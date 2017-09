Palabras Mayores

CONTRA LAS CUERDAS

Debe ser este el momento más delicado que ha vivido Guanajuato en materia de seguridad en la historia moderna. Por más que el secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca, diga que está por debajo de la media nacional la incidencia de los delitos que se cometen en la entidad, la realidad como lo dijo el comandante de la XVI Zona Militar Juan Manuel Díaz Organitos, no se puede ocultar.

El coctel es complicado. Incremento en homicidios, robo de combustible en su apogeo, asaltos a trenes, asesinatos de policías, deserción preocupante de elementos en varios municipios, instalación de Mando Único incluso en ciudades del corredor industrial como Salamanca.

La instalación del Mando Único colocará necesariamente a las Fuerzas de Seguridad Pública con una responsabilidad mayor. Si las Policías municipales no son suficientes en capacidad, número de elementos u honestidad de los mismos, el Estado tendrá que responder y demostrar que puede con el paquete.

Hoy podríamos preguntar, por ejemplo, cómo les ha ido en municipios donde ya funciona el Mando Único.

Hoy, Guanajuato ya no sólo es referente nacional por su buen desempeño económico y por el boom automotriz. La inseguridad en el estado se convierte en nota nacional.

Los cuerpos policiacos se dan ánimos. Un operativo exitoso en León el pasado viernes que llevó a la detención de varios presuntos delincuentes significó un respiro para las autoridades en medio de las tribulaciones que viven los ciudadanos en esa metrópoli.

Pero una golondrina tampoco hace verano. Si la embestida de la delincuencia no encuentra sosiego, eso tendrá que ser la regla y no la excepción.

TARJETA ROJA

En Guanajuato, según el sapo es la pedrada cuando se trata de investigar irregularidades en el gobierno o como reza la frase, a los amigos, justicia y gracia y a los enemigos, justicia a secas.

Tres días de inhabilitación en el cargo para el secretario de Turismo, Fernando Olivera Rocha, y para la directora de Asuntos Jurídicos, Alejandra Bernardino, tras las irregularidades detectadas en la operación de recursos a través de la Fundación para el Desarrollo de Pueblos Mineros (Fundemin).

El pasado 13 de julio, el periódico Reforma publicó una nota en la que se señalaba que esta dependencia ejerció recursos federales en forma indebida al delegar en una asociación civil (Fundemin) la contratación de obra pública, y, al menos en un caso, utilizar documentos falsos para la operación.

Esto ocurrió hace por lo menos cuatro años así que la fiscalización en el estado llega tarde y es muy blandita. Si esos son los castigos por ejercer irregularmente recursos y falsificar documentos, podemos tener claridad de la reciedumbre de Isabel Tinoco y sus pupilos.

En Guanajuato, si se trata de fiscalizar gobiernos opositores hasta por gastos de 20 mil pesos abren procesos y sancionan exfuncionarios. Pero a los de casa, los tratan con tersura y benevolencia.

Y no es malo que esculquen hasta debajo de las piedras a exgobernantes, el problema es que a los de casa los tratan con extremo cuidado. ¿Y con esas decisiones paleras, quieren un voto de confianza en sus sistemas anticorrupción?

LA DEL ESTRIBO…

Si alguien cree que el embajador de México en Uruguay, Francisco Arroyo, está pasando aceite tras la publicación en El País de un depósito millonario en un banco de ese paraíso fiscal llamado Andorra, se equivoca.

En su entorno no ven nubarrones en el horizonte. Que en aquel momento fue una operación normal en un contexto distinto al actual. Creen que la tormenta pasará pronto y que ni a aguacero llegará.

EL GABINETE DE MÁRQUEZ A CINCO AÑOS: LAS PALABRAS SE LAS LLEVA EL VIENTO

De los 14 que nombró, la mitad ya no sobrevive al gabinete por diversas circunstancias. Hoy, exactamente a cinco años de que Miguel Márquez nombró a su gabinete, justo es recordar las palabras que dijo el entonces mandatario electo cuando presentó a cada uno de los que integran su equipo estelar de colaboradores

De los siete que ya no están, Márquez dijo que el secretario de Gobierno, Antonio Salvador García López, su gran amigo estaba llamado a ser “un vehículo de comunicación y diálogo para el logro de acuerdos” en su gobierno. Y nada, ‘Toño’ Salvador en realidad no ató ni desató. La operación política la han llevado otros, desde Palacio de Gobierno.

Del primer secretario de Desarrollo Social y Humano de este gobierno, Éctor Jaime Ramírez Barba, el jefe del Ejecutivo dijo: “me ha acompañado desde la precampaña y la campaña, está aquí por su experiencia para encabezar la Secretaría insignia”. Márquez en algún momento pensó que Éctor podría ser su delfín. Hoy, el secretario insignia resultó ser el sucesor.

De Héctor López presumió que su ratificación era en atención al sector empresarial. En 2015 se convirtió en el salvador del intríngulis que representaba León para el jefe del Ejecutivo en su partido. Hoy, con muchos fierros en la lumbre, sueña con la reelección.

Javier Usabiaga, excolaborador de Vicente Fox, fue el gran fichaje para terminar de desarticular al fallido Pacto de la Loma.

Christian Cruz fue el primer secretario particular y era presumido por Márquez como un “muchacho con capacidad y talento”. No aguantó la mitad del sexenio. Se fue sin acumular tanto poder como el que ahora despliega Ricardo Narváez.

Juan Aguilera, el primer vocero de Márquez, fue uno de los nombramientos más cantados. Su salida obedeció a la apuesta de una estrategia de mayor posicionamiento de Márquez y sus sueños 2018 con resultados hasta ahora, entre azul y buenas noches.

En Educación, Márquez presentó a Eusebio Vega como un especialista en el área. La está librando. De Ignacio Ortiz, dijo que esperaba, lograra la consolidación del Seguro Popular. Su desempeño fue decepcionante y se fue sin pena ni gloria.

Quizá de quien menos se arrepienta en su nombramiento es del secretario de Finanzas, Juan Ignacio Martín. “Excelente administrador, probo, mano dura”, lo definió. Y en los hechos ha acreditado sus tablas aunque algunos en el gabinete lo alucinen.

A Fernando Olivera, rey del rollo y el ‘blof’, Márquez le puso la vara alta: consolidad a Guanajuato como líder en materia turística en destinos que no son playa. Y le sigue dando trato de ‘rock star’.

Al de Obra Pública, Arturo Durán, también lo presumió como una de las propuestas que escuchó del sector empresarial.

De Álvar Cabeza de Vaca dijo que era un experto en seguridad. “Hoy me entregaron los resultados y pasó el examen del CISEN”, dijo aquel día.

Lo de Carlos Zamarripa lo había anunciado desde la precampaña. “Sostengo mi palabra y espero mejores resultados de él”. Hoy, los resultados de ambos son discutibles en uno de los momentos más oscuros del estado en seguridad. Pero claro, son los consentidos y esa membresía tiene privilegios. Tantos, que Márquez quiere dejar al segundo como Fiscal General.

Y finalmente, de Isabel Tinoco, dijo hace cinco años: “de voz suave, mano firme y voluntad recia”, presumió el gobernador. Y exageró. Una fiscalizadora a modo.

DE SU RONCO PECHO…

“También aclaro que este no es un esquema como se dice por ahí que hasta Estado fallido, que estamos en la lona coloquialmente hablando porque definitivamente no lo es. Pero por supuesto que hay mucha preocupación porque Guanajuato era un referente nacional en cuanto a tranquilidad. Tampoco no podemos cerrar los ojos, los hechos hablan por sí solos, no soslayamos, no ocultamos, no maquillamos, los números ahí están y ese es el punto de partida”

Manuel Díaz Organitos, Comandante de la XVI Zona Militar. El general acepta lo que otros eluden.

ZAMARRIPA SÍ O ZAMARRIPA NO: ESA ES LA CUESTIÓN

Mucho ruido y pocas nueces. Demasiados regates y poses para la tribuna y poca eficacia en la cancha de juego. Si esto fuera futbol, ningún gol en la portería contraria. Demasiado lucimiento y poca efectividad.

Eso es lo que ha dejado la discusión en torno a las reformas legislativas que permitirán el nombramiento de un nuevo fiscal general en Guanajuato y en el país.

Durante muchos meses en la discusión en torno al Sistema Estatal Anticorrupción, el PAN y el gobierno se colgaron del argumento de que no podrían, por cuestiones de constitucionalidad, ir a un sistema anticorrupción más agresivo e implacable que el que se cocina a nivel federal.

Pero en cuanto las discusiones a nivel federal se empantanaron y las posiciones irreductibles aparecieron al punto de poner en crisis al Congreso de la Unión, el gobernador Miguel Márquez quiso sacar raja del encontronazo para tratar de aparecer como un político de avanzada y que no le temía al escrutinio público.

Su anuncio en una sesión de la Comisión Permanente del Consejo Nacional del PAN de que enviaría una iniciativa al Congreso del Estado para eliminar el pase automático para el momento en que el procurador de Justicia se convirtiera en Fiscal General también tuvo un origen histriónico.

De buenas a primeras, el PAN-Gobierno en Guanajuato ya no fue tan escrupuloso para ceñirse a la discusión federal. La realidad es que la misma apuesta que tiene el gobierno de Enrique Peña Nieto y el PRI para convertir a Raúl Cervantes en el Fiscal Federal es la que tienen el PAN y Márquez para que Carlos Zamarripa lo sea en Guanajuato.

El problema es que mientras sigan entrampadas las negociaciones en lo federal, la discusión en Guanajuato es vacía.

Pero hay un tema del que no debe quedar duda. El gobernador y su partido quieren a Zamarripa sí o sí como Fiscal y van a comenzar a cabildear para lograrlo.

Muy pronto echarán a andar la estrategia con asociaciones empresariales, grupos de la sociedad civil y a quienes ellos consideren líderes de opinión. El complejísimo momento que hoy se vive en materia de inseguridad en el estado no será obstáculo para que el panismo gobernante vaya adelante en su intención.

Por eso, es doblemente irrelevante, por lo menos, en este momento la discusión en torno a la iniciativa del gobernador sobre el pase automático. En primera porque está atada a lo que ocurra en lo federal y en segundo lugar porque, con o sin pase automático, la idea es impulsar a Zamarripa.

Y en sentido estricto, la oposición al PAN nada puede hacer para impedirlo. Ya hemos comentado que sus nuevos socios electorales (PRD y MC) más Nueva Alianza y el exde Morena, David Landeros, le dan el colchón que necesita para sacar adelante casi cualquier cosa.

La discusión importante que puede empezar ahora o en unas semanas (todo depende de los tiempos que marque el Senado) es por qué Zamarripa sí o porqué Zamarripa no.