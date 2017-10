Palabras mayores

“Yo no creo que lo dejen ser candidato del PAN (a Miguel Márquez). Ojalá y lo logres y te aseguro que si no compito yo, votaría por ti ca´n pero a lo mejor sí compito ca’n”

De ‘El Bronco’, Jaime Rodríguez, gobernador de Nuevo León a Miguel Márquez. Los sueños guajiros presidenciales, viven.

DESDE LA TERCERA CUERDA

or supuesto que no sorprende la cargada de consejeros estatales panistas a favor del método que les conviene al gobernador Miguel Márquez y a su delfín, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, para elegir al candidato a sucesor del primero.

Márquez y Diego tenían el número de votos suficientes para sacar el método que se les diera la gana. El gobernador volvió a dar un manotazo en la mesa y demostró cuales chicharrones truenan en el PAN guanajuato.

Humberto Andrade se molestó y pataleó porque su liderazgo fue socavado y rebasado sin discusión. Si votó a favor de la propuesta ejecutada por Antonio Guerrero (funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano y mandado por Márquez) fue porque hubiera sido peor el papelón de votar en contra y exhibir su debilidad sin ambages.

Aquí el punto es cuál es la prisa de Miguel Márquez para definir ya, rapidito y con madruguete el método de elección cuando tenía mes y medio por delante para asumir esa definición. A los seguidores de Fernando Torres Graciano les pareció una rudeza innecesaria.

El gobernador y el senador mantienen contacto. Se han visto varias veces pero no hay espacio para pactos. Márquez quiere avasallar sin piedad.

Y lo es, pero Márquez tiene sus razones pero, sobre todo, sus temores. En su diagnóstico sabe que su delfín tenía las de ganar en el Consejo para votar lo que se le antojara.

El problema es que mientras más tiempo dejara pasar sin definiciones, el riesgo de la temida tercera vía en la candidatura a gobernador se incrementaba.

Márquez está ciscado por los alcances que puedan tener las acciones en contra de su proyecto sucesorio de los grupos de interés que cobijan entre otros al dirigente estatal Humberto Andrade.

El trancazo, sustentado y certero por cierto, que descubrió la red de apoyo interna en el gobierno a favor de Diego Sinhué Rodríguez Vallejo fue seco e implacable. El delfín no se iba a ir tan pronto pero no quedó de otra. Eso sacudió sobremanera a Márquez.

El gobernador sabe que su delfín puede tener el respaldo de la estructura panista y que tendría los resortes suficientes con el dirigente nacional de Ricardo Anaya para sacarlo adelante a través de una designación.

MÁSCARA VS CABELLERA

Lo que no está al alcance de Márquez es la reacción de sus adversarios que no quieren a Diego como candidato a gobernador. Los que apuestan por una tercera vía personificada en Carlos Medina, Eduardo Sojo y, ‘of course’, Humberto Andrade Quezada.

Revisemos tiempos. Si el PAN decide ir a una interna, la asamblea o jornada electoral todo se prolonga hasta febrero cuando podría celebrarse el método que tenga el concurso de militantes.

Hablamos, pues, de un período de cuatro meses en el que, bien podría decir Márquez que tiene la estructura a su servicio para hacer ganar a su delfín con la militancia. Pero suponiendo que fuese pan comido, eso implica un desgaste mayor.

Ya sabemos lo que es una interna panista de este calado. Fuego amigo a rabiar, grillas, pugnas, patadas debajo de la mesa en todos los comités y en todos los niveles, a todas horas, lodazal de acusaciones que en este caso serían de muy grueso calibre.

Supongamos que el candidato de Márquez se impone en esa interna pero el espacio para el golpeteo es inmenso: ¡120 días! Puede ser los suficientes para tirar a un delfín.

El problema es que con todo y las fortalezas de Márquez en el PAN, afuera se viene la parte más compleja. A la crisis de inseguridad, las cifras adversas (por más que destaquen las cifras alegres), se agregan los fierros en la lumbre que tiene todo gobernador, los muertos tras el clóset, los trapitos al sol.

A un gobernador debilitado le cuesta más sacar adelante su sucesión y Diego Sinhué sabe ya lo que es estar a las puertas de una designación y sacrificarse por un tercero en discordia.

Los aliados e impulsores de la tercera vía podrían tener no sólo tiempo sino misiles suficientes para pegar en la línea de flotación marquista.

El gobernador ha mostrado un temor exagerado y casi reverencial a cierto grupo de interés que lo trae ahora en jabón. Suele sobrerreaccionar a sus cuestionamientos y amenazas.

Márquez teme a esos fantasmas que lo lleven a tener que negociar otra vez una tercera vía como la de León hace tres años. Que no sea Diego sino Medina, Sojo o Andrade.

CON LOS DEDOS EN LA PUERTA

El punto es que la designación también entraña riesgos. Los torresgracianistas querrán que haya encuestas, ‘focus groups’ y una herramienta de apoyo. En el marquismo creen que bastaría con el pacto Miguel-Anaya, un acuerdo cupular con la comisión permanente del Consejo Nacional en modo cargada.

Que el candidato sea el que diga Márquez y se acabó. Que así sacaron a Javier Corral que no era puntero en las encuestas en Chihuahua y equis, equis, equis.

La clave está en las fechas. A partir del 14 de diciembre si se elige método de designación podría haber candidato a gobernador. Y la idea sería que ‘fast track’ opere el dedazo a favor de Diego Rodríguez, entre el 14 y el 24 de diciembre. Esto no se acaba hasta que se acaba.

Por cierto, hay un dato duro que exhibió, o mejor dicho, confirmó el hecho de que hayan abandonado la sesión los torresgracianistas y el resultado de la votación final. El oficialismo tiene el control del Consejo Estatal.

Los consejeros afines a Torres Graciano no contaban ni con una tercera parte del total para reventar el quórum y hacer insufrible aquello.

El madruguete se instrumentó unas horas antes de consumarse. Lo supo Humberto Andrade en la previa del Consejo cuando fue enterado de la posición que impulsaba Márquez.

El resultado dejó claro el peso de Fernando Torres en el Consejo. Fernando Torres ni se apareció en el Consejo. Unas horas antes comió con el neomorenista Aurelio Martínez, ‘El Chachis‘ en un restaurant de la zona dorada de León. El sablazo estaba listo.

LA DEL ESTRIBO…

Los tres consejeros que terminan su encargo de tres años en el Instituto Estatal Electoral, Dolores López Loza, Yari Zapata y René Palomares Mendívil pueden presumir que se marchan con reconocimiento de tirios y troyanos, un mérito que no es menor en tiempos de desconfianza de instituciones electorales.

Ayer los representantes de todos los partidos reconocieron su labor. Al consejo del IEEG, que encabeza Mauricio Guzmán, le quedan, sin embargo, varios desafíos para graduarse en credibilidad del proceso que se avecina, retador y bravísimo a más no poder.

Por cierto, la liquidación en promedio de 400 mil pesos que se lleva cada consejero es bastante decente si recordamos que lo mismo se llevaron algunos secretarios de Seguridad de León por trabajar año y medio o sólo ocho meses.

EL INFORME EN LAS JOYAS: BÁRBARA CONTRA EL STATUS QUO PANISTA

Eran tiempos de estridencia y confrontación entre el municipio de León y el gobierno del estado. Tiempos bravos entre priistas y panistas o mejor dicho, entre panistas y barbaristas.

Hace exactamente cuatro años, Bárbara Botello rendía su primer informe en Las Joyas, armaba un fiestón para mayor autopromoción y denunciaba el abandono del gobierno del estado.

“Sabíamos que esta administración sería el blanco permanente de los ataques de aquellos que aún tienen abierta la herida de la derrota”, dijo en su discurso ante un auditorio que todo le aplaudió aquella noche lluviosa en el corazón de Las Joyas.

Era la primera ocasión que el informe se realizaba en una colonia de la periferia. Botello quería dejar claro que esa zona de la ciudad era su prioridad. Ahí construiría una escuela de vanguardia y otras obras sociales para tratar de competirle al PAN en sus terrenos.

“Sabíamos que después de más de dos décadas de estar en el gobierno, nunca hicieron lo que ahora exigen, que no han presentado una sola propuesta y que no saben trabajar fuera del presupuesto (…) A pesar de los ataques, a ustedes de frente les digo que vamos a continuar adelante, que no nos echaremos para atrás y continuaremos con el proyecto social que hemos trazado”.

Márquez que había anunciado en su agenda la presencia en el informe, supo en la víspera que visitaría un terreno hostil y cambió la estrategia. Consiguió una reunión en la Secretaría de Hacienda en la capital del país y mandó en su representación al funcionario ideal para temas de rompe y rasga: el secretario de Desarrollo Social, Éctor Jaime Ramírez Barba.

Sabedor de que pisaba territorio comanche, la única forma en la que el doctor pudo revirar ante el avasallamiento barbarista fue con la duración de su discurso. Habló durante media hora, recitando obra por obra que, según el gobierno del estado, había hecho en León.

La rechifla no se hizo esperar. El informe se convirtió como nunca en una carnicería. Un triste espectáculo que ya comenzaba a abonar a la imagen negativa que cultivó Botello durante su trienio y que llevó a hacer irreversible su derrota.

Polarizar fue su Waterloo.

La imagen del día

EL IMPLACABLE Y SOÑADOR MIGUEL MÁRQUEZ: LA SOBERBIA DEL CARRO COMPLETO

Más allá de lo picante pero anecdótico que representó el apoyo del gobernador de Monterrey, Jaime Rodríguez ‘El Bronco’ a Miguel Márquez como prospecto para candidato presidencial, este último sabe que a la par que prepara su sucesión en la gubernatura, tiene que alistar su futuro político para no sufrir el ‘síndrome Juan Manuel Oliva’ quien ha vegetado durante casi un sexenio, pagando cara la factura de su desprestigio de final de administración.

El gobernador abriga la esperanza de ser considerado como un prospecto para el llamado Frente Amplio por México. Sus impulsores sueñan que puede ser la opción panista si a Ricardo Anaya se le complica el escenario. Pero no es nada sencillo.

De cualquier manera, Márquez sigue teniendo abierta la baraja de posibilidades. La dirigencia nacional del PAN es una alternativa viable si se consuma el sueño de Ricardo Anaya de ser el abanderado del Frente Amplio.

El gobernador guanajuatense goza de buen cartel entre los grupos y las tribus panistas y de ser Anaya el abanderado, tendría lógica la eventualidad de que llegara a ser quien rija los destinos del blanquiazul en plena campaña electoral 2018.

Eso abriría la posibilidad de un interinato en Guanajuato, el tercero durante las cinco gestiones encabezadas por panistas en el estado desde 1991 y para el cual ya se hacen apuestas sobre los prospectos.

El problema para el mandatario estatal es que necesita varios tiros de precisión para su particular carro completo: asegurar a Diego Sinhué como su candidato en Guanajuato, a Carlos Zamarripa como Fiscal General, las candidaturas a cargos de elección popular de los principales municipios y sus afanes de protagonismo de la próxima contienda presidencial.

Tiene varias condiciones a su favor, pero son demasiadas pistas simultáneas en las que se va a desenvolver como para asegurar el éxito en todas.

El gobernador ha demostrado que no tiene contemplaciones. El madruguete a Humberto Andrade puso en guardia hasta al senador Juan Carlos Romero, quien advirtió las prisas de la definición aunque tuvo que apechugar. Márquez parece fuerte pero quien sabe si lo suficiente para ganar de todas, todas más premio al 2018.

Eso sí, su pragmatismo y mano dura ha quedado en evidencia. La democracia del PAN es él. El viejo romanticismo azul, una caricatura.