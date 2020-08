Palabras Mayores

“Desde la alternancia en el gobierno del estado, a principios de los 90, no hemos tenido argumentos ni el peso político suficiente para generar la estrategia, con inteligencia y con unidad, para reconquistar y volver a ganar el gobierno del estado… En Guanajuato, vamos a terminar con los campeones en las plurinominales”

El líder nacional del PRI y la triste realidad de abandono de su partido en Guanajuato

i un suspiro duró Adolfo Reza San Martín como precandidato en el bloque de Ricardo Sheffield a la alcaldía de León. Así como llegó, se desinfló quien fuese dueño del club León tras los videoescándalos que llevaron a Carlos Ahumada a la cárcel hace 16 años.

La realidad es que ni cosquillas hizo Reza a Marcelino Trejo Ortiz, quien de hecho es el único personaje cercano al grupo de Sheffield que ha mostrado ganas de ser el candidato a la alcaldía y que hoy está más firme que nunca.

Nunca se debe olvidar en estas referencias que hablamos sólo de uno de los bloques morenistas en León. Falta saber lo que dicen los adversarios internos del procurador Federal del Consumidor que ha hecho la talacha antes que muchos pero que no tiene la única ni la última palabra pare decidir quién será el abanderado morenista en la ciudad más poblada del estado.

Por lo pronto podemos adelantar que Trejo Ortiz no tiene rival en el camino en el bloque sheffieldista y que tiene el consenso de quienes están en el grupo formado por el expanista. Un bloque que en su integración confirma el carácter y perfil que tendrá la batalla electoral en León. El PAN y el antipanismo que parece entrar disperso a la lucha preelectoral que es la primera buena noticia para el partido en el poder.

Marcelino Trejo aglutina en su proyecto a quienes no creen o están desencantados de Acción Nacional. Y ahí hay expriistas, exverdes y personajes sin partido.

Tras la renuncia oficial de Bárbara Botello al tricolor, hay quienes ya la ubicaban en ese bloque. Lo cierto es que ella tiene una relación ríspida o insostenible con varios de los que están ahí que juran y perjuran que no se sentarán en una mesa en donde esté presente la exalcaldesa.

Y he ahí la triste realidad de la oposición en León; su principal obstáculo está en las contradicciones de su integración. Si bien es cierto que Sheffield y Botello ya establecieron un pacto de no agresión, el proyecto del exalcalde panista tendrá que sortear egos y la diferencia de posturas de quienes se asumen como figuras. No será fácil conciliarlos.

Hay algunos priistas como José Guadalupe Pedroza (exdirigente leonés, exsecretario de Elecciones del CDE) muy lejos de ser barbarista porque ahí rompió y que sigue siendo tricolor aunque ya platicó con Marcelino Trejo.

El partido Verde ya dijo que va solo en las elecciones de 2021, probablemente con Sergio Contreras que ya lo intentó hace tres años sin éxito mientras que el PRI también llevará su propio candidato.

¿Tiene posibilidades de ganar la oposición en León si va a ir dividida con tres candidatos distintos en la boleta? Francamente se ve muy difícil. Y ese es el lado trágico para los contrapesos al panismo.

Así, fragmentados es como quiere verlos siempre el PAN. El voto duro de partidos como Verde o PRI será el primer obstáculo para que Morena aspire a competir con posibilidades al PAN.

El panorama luce complicado. Porque en este caso, el blanquiazul ni siquiera tendría que apostar a trabajo sucio para desarticular a sus adversarios. Ellos ya empezaron a minar solitos sus posibilidades.

Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como “El Bronco”, gobernador de Nuevo León ya confirmó que está decidido a abandonar la conferencia nacional de Gobernadores (Conago). Enrique Alfaro se quejó del desdén histórico que hoy sufren los mandatarios estatales por parte de la federación mientras que el panista Javier Corral de Chihuahua, parece resuelto a apoyar la salida del bloque panista del conglomerado de gobernadores agrupado en torno a la Alianza Federalista.

El viernes, Francisco Javier Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas se convirtió en el segundo de los gobernadores después de Francisco Domínguez, de Querétaro, que le amargó la mañanera al presidente Andrés Manuel López Obrador con los cuestionamientos a las embestidas desde el centro.

Más allá de la decisión de la Alianza Federalista, qué posición asumirá el de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo que parece resistirse a endurecer el discurso. ¿Mantendrá el espíritu dialoguista?

DEL REPLAQUEO EN TIEMPOS DE OLIVA AL DE LOS DE DIEGO, SIN CALZADOR

Mire como es la historia en política. Se recicla y hasta en las mismas fechas. Hace unos días, en periodo extraordinario de sesiones, el Congreso local consumó lo que podríamos llamar como un replaqueo corregido y mejorado.

No solo habrá canje de placas sino también toma de biométricos: huellas dactilares y fotografías en plena pandemia. La oposición voto en contra en bloque, salvo un diputado, una reserva pero votó a favor en lo general.

Algo muy distinto a lo que ocurrió hace 12 años, en el tercer año del sexenio de Juan Manuel Oliva cuando en el Congreso local, con el voto de 23 panistas y el rechazo de los 13 legisladores, se consumaba el llamado “replaqueo gratuito” de tablillas para vehículos de motor en Guanajuato.

Una medida que despertó gran polémica y que puso en marcha meses antes el gobierno del estado bajo la premisa de la seguridad (igualito que ahora). En 2006, lo había intentado pero sin éxito.

En 2008 volvieron a la carga y los priistas encabezados por su coordinador Arnulfo Vázquez Nieto y secundado por la hoy expriista Bárbara Botello Santibáñez, se contraponían a la propuesta blanquiazul.

Hablaron de los efectos electoreros de la medida pues se daban a menos de un año de las elecciones de 2009. Igual que ahora.

Los legisladores de oposición señalaban que los más de 100 millones de pesos que se gastaría el gobierno en ese cambio de placas, podrían emplearse en otro tipo de programas. Los reclamos fueron inútiles. Los opositores se quedaron con las ganas y el gobierno olivista se salió con la suya.

A dos sexenios de distancia, Diego Sinhue puede presumir que hoy la propuesta pasó como cuchillo en mantequilla. El replaqueo en sí mismo no representó el mayor desafío para la aplanadora azul. Fue el asunto de los biométricos que pasó con el rechazo de casi toda la oposición.

Ahora con más fuerza, el tema de la seguridad vuelve a ser el argumento para replaquear y ya no sabemos si en realidad funcionó eso que se pregonaba hace 12 años.

PRI GUANAJUATO: EL ETERNO ABANDONADO

El ritual y los discursos que se escucharon el pasado viernes en la toma de protesta del nuevo Consejo Político Estatal del PRI es pan con lo mismo que hemos escuchado en la larga permanencia del tricolor en la oposición

Los jerarcas priistas no han descubierto otra receta más que ese discurso plagado de lugares comunes y loas al heroísmo de quienes han aguantado dos décadas de abandono de su dirigencia nacional.

La resistencia y el estoicismo como virtudes superiores de los que en esta entidad se mantienen en pie de lucha aunque sean sólo unos cuántos los benefactores de espacios de poder.

Otra vez el grito de guerra: “vamos a terminar con los campeones en las plurinominales”. Es lo mismo pero con un PRI más debilitado en Guanajuato.

Más debilitado pero con la solidaridad de su dirigencia nacional. Menos mal que hay condenas a los que ejercen el chantaje, en obvia referencia a quienes mantienen tomada la sede estatal del tricolor y quieren arrebatar lo que no es suyo.

De hecho, esa es la mejor cosecha para Ruth Tiscareño, Alejandro Arias y Yulma Rocha. El dirigente nacional pintando su raya frente a quienes hoy no tienen argumentos y torpedean los intentos de resurrección de un partido sin argumentos sólidos y con prácticas que acercan a su partido mucho más al perfil golpista que domina en Morena.

Pero es que es tan marginal la presencia del partido que en tiempos de pandemia ni resienten la toma.

La forma también tiene mucho que ver. La realidad virtual domina hoy al tricolor por lo que, Alejandro Moreno no tiene problema en lanzar una arenga emocional.

No hay que venir presencialmente a Guanajuato a enfrentar reclamos de militantes inconformes, desgastarse en convocatorias a la unidad que no han sido atendidas nunca.

Lo virtual oculta hoy las amenazas que tiene el PRI en Guanajuato. Dijo Alejandro Moreno que lo mejor del partido se ha quedado en el PRI y eso todavía está por verse.

A lo largo y ancho del estado, decenas de priistas que pueden representar un activo importante para el tricolor se debaten entre el ominoso futuro que hay en el PRI y la alternativa que representa Morena si lo que quieren es confrontar al PAN o los guiños del propio blanquiazul a los que se pueden sumar a sus filas.

La gran tragedia del PRI, es su realidad interna. Que sin decirlo abiertamente, los tricolores de abajo no vean opciones viables y rentables para seguir en este instituto político.

Mientras desde arriba, arengas emocionales y lugares comunes que mantienen al partido con vida artificial. Cuando se vaya lo virtual, la cruda realidad exhibirá el momento triste momento que padece.