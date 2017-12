Palabras mayores

“Es un punto de vista muy personal, pero opino que nos están ganando ese tipo de tradiciones y no sería deseable ni bueno para este país. Si a mí los maestros, la misma Secretaría de Educación haciendo este estudio, este análisis, el mío es muy superficial, pero se detecta que efectivamente esto está causado que nuestros niños, nuestras niñas, estén dejando de lado nuestras tradiciones por asumir otras que no son nuestras, lo firmó con gusto (sic)”.

Miguel Márquez en modo autoritario. Y el decreto para desaparecer el Halloween.

GANCHO AL HÍGADO

Con más trabajos de los que esperaba y el amago de rebelión de la mitad de los magistrados que integran el Poder Judicial, el gobernador Miguel Márquez impuso su voluntad y su candidata.

Diego León Zavala se olvidó de hacerle al héroe, apechugó con la solicitud que le hizo Márquez para que se bajara de la contienda virtual que se estaba gestando. La tormenta que se avecinaba previo al informe de Miguel Valadez se disipó este mismo viernes.

Diego León le dijo al gobernador que tenía que darse la unanimidad en torno a un candidato o candidata para que él declinara como se lo pidió. Ya se había explorado incluso la tercera vía que hubiese beneficiado al exprocurador de Justicia, Daniel Federico Chowell Arenas, pero no fue necesario.

¿Cómo es que el titular del Poder Ejecutivo puede imponerse de esa manera ante el Poder Judicial? Miguel Márquez no será el primero ni el último que lo hace. En el caso concreto de Claudia Barrera el argumento es que “se la debían”.

El punto es que a la magistrada se le acredita cercanía con, Rafael ‘El Gallo’ Barba, el compadre incómodo del gobernador Márquez y eso le da un tinte más candente a la próxima titular del Poder Judicial.

Se irá Miguel Valadez tras un período especialmente complejo por las críticas al sistema penal acusatorio del que, paradójicamente, el juez más implacable fue el mismísimo jefe del Ejecutivo quien usó las insuficiencias del sistema como pretexto para justificar el incremento de los homicidios dolosos en Guanajuato.

El mandatario estatal vuelve a imponer su ley y convivirá durante nueve meses con un renovado Poder Judicial encabezado por Barrera y que en Valadez Reyes tuvo, un presidente respetable y de impecable trayectoria que aun así apechugó con los cuestionamientos desde el Ejecutivo.

CONTRA LAS CUERDAS

No es uno, sino dos los golpes que recibió el senador panista Fernando Torres Graciano en posiciones de poder cercanas a él.

Mucho se habla de la no ratificación de Vicente Esqueda Méndez como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa. Lo cierto es que fue el segundo trancazo; el primero se dio cuando no le concedió la ratificación al presidente del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, Mario Alberto Morales que también soñaba con seguir en el cargo.

Márquez volvió a dar muestras de que no tuvo contemplaciones y que en este caso aplica, la máxima: al que no le guste la sopa, dos platos.

Desde luego, ni Morales ni Esqueda son ingenuos. Ambos sabían que dada la posición beligerante de su padrino Fernando Torres, el riesgo de no ser ratificados, era alto.

Y tras ese par de mensajes, queda clarísimo que a estas alturas al marquismo no le preocupa si Torres Graciano saca la banderita blanca y quiere negociar su rendición.

El senador entregó a la Comisión Permanente del Consejo Nacional del PAN su propuesta para ejecutar el ‘dedazo’, perdón, la designación del candidato a gobernador.

Pero ya Márquez, en su calidad de líder de facto del PAN Guanajuato, dio señales de que no quiere correr riesgos. Quiere votación indicativa y no más para el proceso formal. Nada de encuestas ni ‘focus groups’. A estas alturas ya ninguna duda queda: Márquez se quiere acabar el pastel de candidaturas 2018 para él y los suyos. Al diablo, la generosidad y las negociaciones.

CON LOS TACOS POR DELANTE

Dicen en radiopasillo del Instituto Estatal Electoral que lo peor para el presidente del Instituto, Mauricio Guzmán Yáñez, no es que ya le tumbaron a Juan Carlos Cano como secretario ejecutivo, sino que los consejeros rebeldes todavía pueden ir por la destitución de alguno o algunos más de los directores del instituto.

Y en ese tenor, los representantes de los partidos en el IEEG están preocupados, por un lado de este cambio, justo cuando el proceso está en marcha pero al mismo tiempo de la fragilidad del liderazgo del presidente del Consejo.

Una fragilidad que se hace más evidente justo después que se concreta el relevo de varios consejeros.

Habrá que ver la reacción de Guzmán Yáñez ante ese coctel de adversidades en el momento menos oportuno para él pero para el proceso electoral que está en marcha y camino a convertirse en el presidente del IEEG más vulnerable de la historia… por sus propios consejeros.

LA DEL ESTRIBO…

Están en su derecho de soñar y de participar, aunque desde afuera, los adversarios panistas simplemente vean a los eventuales competidores de Ricardo Anaya por la candidatura presidencial del PAN como la comparsa de un proceso cuyo desenlace se perfila desde hace muchos meses.

El senador Juan Carlos Romero Hicks dice que se va a registrar para buscar la candidatura presidencial de su partido. ¿Qué le aporta al exgobernador apostarle a una causa perdida? Ricardo Anaya será el candidato del Frente esté o no esté ahí. ¿Habrá premio de consolación acaso para los que abonen a la faramalla y simulación?

¿Con qué cara los panistas se butrlan de la autocracia de López Obrador y de la vuelta al dedazo setentero del PRI?

A UN AÑO DEL PRIMER TRANCAZO AL TORRESGRACIANISMO

Hace exactamente un año, el oficialismo en el PAN, que comanda el gobernador Miguel Márquez, daba su primer gran trancazo en la peculiar carrera por la candidatura a gobernador que ahora vive el PAN Guanajuato.

En la asamblea estatal para elegir candidatos a consejeros estatales y nacionales, el marquismo-dieguismo daba una prueba de fuerza al arrasar en la elección de consejeros estatales y, posteriormente, al ganar el duelo particular en contra del senador Fernando Torres Graciano.

Ese día, el aparato oficialista lograba sacar adelante al secretario de Desarrollo Social y Humano, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, como el candidato a consejero nacional más votado de los que compitieron y de manera particular, superaba a Torres Graciano en un duelo que sólo contaba para el morbo pero que valía como primer round para los azules.

Rodríguez Vallejo ganó 803 votos mientras que Fernando Torres, 601. En tercer lugar quedaba Alejandra Reynoso, luego Alejandra Gutiérrez. Posteriormente la torresgracianista Karina Padilla y en sexto lugar Lorena Alfaro. Hasta el séptimo lugar aparecía otro varón: Juan Carlos Romero Hicks.

En lo general, según los primeros análisis desde el oficialismo presumían que en el Consejo Estatal, la dupla Márquez-Villarreal ganó 72 de los 100 asientos en disputa.

Torres Graciano trataba de minimizar el trancazo y se quejaba de la cargada: “es un buen resultado para haber jugado sin el aparato de gobierno; lo que pasó aquí no resuelve nada en el futuro, aquí no está ni el 10% de los que pudieran jugar en la elección de candidato, incluso con otro padrón”.

Comenzaba de esta manera la crítica constante de Torres Graciano a la intervención del Estado y de Márquez a favor de Rodríguez Vallejo. Los días siguientes fueron de cuestionamiento hacia el aparato gubernamental.

Curioso, porque el dirigente estatal, Humberto Andrade, permanecía impávido ante la confrontación y la pugna de Márquez y el senador. Así ha ocurrido desde entonces a la fecha. Torres Graciano comandando el ‘Bronx’ y desde el otro lado, el exsecretario de Desarrollo Social, aguantando estoico los señalamientos.

El mayor golpe recibido por Rodríguez Vallejo fue haber tenido que renunciar antes de tiempo a su cargo, luego de la publicación de un reportaje en el que se evidenció la intervención del gobierno estatal a favor de un aspirante.

Pero hoy, está cerca de la gloria.

LA IMAGEN DEL DÍA

EL FRENTE VA; PAN GUANAJUATO CEDE 3 DISTRITOS A PRD Y MC

Sonriente, eufórico y listo para el autodedazo andaba ayer el ahora exdirigente del PAN, Ricardo Anaya Cortés, una vez que se consumó el registro ante el Instituto Nacional de Elecciones del Frente Ciudadano y se despidió de la dirigencia nacional. El autodedazo está en marcha.

En esta postal, Anaya posa con 4 consejeros nacionales guanajuatenses: Juana de la Cruz Martínez, Gerardo Trujillo, Alejandra Reynoso y Humberto Andrade, los tres primeros, personajes incondicionales de Miguel Márquez.

El panismo guanajuatense tuvo que ceder al final en el reparto. Serán tres los distritos federales que cederá a sus socios en la boleta. Dos al PRD y una al Movimiento Ciudadano.

El distrito 1 es para MC. Este distrito abarca los municipios de Dolores Hidalgo, San Luis de la Paz, Victoria, Xichú, Atarjea, Santa Catarina, Tierra Blanca y Doctor Mora.

El 10 y el 13 serán para el perredismo. El primero de ellos incluye a Uriangato, Cortazar, Moroleón, Salvatierra, Santiago Maravatío y Yuriria mientras que el 13, tiene cabecera en Valle de Santiago, e incluye a Abasolo, Cuerámaro, Huanímaro, Jaral del Progreso, Pueblo Nuevo y Romita.

Hoy el PAN tiene 13 de 14 distritos que había en Guanajuato hasta 2012. Ahora que no llevará candidatos en tres distritos, lo máximo a lo que puede aspirar es a 12 escaños porque habrá un distrito más en León.

En el caso de las senadurías, Guanajuato no está incluido en los estados en los que debe ceder una de las dos candidaturas al PRD. De los males, el menor para los azules.

Con la confirmación del Frente Ciudadano y el reparto de candidaturas en lo federal, la negociación ahora se traslada a los estados en donde vendrá el estira y afloja de los partidos.

Y ojo, el PAN debe prepararse en Guanajuato también para ceder espacios o lo que es lo mismo, sacrificar espacios que hoy tiene ganados para dárselos como candidaturas al PRD y al MC.

El PRD quiere seis municipios, (4 que gobierna y 2 adicionales) mientras que MC va por Apaseo el Alto. El PAN puede ceder, pero querrá que el sol azteca le ceda candidaturas en alcaldías que gobierna como es el caso de Cortazar.

Ese será un capítulo aparte. Por lo pronto, con muchos problemas, capital político perdido, muchos cadáveres políticos en el camino y una autocomplacencia que insulta la inteligencia de cualquiera, el Frente avanza.

Un Frente que no es ciudadano ni será nacional. Una trama muy accidentada y un desenlace previsible: Anaya es el candidato. La famosa tradición democrática del PAN se vuelve un mito genial.