estos días no sirvieron para cooptar o “convencer” a los que necesitaban para sacar adelante uno de los proyectos legislativos más importantes del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, este domingo, el presidente va otra vez al ring mediático y político.

Sí claro. Es un tema sustancial para el país el que hoy se discute. La reforma eléctrica que representa una de las profesiones no solo de fe sino de puesta en práctica de estrategias de choque con apuestas de sexenios anteriores que como en muchos otros temas, se resisten al gradualismo.

Es evidente que en este país, ejemplos sobran de los ventajosos contratos que se han firmado con empresas extranjeras para proyectos de inversión e infraestructura en los que el erario sale perdiendo y han sido pretexto para actos de corrupción.

En Guanajuato por ejemplo, la presa El Zapotillo combina varios de estos factores para configurar un fracaso que hoy se resiente con una obra que no se ha concluido y una deuda pendiente de abasto de agua con los leoneses.

El problema es que la 4T que encabeza López Obrador no conoce de transiciones prudentes y todo es radical. Eso en parte ocurre con la reforma eléctrica que además se impulsa desde el escritorio de un impresentable en varios sentidos del viejo régimen como Manuel Bartlett.

Es ese vicio de los cambios de gobierno que apuestan por lo nuevo sin dejar morir esa parte vieja y oxidada de nuestra política. Y entonces los ánimos se exacerban y, otra vez, entre los legisladores, los posicionamientos son un sí o un no al presidente que todo lo polariza. Ya los diputados de oposición festejan de antemano la derrota de la 4T que como cualquier aplanadora, con soberbia y autosuficiencia propias de la típica aplanadora legislativa en la historia de nuestro país, pontifica y descalifica con dudosa autoridad moral.

La arenga del presidente, es una muestra más de radicalismo y populismo. Ir contra mi palabra es traicionar a la patria. La derrota para la 4T está cantada aunque lamentablemente la polarización nos obstruya el aprecio de los claros y oscuros de lo que realmente importa. Es una falacia hacer creer que esto es una batalla de buenos contra malos. La 4T alienta el juego y la oposición lo sigue y hoy parece que saldrá victoriosa.

