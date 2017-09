Palabras Mayores

CONTRA LAS CUERDAS…

Los temblores del 7 y 19 de septiembre que afectaron varios estados están cimbrando también a los partidos políticos en nuestro país que hacen esfuerzos desmedidos por ganarse, sino el respeto o el reconocimiento, por lo menos no abonar más a su desprestigio entre la mayoría de los ciudadanos.

Entre jueves y viernes, agobiados por las muestras espontáneas de solidaridad que surgieron hacia las víctimas y damnificados de parte de los ciudadanos comunes y corrientes y después en empresas, agrupaciones civiles y clubes deportivos a lo largo y ancho del mundo, los institutos políticos reaccionaron en una competencia peculiar de demagogias y populismo cuando usuarios de redes sociales iniciaron una campaña para que renunciaran a sus prerrogativas y gastos de campaña.

Es cierto. Peor hubiera sido que se hubiesen quedado impávidos y sin reacción alguna.

Curiosamente, las resistencias más claras se dieron en Guanajuato, donde los irreconciliables Éctor Jaime Ramírez Barba y Beatriz Manrique Guevara, se revolvían tratando de explicar por qué no se podía entregar dinero de prerrogativas partidistas mientras sus dirigentes nacionales se esforzaban en argumentar en redes sociales que estaban en la mejor voluntad de hacerlo.

El ‘veinte’ de la sensibilidad inmediata o de por lo menos expresar lo políticamente correcto, les cayó tarde a los coordinadores del PAN y del Verde en el Congreso local.

Sobre la mesa hay varias propuestas. Desde las que son a corto plazo como la del PRI que manifestó su voluntad de devolver 258 millones de pesos a la Tesorería de la Federación para destinarlo a los damnificados hasta la propuesta del Frente Amplio que propone una reforma electoral que disminuya los recursos a partidos que no sería aplicable en lo inmediato.

Los partidos quieren lavarse la cara. Pero más allá de gustos, de oportunismos o lucro político, el punto aquí es tomarles la palabra a todos para que se construya una propuesta que atienda lo urgente pero que no se olvide de lo importante.

Es decir, que haya recursos que se tomen de las partidas que hoy ejercen los partidos para apoyar en las tareas de reconstrucción (como propone el PRI) pero también construir una propuesta de fondo que disminuya las partidas descomunales que reciben los partidos del erario (como propone el Frente).

Todo sin olvidar que Andrés Manuel López Obrador fue el primero que se subió a este tren y que ya subió su oferta de descuento de partidas al 50%.

Y claro, mientras sus dirigentes se ‘divierten’ en el mercadeo de propuestas, ya hay quienes lloran en sus mismos partidos ante la posibilidad de perder dineros del erario.

Dicen que la disminución de partidas del erario sólo provocará que aumente la simulación en el reporte de gastos de campaña y la intervención de dinero privado no necesariamente de procedencia acreditada o limpia en las campañas. Esa es otra (importante sí, pero posterior) discusión.

GANCHO AL HÍGADO

Por lo pronto, los partidos ya abrieron la puerta y no pueden zafarse de esta coyuntura que los pone contra la pared. Los sismos de septiembre están logrando lo que ninguna iniciativa popular, pronunciamiento ciudadano ni manifestación de protesta ha conseguido: buscando detergente para limpiarse la cara ante el descrédito que padecen, acorralados y obligarlos a crecerse al castigo.

Como si fueran fichas de dominó, las propuestas de uno y otro, exhiben la lentitud de sus reflejos y el oportunismo que dicen combatir. Morena embiste primero, el PRI quiere lanzarse desde la tercera cuerda, los del Frente quieren ganarle a los otros y el de Morena aumenta su oferta.

Y paradójicamente, ese bendito oportunismo puede (subrayemos puede) hacer chuza: generar el paliativo inmediato que necesitan miles de damnificados y al mismo tiempo atenuar los excesos de la clase política que se despacha con la cuchara grande.

La oposición ahora quiere trepar al gobierno federal también al tren de los que se aprietan el cinturón con la propuesta para hacer un ajuste de gastos superfluos e innecesarios en el gasto corriente.

Al final de cuentas, en la competencia de propuestas para no quedar como los pichicatos del momento, la clase política exhibe la desproporción de sus privilegios.

En suma, Si esta peculiar disputa hereda reformas y ajustes aterrizables, que siga la subasta. Que no le bajen los partidos pero que no quede en demagogia barata.

Y del otro lado, este movimiento espontáneo de la sociedad ante una tragedia que pone contra las cuerdas a los partidos políticos podría tener otros alcances. Hoy parece un sueño guajiro: que la nueva movilización de la sociedad haga colapsar el status quo y la zona de confort de los políticos.

LA DEL ESTRIBO…

Ahora resulta que el alcalde Héctor López Santillana jura y perjura que el Club León sí ha correspondido con los compromisos asumidos con el Municipio que le ha perdonado los impuestos para enviar policías municipales para resguardar la seguridad en los partidos del local de la Fiera.

Sorprende la postura del alcalde leonés porque la molestia por el incumplimiento de la directiva leonesa fue compartido hasta por el síndico Luis Ernesto Ayala que es el mejor aliado y protector de López Santillana en el cabildo.

Y cualquiera con dos dedos de frente sabe que en ese convenio, el Club León ha recibido todo por casi nada. Sólo el edil se empeña en defender lo indefendible.



ALEJANDRA REYNOSO: LA MEMBRESÍA

(YUNQUISTA) TIENE SUS PRIVILEGIOS

Hay aves que pueden cruzar el lodazal de la onda grupera panista en la política y sobreviven siempre en la nómina y en los cargos aunque anden del tingo al tango, con melón y con sandía y con grupos que manifiestan encono dentro del partido.

Hace exactamente seis años, Alejandra Reynoso Sánchez resultaba, para sorpresa de muchos dentro del PAN, el relevo de Miguel Márquez que había renunciado a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano para asumir la precandidatura oficialista a la gubernatura del estado.

Sorpresa, porque luego de haberse sacrificado en una causa perdida como la búsqueda de la dirigencia estatal del PAN a contracorriente de Gerardo Trujillo Flores quien era empujado por Fernando Torres Graciano, Oliva le daba un premio de consolación nada despreciable.

Los cargos que ha ostentado Reynoso en los últimos años son una muestra de que hasta en El Yunque hay niveles.

La actual diputada federal panista fue una de las cartas a las que se aferró Juan Manuel Oliva en el decaimiento de su estrella al final del sexenio pasado.

La lanzó por la dirigencia estatal a sabiendas de que iba a perder y luego le dio una secretaría estratégica en el ocaso de su gobierno. En el trienio siguiente, Reynoso sería uno de los puentes en la conexión del oficialismo con Luis Alberto Villarreal.

Logró sin despeinarse mucho la candidatura a diputada federal y ahora es de las cartas fuertes para ser la que vaya en la boleta por parte de las mujeres en la disputa por el Senado.

Reynoso está muy lejos de ser una lumbrera como legisladora. Es empeñosa pero no destaca como parlamentaria. En este trienio se ha colgado del tema migrante para ganar reflectores y varios viajes a Estados Unidos con cargo al erario.

DE SU RONCO PECHO

“Mi voto será para el primer partido que renuncie a la partida presupuestal para las elecciones 2018”

Una de las varias frases que se hizo viral en redes sociales que acorraló y sacó a los partidos políticos de su zona de confort.

LA IMAGEN DEL DÍA

ROBO DE COMBUSTIBLE E IMPUNIDAD: EL ARTE

FACILÓN DE REPARTIR CULPAS

“Aquí hay resultados, hay trabajo, con Pemex, sin Pemex o a pesar de Pemex, nosotros no hemos dejado de trabajar, y vaya que se los digo con toda honestidad, el principal responsable es Pemex, es quien debería estar ahí”.

Esa fue la declaración del gobernador Miguel Márquez luego del plantón que le recetó el director de Pemex, José Antonio González Anaya, el 7 de julio pasado a una reunión en la que se revisarían las acciones contra el robo de combustible en Guanajuato, mejor conocido como ‘huachicoleo’.

Pero pese a la recomposición de la relación entre ambos ocurrida después, el trabajo conjunto no ha rendido los frutos esperados.

La explosión de un ducto de Pemex el pasado jueves en León provocado por la fuga de una toma clandestina y sus consecuencias, es la muestra más reciente de la impunidad con la que operan los delincuentes mientras los diferentes niveles de gobierno practican la especialidad de la casa: repartir culpas.

“El Grupo de Coordinación Guanajuato analizó los operativos de vigilancia que se realizan con el apoyo del Ejército mexicano, los cuales serán permanentes las 24 horas del día en las zonas donde pasan los ductos de Pemex, a fin de abatir el robo de combustible en la entidad”, dijeron ambas autoridades tras su pasajero divorcio en un comunicado conjunto emitido el pasado 17 de julio.

Lo cierto es que el delito sigue galopante y lo del jueves es una muestra palpable. Porque no ocurrió en una comunidad perdida, alejada de los centros urbanos sino en el cruce con el bulevar Aeropuerto, una de las vialidades más transitadas del estado.

El gobierno del estado reaccionó rápido a la pregunta obligada: “¿y qué detectaron las cámaras de Escudo?” El viernes por la mañana se hizo popular en redes sociales un video tomado por una cámara de seguridad (que no era de Escudo) en el que se ve como corre la línea de fuego hacia la carretera del ducto incendiado de Pemex.

El gobierno del estado envió un video de la cámara de Escudo que se encuentra en la zona y aclaró que esa cámara sólo toma vehículos y sus placas. Nada más.

La toma clandestina estaba relativamente cerca del bulevar y lo que no se explica es cómo a esa distancia de una vialidad transitadísima, se puede ordeñar combustible de manera ilegal sin que lo detecten las autoridades. ¿Dónde están sus operativos “las 24 horas del día”?

Las autoridades de Pemex han sido reacias a aparecer ante los medios. No es su obligación pero eso habla de sus aires de superioridad o desdén para dar la cara en un problema que lacera a Guanajuato.

Y al mismo tiempo, recarga toda la carga de la respuesta en el gobierno del estado. Pemex administra culpas a distancia y el problema ya provocó molestias y zozobra a automovilistas y ciudadanos que suficiente tiene con la delincuencia común como para ahora, sufrir los daños colaterales de los ‘huachicolazos’.