Palabras mayores

Hoy más que nunca necesitamos de los abogados, porque hoy más que nunca hay una gran incertidumbre entre lo que es legal, lo que es políticamente correcto y entre lo que es totalmente… no quisiera hablar mal pero saben a lo que me refiero. Hay una gran incertidumbre hoy porque el marco jurídico parece que se empieza tomar a conveniencia. Necesitamos certeza y esa la pueden dar los abogados. Qué instrumentos son los más viables para consultar a la población”

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. El gobernador contra la consulta, bajita la mano.

La soberbia de los políticos cuando ganan es infinita e inaudita. Por lo visto, a ellos, ganar elecciones de manera abrumadora les hace mucho daño.

Erróneamente, los políticos sobredimensionan el valor del voto que reciben de parte de los ciudadanos. Creen que si su triunfo es arrollador, pueden hacer cualquier cosa y tomar cualquier decisión sin que nadie tenga el derecho a reclamarles nada. Ni siquiera quienes votaron por ellos.

En León, recientemente el alcalde Héctor López Santillana echó al cesto de la basura el compromiso asumido con su partido para hacer cambios en su gabinete, amparado en un respaldo abrumador en las urnas que no se esperaban ni los jerarcas de su partido.

Varios panistas, en distintos momentos, han mostrado su convencimiento de que la gente en Guanajuato avala incluso esos radicalismos que van contra el sentido común y se cierran para abrir la discusión de temas polémicos.

El caso de la consulta popular en curso para preguntar a la sociedad si quiere que el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se construya en Santa Lucía o continúe su edificación en Texcoco, es emblemático pero no el único caso.

El debate sobre las ventajas de uno u otro, lamentablemente no tiene que ver con cuestiones técnicas porque la inmensa mayoría de los mexicanos no tenemos el conocimiento mínimo de aeronáutica.

Los argumentos discurren más bien en temas de carácter ideológico, posturas partidistas, usos y costumbres de la política y la prensa en el país. La libertad de expresión y la postura que se asume hoy ante el gobierno electo.

Los seguidores de Andrés Manuel López Obrador creen que el próximo presidente de México tiene el apoyo incondicional de 30 millones de mexicanos que van a aplaudir desde las decisiones tomadas con criterios técnicos hasta las ocurrencias.

“Una de las propuestas de campaña de López Obrador fue la cancelación de obras del NAIM; con 30 millones de votos a favor, cuenta con la legitimidad para detener el proyecto de Texcoco. No obstante, ha decidido consultar a la gente. ¿Quién es el autoritario?”, se pregunta Mauricio Hernández Núñez, próximo coordinador de delegados federales del gobierno electo.

Uno por uno, han ido desechando todos los argumentos en contra de la consulta. La primera, cuando se dijo que no había ninguna razón de ser para que una decisión técnica como la sede de un aeropuerto se sometiera al veredicto popular.

Después, por la determinación de hacer una consulta que no está sustentada ni amparada en las leyes vigentes. Luego, porque la logística no resiste el menor análisis. Boletas sin foliar. No hay listado nominal. La tinta supuestamente indeleble se borra horas después y se puede volver a votar varias veces.

Y a todo eso, algunos de los defensores del ejercicio, responden muy a su estilo. Que si el PRI y el PAN nunca consultaron nada. Que si antes las grandes decisiones en este país, las tomaban unos cuantos y ahora es la sociedad la que se manifiesta.

Y es cierto, la nueva clase gobernante puede tener argumentos para cuestionar la forma en que se configuró el proyecto de Texcoco. Las irregularidades, los conflictos de interés.

De ese pie cojean quienes defienden el antiguo proyecto. Pero no se pueden combatir, los usos, vicios y costumbres de quienes están a punto de dejar el poder con cualquier cosa.

Si se va a procurar un ejercicio de participación ciudadana, tendría que procurarse pulcritud y aseo en la parte técnica. El problema es que luego se polariza a la menor provocación. Se descalifica con adjetivos y no con argumentos técnicos.

La crítica a la consulta no se asume como parte natural del disenso sino como la confabulación de quienes añoran el pasado reciente. Y así es muy difícil. Porque sólo hay de dos sopas. Estás conmigo o estás contra mí. No hay matices ni puntos intermedios.

Y no se puede negar que hay detractores de tiempo completo del lopezobradorismo que buscan maximizar el más mínimo yerro. Pero las críticas que se esgrimen a la consulta son de sentido común y nada tiene que ver con complots.

El problema es que hoy no se sabe si esta consulta en realidad es una apuesta para descarrilar un proyecto técnico como el de Texcoco que tiene las opiniones más favorables de los expertos o si se trata de una manera de escurrir el bulto y responsabilizar al ‘pueblo sabio’ de una decisión que en estricto sentido debe asumir un gobierno que debería usar ese respaldo abrumador que tuvo en las urnas para demostrar que ellos no se arrugan para agarrar el toro por los cuernos.

El expanista y ahora morenista Raúl Márquez Albo planteó una iniciativa para que en Guanajuato sea factible que el Congreso local, con mayoría simple, pueda llamar a comparecer al gobernador. En San Lázaro, los panistas se manifiestan por una Fiscalía que sirva y truenen contra la posibilidad de un ‘Fiscal Carnal’.

Apúntele. Son los primeros botones de muestra de propuestas y exigencias que verá de panistas y morenistas como oposición en Guanajuato y en lo federal pero que ni unos ni otros asumirán como mayoría en sus respectivos reductos que gobiernan. En otras palabras, los panistas no hablarán de ‘Fiscal Carnal’ en Guanajuato y en San Lázaro, los morenistas resguardarán en su burbuja a López Obrador. Aquí y allá, pueden tacharlos de incongruentes no de suicidas políticos.

ESCUDO UN SEXENIO DESPUÉS; DEL TRIUNFALISMO AL FRACASO

Sin hacer mucha alharaca. En contraste absoluto con las expectativas que levantó Miguel Márquez desde su campaña cuando reclutó a Álvar Cabeza de Vaca como asesor en materia de seguridad y luego que lo asoció en el gobierno con Carlos Zamarripa y el proyecto Escudo, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo decidió darle los santos óleos al proyecto, con un bajo perfil.

Escudo fue del sexenio anterior. La tecnología se queda en casa. Hay que comprar nueva tecnología y hacerlo con transparencia. El nuevo inquilino de Palacio de Gobierno pinta su raya frente al exceso de expectativas pero también frente a los puntos oscuros de lo que fue Escudo y su fracaso.

Hoy hace exactamente seis años, Miguel Márquez decía lo siguiente. “El objetivo es tener un sistema de seguridad integral, por primera vez estaremos perfectamente coordinados en todos los municipios, conectados a través de la fibra óptica, homologados en el tema de tecnología y comunicación”.

“Es un programa innovador y modelo nivel a nacional, que busca de forma muy clara; la tranquilidad, la paz social en el Estado, tanto para delitos comunes como de tipo federal, y que siempre haya paz y armonía en Guanajuato”.

“Por primera vez perfectamente coordinados con los municipios”; “Homologados en comunicación y tecnología”. Un programa “innovador” tanto para delitos comunes como para federales. La euforia en plenitud.

La realidad es implacable. Reza el dicho que el pez por su propia boca, muere y aunque Miguel Márquez se fue repartiendo culpas y sin aceptar que él mismo comprometió cosas que no cumplió, no queda duda de que su gran apuesta por la seguridad falló.

Y para que la paradoja fuera completa, hace justo un año, en el quinto aniversario del lanzamiento de Escudo, la publicación de la revista Newsweek en Español dedicaba su portada a esta entidad con la leyenda “Los muertos de Guanajuato, la entidad más violenta del país”.

Desde luego, no fue la única publicación más allá de las fronteras de Guanajuato. El catálogo de reportajes, recopilaciones y notas que dan cuenta del campo de batalla en que se convirtió Guanajuato para el crimen organizado es amplio y diverso.

Lo sabe el gobernador Rodríguez Vallejo. Es la gran asignatura pendiente. Hubo un tiempo en el que el gobierno de Márquez presumía a diestra y siniestra cualquier acción con la premisa “Gracias a Escudo”.

Hoy, nadie puede refutarlo: Pese a Escudo y sus miles de millones invertidos, estamos como estamos. Peor que hace 6 años.

LOS CELOS PANISTAS: EL PAN Y SUS NUEVOS PATALEOS

A propósito de vedetismos y veleidades, el viernes por la tarde, el secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca, y el procurador de Justicia, Carlos Zamarripa, cumplieron su penitencia de reunirse en una misma semana con diputados de varias fracciones y cámaras tras las críticas de Morena y la escena de celos del PAN.

En efecto, en el C5i, ambos, junto al secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, fueron anfitriones de los integrantes de la bancada panista guanajuatense en San Lázaro como parte de las jornadas de reivindicación de los funcionarios azules con los que se sienten plato de segunda mesa en el PAN.

Ya el miércoles, la tripleta de funcionarios se habían reunido con la aplanadora azul en el Congreso local, fracción en sonde se incubaron las más sonadas inconformidades por haberse reunido con Morena para hablar sobre los cuestionamientos a la forma en que se dio el nombramiento del procurador de Justicia.

Es decir, tuvieron que hacer su propia operación cicatriz para evitar que los panistas se pusieran más sentimentales ante los acercamientos del gobierno con el nuevo archirrival político que es Morena.

Algunos diputados federales, el pasado viernes sintieron que la reunión estuvo de más porque en lo personal nada nuevo les reportó el acercamiento. Ya tenían datos del nuevo modelo de seguridad y habían platicado con Luis Ernesto Ayala.

El dato novedoso es que en el estira y afloja de egos, los diputados avanzaron un pasito. En el sexenio de Miguel Márquez la costumbre era avisar e imponer las decisiones.

Hoy, algunos diputados se rebelaron porque quieren tener derecho a ser los primeros en enterarse y les molesta que los vean como oficialía de partes.

Mucho ojo con este primer round. Si son los diputados los que ahora objetan en el PAN y les hacen caso, van de gane.