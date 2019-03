Palabras Mayores

La señora Gutiérrez Müller se reunió con la ministra de Justicia de España, Dolores Delgado, a quien le habló del interés del gobierno para solicitar disculpas del Estado. Ándale López ya salió la sopa. Eres un MANDILON”

Vicente Fox Quesada en Twitter. Otra vez, la desmemoria

El secretario de Seguridad del Estado, Álvar Cabeza de Vaca, rompió el silencio que originalmente había diseñado la estrategia de comunicación en materia de seguridad del gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo que replegó a este funcionario y al ahora fiscal general, Carlos Zamarripa, en su momento procurador de Justicia, desgastados por los malos resultados que ha entregado el estado en la materia.

La entrevista que dio este funcionario estatal el pasado viernes en la emisión matutina de En Línea, es mucho más que un simple corte de caja de este que sigue siendo uno de los talones de Aquiles en la entidad.

En la forma y fondo. En el contenido y en las motivaciones hay cosas dignas de destacar.

Cabeza de Vaca dijo cosas sin decirlas abiertamente. Aunque quiso ser diplomático con Miguel Márquez, terminó reconociendo que Diego Sinhue Rodríguez Vallejo es un gobernador que “sí toma decisiones” y que hoy existe una mayor voluntad del gobierno federal para combatir el crimen organizado.

No hay más. No era necesario culpar a Márquez del repliegue en el sexenio anterior ni de ser abiertamente omiso. Álvar sabe perfectamente que el exgobernador simple y sencillamente tomó distancia del grave problema de inseguridad al punto de sacarlo de su discurso y lo descargó en ellos.

En el último informe, el tema prácticamente desapareció y en su agenda diaria optó por la cantaleta de echarle toda la culpa a la puerta giratoria que provocaba impunidad y a abandonarse totalmente a lo que dijeran Cabeza de Vaca y Zamarripa, que no atinaban ya qué decir ante la falta de respaldo federal.

Álvar Cabeza de Vaca reapareció para (obviamente) pontificar sobre la nueva estrategia que echó a andar Diego Sinhue que tiene no como objetivo sino como obsesión, el combate a la inseguridad.

Le pregunté al funcionario estatal si no creía que hoy se le podía revertir aquel reclamo que él mismo le hacía en Twitter al entonces alcalde Ricardo Sheffield de León: “así no se las dejamos” para describir el estado en el que veía la inseguridad en comparación con el trienio 2006-2009 en el que fue secretario de Seguridad municipal.

Cabeza de Vaca habló del estado de fuerza, del incremento de los elementos, de la mayor capacitación y la mejor evaluación. El problema es que los resultados no son satisfactorios y que hoy Guanajuato destaca en el ámbito nacional como uno de los más inseguros, por más que los homicidios no lo sean todo.

Y en materia de seguridad, se puede hacer circo, maroma y teatro pero los resultados que hoy muestra Guanajuato todavía están muy pero muy lejos de lo óptimo. El golpe de timón apenas da para resaltar todo lo que dejó de hacer Márquez pero no deslumbra con los resultados.

La reaparición de Álvar Cabeza de Vaca también nos da luces para entender que una de dos, o la estrategia de comunicación en materia de seguridad no está funcionando como esperaba el gobierno dieguista o de plano, el secretario de Seguridad no se sintió cómodo con el bajo perfil mediático que le asignaron.

Recordemos que originalmente, Marco Antonio Sánchez Aparicio, secretario técnico del Sistema Estatal de Seguridad era el designado para ser el vocero en la materia. Es evidente que no dio el ancho o no gustó su perfil.

A últimas fechas, la labor de vocería viene ejerciéndola la comisionada de Análisis y Estrategia para la Participación Ciudadana, Sophia Huett López, que confirmó que lo de Sánchez Aparicio, no funcionó.

La reaparición de Álvar Cabeza de Vaca representa un viraje que no sólo parece natural sino obligado en esta materia. Carlos Zamarripa y Álvar como binomio en materia de seguridad tienen concepciones distintas y contrapuestas sobre la labor de los medios de comunicación.

El fiscal general se siente cómodo con el bajo perfil. No le gusta hablar ni enfrentar cuestionamientos. Cabeza de Vaca es de mecha corta pero no desdeña el toma y daca con los reporteros. No se siente cómodo con las restricciones para comunicar.

El punto es otro. Sophia Huett tiene tablas para comunicar pero no fue llamada para eso ni sus habilidades adquiridas en la Policía Federal tienen que ver con el tema de comunicación. Su currícula, sus habilidades y la descripción de su cargo son muy claros. El punto es que el dúo la sume y no la ve como un personaje extraño.

Y bueno, en una tradición burocrática donde Zamarripa y Álvar han manejado la información de la que disponen solo con el gobernador en turno, no es sencillo que compartan tan fácilmente esos datos con una funcionaria recién llegada, llámese como se llame. Ambos son celosos de su deber y de sus datos.

Es condición humana. Hace 10 días, luego de varias semanas haciéndolo, el gobernador decidió que no iba a hablar más de temas de seguridad en entrevistas banqueteras. Lo venía haciendo Huett López. Álvar Cabeza de Vaca ya reapareció.

A 6 meses del arranque de la administración, el gobernador hace ajustes sobre la marcha. El método de ensayo y error se aplica porque en la parte federal, con todo y la colaboración mutua, está un Presidente que comunica todos los días y Guanajuato es tema nacional. No se puede esconder ni se debe callar.

Mientras en el PRD ya lo dan como expulsado, el exalcalde Hugo Estefanía quiso enviar un mensaje de ‘normalidad’ en su reaparición por las calles de Villagrán tras la polémica por el audio difundido el pasado 12 de marzo en el que presuntamente conversa con ‘El Puma’, presunto miembro del Cártel de Santa Rosa de Lima.

Y aunque no hace ninguna alusión directa al tema, en la plática con la mujer que le vende los tacos de canasta, Estefanía se queja de los teléfonos.

“Esos teléfonos, hoy en día ¡Cuidado! Puras extorsiones”.

WINTILO VEGA: TRECE AÑOS DE UNA RENUNCIA HISTÓRICA

Quizá sólo después de la concertacesión de 1991, el episodio que marcó más al priismo guanajuatense y refrendó su debilidad fue la renuncia a la candidatura que hace exactamente 13 años hizo el entonces nominado Wintilo Vega Murillo.

“Queda claro que lo único que el dirigente nacional del PRI, Mariano Palacios Alcocer, y sus colaboradores están esperando una derrota en Guanajuato y lo único que consideran rescatable es una posición senatorial”.

Así lo recitó hace 12 años Wintilo Vega Murillo quien renunciaba a la candidatura a la gubernatura porque la entonces dirigencia nacional priista no aceptó su propuesta de que el empresario Jorge Videgaray Verdad fuera el candidato que encabezara la fórmula 1 para el Senado.

Videgaray que para entonces ya era considerado el priista más empanizado del estado, no pudo llegar porque en el camino estaba Francisco Arroyo Vieyra quien había amarrado con el entonces poderoso Manlio Fabio Beltrones su candidatura a la dos en el Senado.

“Sin el apoyo de mi dirigencia nacional, sin el respaldo a mis estrategias de campaña y en medio de un clima generalizado de derrotismo política, asumo la decisión de renunciar a la candidatura a gobernador”, decía Vega Murillo en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por quien había sido su brazo derecho y lugarteniente, Alejandro Arias Ávila.

Una decisión que pintaba al PRI de cuerpo entero y que además marcaría el destino de varios, algunos de los cuales ya no están ahí.

Una posición que parecía digna de Wintilo Vega pero que sabía que difícilmente lo iban a respaldar. El candidato a gobernador no define en el PRI quién es el que va como primero al Senado.

En 2012, el candidato fue Juan Ignacio Torres Landa y el senador Miguel Ángel Chico y en la elección más reciente, Gerardo Sánchez el aspirante a la gubernatura.

Pero fue aquel berrinche wintilista el que marcó el futuro de muchos. Para bien o para mal. Tras la partida de Vega Murillo, Miguel Chico y Bárbara Botello no sólo se hicieron fuertes en el partido sino que encabezaron una cacería de wintilistas.

Videgaray se alejó del PRI aunque luego volvería de la mano de Juan Ignacio Torres Landa, fue diputado y en 2015 intentaría volver a ser candidato a alcalde. Hoy, está donde ha estado aun con sus vínculos priistas: cerca del PAN.

Miguel Chico en Morena. Bárbara Botello en el ostracismo y Alejandro Arias, condenado desde aquel 2006 al bajo perfil tras romper con su padrino.

MIGUEL ÁNGEL CHICO: LA TRAICIÓN DEL SUBCONSCIENTE

A Miguel Ángel Chico lo traicionó el subconsciente ayer en la inauguración de sus oficinas de atención ciudadana en Irapuato.

Dijo que estaba muy contento de abrir su “casa de campaña”. Bueno. A confesión de parte…

Lo cierto es que reconoció y refrendó ayer sus alianzas políticas dentro de su nuevo partido. Reconoció a Ernesto Prieto Ortega, el primer enlace del presidente Andrés Manuel López Obrador en Guanajuato para arrancar el proyecto morenista como el hombre que lo invitó a este partido.

Se tomó la foto con Prieto papá, hoy director de la Lotería Nacional, con Ricardo García Oseguera; entre los asistentes estaba la diputada María del Carmen Vaca, el coordinador del programa Jóvenes Emprendedores, Eduardo Venegas.

Ellos son los que encabezan una de las tribus morenistas en Guanajuato. Cuando Prieto invitó a Chico al partido, la oferta era la candidatura a gobernador. Ellos son afines a Ricardo Monreal.

Pero perdieron la partida frente a los que están alineados al exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy, que empujó a Ricardo Sheffield y ganó la partida que integran la gran tribu morenista.

Son los alineamientos de tribus y personajes en este partido en los albores de la lucha por la hegemonía dentro de una agrupación que sueña muy temprano con derribar la hegemonía panista en Guanajuato.

Los Prieto, en cuya sombra se cobija Chico Herrera, no parecen traerlas todas consigo en Guanajuato. La dirigente estatal Alma Alcaraz ya pintó su raya y se alejó de este bloque.

Morena es apenas un partido en formación. Sus lealtades son todavía frágiles y la mayor prueba es justamente ese cambio de afinidades de la propia Alma Alcaraz. En el Congreso local Ernesto Prieto mantiene con trabajos el control su bancada.

Los expriistas, experredistas y expanistas que se suman a este partido saben que los espacios de poder estarán muy cotizados en los próximos años. Son las primeras patadas debajo de la mesa. Y las que faltan.