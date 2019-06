Palabras Mayores

“Empezando por los de casa, por el gobierno del estado y por los municipios y este es un mensaje muy fuerte y muy claro: no vamos a permitir que ese prestigio que se ha ganado Guanajuato como el estado con menos corrupción sea manchado por una persona o un personaje. Ustedes, nosotros, tenemos un sueldo y si el sueldo no les alcanza váyanse a la iniciativa privada, si el sueldo no les parece para alcanzar sus objetivos y evítenos la pena de tener que perseguirlos por robar recursos públicos y meterlos a la cárcel”

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo

Amenaza, advertencia y anuncio

MÁSCARA VS CABELLERA

El golpe de timón que dio el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo en León tras la obligada renuncia de Luis Enrique Ramírez Saldaña genera sentimientos encontrados entre algunos miembros del panismo gobernante y algunas dudas fundadas de la eficacia del nuevo binomio en seguridad en esta ciudad.

Por un lado, hay un genuino beneficio de la duda a la llegada de Mario Bravo Arrona como secretario de Seguridad en esta ciudad y sus credenciales como un policía que se ha forjado en la corporación desde abajo pero por otro, las preguntas del porqué insistir nuevamente con Jorge Guillén Rico, ahora como director de Policía luego de que ya había estado como director operativo a principios del trienio pasado y salió no precisamente por sus buenos resultados.

Este es un factor adicional que corrobora que en los movimientos, el alcalde Héctor López Santillana tuvo poco que ver. ¿Por qué habría que probar con una fórmula ya gastada y fallida?

Es lógico pensar que Bravo Arrona quiere tener a un personaje de su entera confianza y que esa condición solo podía encontrarla en Guillén Rico quien también estaba en el cuerpo de escoltas del mandatario estatal. No hay más.

Están los antecedentes de Guillén Rico, marcado por la polémica en León y también en Romita en donde fue director de Seguridad y también fue cesado entre algunas acusaciones de abuso de autoridad.

Está claro que Mario Bravo está obligado a una limpieza profunda de la Policía además regresar la disciplina y el orden que se perdieron durante los últimos meses. Y obvio, varios golpes de autoridad para que se sienta el cambio.

Eso por un lado, por el otro, vamos a ver cómo responde Bravo con los compromisos pendientes para aplicar el nuevo modelo de seguridad en León al que le falta solamente la capacitación de policías municipales que van a recibir y dar seguimiento a las denuncias ciudadanos.

Un esquema que, a regañadientes aceptó el Fiscal Carlos Zamarripa. Dice el gobernador Diego Sinhue que el relevo en Seguridad puede facilitar una mejor sintonía en ese proyecto una vez que tendrá línea directa con el secretario leonés.

Veremos si ello no implica sujeción total a las directrices de Zamarripa que ya se comprometió a concluir con la capacitación en agosto. Para ello, uno de los contrapesos es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez Castellanos, con quien el Fiscal suele polemizar en muchos temas y en esto del modelo, sus diferencias en lo corto han sido duras aunque lo disimulan públicamente.

Todo parece indicar que en los nuevos contrapesos, Diego Sinhue tendrá que seguirla haciendo, además de padrino y mánager de Bravo Arrona, de réferi entre el Fiscal y el líder empresarial.

LA DEL ESTRIBO…

A estas alturas, una vez que en León se consolida la transición en la secretaría de Seguridad y se ratifica que se mantendrá el modelo de seguridad que tan bien ha vendido y promovido Bernardo León, el asesor de origen michoacano mantiene su status e influencia inamovible pese a sus diferencias con algunas autoridades y su mala relación con el Fiscal Carlos Zamarripa.

Pero resulta que Bernardo León parece adquirir el status de indispensable porque tiene muy buenas migas y conexiones con el gobierno federal de modo que los gobiernos locales deben mantener la cordialidad con el super asesor. Sus buenos oficios sirvieron para agilizar los trámites para que el Ejército ejerza la gestión para los predios que utilizará la Guardia Nacional en León.

‘Chachis’, Sheffield, Botello: cañaveral de pasiones

“Tenemos que respaldar la Administración, formo parte de ella, defenderla, y hacer señalamientos cuando los tengamos que hacer contra Acción Nacional, ellos no están libres de nada y ya estuvo bueno de que estén nada más golpeando por golpear, ahora sí va a haber alguien que defienda, reconocemos los errores de la Administración pero son más las cosas buenas que hemos hecho”.

Con esas palabras, hace 5 años, el empresario, exlíder de Coparmex y entonces regidor Aurelio Martínez, asumía la dirigencia del PRI leonés cuando la entonces alcaldesa Bárbara Botello se aproximaba a cumplir el segundo año de su mandato y en el PRI ya había posturas encontradas en torno a su desempeño.

“Ahora sí va a haber alguien que la defienda”, dijo el famoso Chachis que tuvo siempre una relación intensa con Botello, de la lealtad a la abuerta confrontación.

En el arranque del trienio en 2012 se enfrentó con la alcaldesa al cuestionar directamente un proyecto de adquisición de vehículos que encabezó el Tesorero Roberto Pesquera.

Luego, las relaciones se normalizaron hasta que explotaron nuevamente cuando, antes de las definiciones oficiales, “Chachis” cometió el “pecado” de hacerle un guiño a Angel Córdova Villalobos cuando aún no había línea para respaldar a quien ya se perfilaba como el candidato de la coalición PRI-Verde.

Botello no se la perdonó y lo cuestionó con malos modos

Un año antes, el gobierno de Bárbara Botello alcanzaba el clímax de su embestida en contra de alguna irregularidad durante la administración de Ricardo Sheffield cuando en comisiones se aprobaban las sanciones en contra de quienes fueran directores de Obra Pública, Mario Ontiveros y el de Desarrollo Urbano, Manuel Villagómez.

Ambas sanciones fueron litigadas por los afectados quienes ganaron el perdón en los tribunales administrativos.

La cara opuesta desde el poder que vivió intensamente Bárbara Botello a la que hoy enfrenta junto a su extesorero Roberto Pesquera. Como alcaldesa, una típica, incluso entre panistas, de hurgar en el pasado y de buscar el castigo a presuntas corruptelas de la anterior administración.

Botello lo buscó con Sheffield y encontró argumentos aunque luego se revirtieron las sanciones. Movió sus piezas para buscar mayor solidaridad con un líder de comité municipal afín y lo tuvo en su momento con Martínez Velázquez.

De origen, con Sheffield tuvo una relación si no armónica por lo menos sí, mejor que la que tenía en ese momento (2012) con su compañero de partido, Miguel Angel Salim al igual que con Martínez Velázquez. Con ambos terminó peleada.

Del mismo modo en que Sheffield y el propio “Chachis” alimentaron una confrontación personal que explotó cuando ambos convergieron en Morena. Martínez Velázquez estaba perfilado para una candidatura. Llegó por sorpresa el expanista contra quien despotricó y Sheffield lo vetó.

Desde entonces, no hay reconciliación. Sheffield, Botello y Aurelio, intensos y pasionales todos. El choque de estas personalidades no podía terminar de otra manera. Ellos en Morena pero distantes. Ella en el PRI pero con pocos que den la cara por su gobierno.

Diego, Alfaro y el Zapotillo: con calma y nos amanecemos

Es evidente que la relación que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo ha construido con su homólogo de Jalisco Enrique Alfaro ha ido mucho mejor de lo que él esperaba al punto de que tras la oposición abierta que mostró este en campaña ha mutado a una apertura inusitada cuando no se cumple ni un año de gobierno del guanajuatense.

Por lo pronto ayer, se anotó un punto a favor aunque para ello tuvo que bajar el perfil del encuentro sabatino en Lagos, que se anunciaba público y con pronunciamientos. Al final, fue en privado para no despertar pasiones de opositores.

La apuesta que han hecho ambos mandatarios es interesante y suena lógica. Antes de anunciar la forma en la que la Federación va a salvar el proyecto, asegurar la voluntad política de ambos gobiernos para que el arreglo con el gobierno de López Obrador, fluya sin ningún problema.

Rodríguez Vallejo tiene prisa. Y a veces tiene que aplicar el freno. El jueves en una entrevista con reporteros anunció el encuentro sabatino con Alfaro. Se dio pero no fue incluido en agenda pública ni se convocó a medios. Se limitó a comunicados y tuits que señalan un acuerdo de Entendimiento Relativo al Aprovechamiento de las Aguas de Río Verde.

No es poca la cosecha alcanzada pero la historia truculenta e intrincada de esta obra, siempre obliga a la mesura y a no dar nada por hecho aunque parezcan todos los astros alineados.

Los equipos técnicos de ambos ya se han reunido en varias ocasiones para redefinir repartos y responsabilidades. Una de ellas, esta semana en un encuentro en el que también participó el alcalde leonés Héctor López Santillana a quien subieron de última hora, señal inequívoca de que los acuerdos avanzan.

Pero no olvidemos que en Jalisco, Alfaro tiene que enfrentar las protestas y reclamos de grupos civiles que no cesan desde hace más de 20 años cuando la obra se incubaba en otra zona de Los Altos.

Tan solo, este viernes en Jalisco se informó que 5 agrupaciones de la sociedad civil denunciaron que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez pretende negociar “a espaldas del pueblo” con Rodríguez Vallejo el aval y en concreto un acuerdo para que la cortina de la presa El Zapotilllo sea de 105 metros.

Se trata de las agrupaciones Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), Colectivo de Abogadxs, Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) y Acción Colectiva (León, Guanajuato) emitieron una postura para advertir del acuerdo.

La oposición y los reclamos sociales no van a cesar. Y la presión mayor está para Alfaro porque los reclamantes le tienen contabilizadas medio centenar de declaraciones periodísticas en contra de El Zapotillo. Y ya sabemos que los gobernadores jaliscienses también tienen que jugar para agradar a la tribuna, su público pues.

Buen gol el de ayer pero todavía falta para celebrar la victoria. La mula no era arisca…