Palabras Mayores

LA “MALA PUBLICIDAD” DE BERNARDO LEÓN

A LA MANO. Muy pronto, la comisionada de Análisis y Estrategia para la Participación Ciudadana del gobierno de Guanajuato, Sophia Huett López, encontró más muestras de lo que ella considera una mala publicidad de lo que ocurre en Guanajuato y quizá de quien menos podría esperarlo el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

REFERENCIA. Y es que en un reportaje publicado por el diario español El País que recrea la coyuntura violenta que padece hoy el estado, entre las voces de analistas y especialistas en seguridad incluye a Bernardo León Olea, asesor que recién concluyó su relación con el Municipio de León pero que también tuvo una seria desavenencia con el mandatario estatal.

DURO. “Yo no me creo que no puedan combatir ellos solos la criminalidad en el Estado. Porque estuve ahí y vi la capacidad que tienen. Algo debe estar sucediendo, no sé si es negligencia, corrupción u omisión de las autoridades. Y del otro lado, ningún cartel es más poderoso que el Estado mexicano”.

EL PASO. El análisis de León Olea no otorga concesiones. Durante 14 meses estuvo en León y se supone, conoce las entrañas de, al menos la policía leonesa. No hay que olvidar que en algún momento, el alcalde de Irapuato Ricardo Ortiz lo presumió como uno de sus asesores y el michoacano, autor del modelo de Policía de Proximidad y Justicia Cívica, tuvo que deslindarse tras las presiones naturales del gobierno de López Santillana que, obvio, pedía exclusividad.

EN LA ESPINILLA. En Palacio de Gobierno estatal tendrán su propia lectura de ese cuestionamiento. En algún momento al arranque del sexenio, León Olea fue invitado por el gobernador a una responsabilidad en la administración estatal. En principio, el asesor michoacano aceptó y a la vuelta de unos días se arrepintió y dijo que siempre no.

POLVOS DE VIEJOS LODOS. El desaire no le gustó al mandatario estatal y ahí quedó el asunto. Vino luego la asesoría en León y el pleito con el fiscal Carlos Zamarripa, el tema que más hizo ruido al modelo que se implementó en León.

UNA MÁS. Con su contrato finiquitado y lejos de la ciudad, Bernardo León suelta su visión de las cosas en el reportaje de un medio internacional que advierte el contraste de la prosperidad y el crecimiento económico en Guanajuato con los altos niveles de violencia que padece. Llueve sobre mojado.

CONGRESO LOCAL: SESIÓN PRESENCIAL DE CIERRE Y PERIODO EXTRA

UN HECHO. Ayer por la tarde se reunieron virtualmente los integrantes de la Junta de Gobierno del Congreso local para tratar de encontrar una alternativa legal para encontrar lo que al final se impuso: la sesión de clausura del periodo será presencial pero exprés.

OBLIGADOS. Es un hecho que esa sesión a celebrarse el próximo martes 29 de junio ya no será virtual. Lo anterior debido a que dos de los puntos incluidos en el orden del día deben ser resueltos con voto secreto.

TEMAS. Los integrantes de la actual legislatura tendrán que votar la ratificación de una magistrada y además la integración de la diputación permanente que sesionará en el periodo de receso y en ambos casos se tiene que dar con voto secreto.

NO HUBO. La Junta de Gobierno del Congreso local exploró alternativas legales para que ambos asuntos se pudieran liquidar en una sesión virtual pero no lo encontraron. Adicionalmente, en la reforma para implementar las sesiones virtuales se incluyó un candado para que las sesiones de apertura y clausura.

LIGERA. Lo único que pudieron ajustar fue la duración de esa sesión del próximo martes. La Junta de Gobierno acordó mandar la mayoría de los asuntos pendientes de discutir en la sesión de este jueves para que la del próximo martes que será presencial, solo tenga tres puntos del orden del día.

SANA DISTANCIA. Así que ya preparan todas las medidas para guardar las debidas medidas de sana distancia para que los diputados y el personal estrictamente necesario corran el menor riesgo posible.

EXTRA. Y apunte usted que habrá periodo extraordinaria con al menos una sesión para desahogar algunos pendientes que no alcanzarán a salir hoy.

LA DEL ESTRIBO…

Se viene el cierre del año y los eventos masivos clásicos en el estado estarán en el ojo del huracán ante lo prolongado de la pandemia.

Ayer por lo pronto Mariana Aymerich, director del Festival Cervantino dijo que la edición del evento programada para arrancar el 14 de octubre y concluir el primero de noviembre, sigue en pie.

En León, no hay definición aún por ejemplo de la realización delMaratón de León que se realiza el último domingo de septiembre. Ayer se confirmó que el Maratón de Nueva York se canceló definitivamente.

No se ha dicho la última palabra sobre el Festival del Globo a celebrarse en noviembre. La sensatez indica que, esos eventos tendrían que cancelarse también. La autoridad tiene el balón en su cancha.

PASAN LOS AÑOS Y LA IMPUNIDAD SIGUE AHÍ

“Hoy la ciudadanía está molesta porque nos han llamado, por qué los liberan, que porque la Policía falló en un procedimiento, no es justificable. Hoy la ciudadanía exige resultados pero a todos parejos si es la Procuraduría, si son los jueces; la Policía municipal está trabajando, ya van dos bandas que sueltan, sí estoy de acuerdo en que deben de poner más atención y en eso se están capacitando, pero muchas veces los tiempos son los que los limitan (…) si el tiempo se pasa ya falló la policía”.

¿Le suena familiar, la frase? ¿Aplica igual en el nivel federal hoy tan de moda por los operativos de Celaya y los resultados que arrojó?

La frase fue pronunciada hace cuatro años por el entonces síndico panista del Ayuntamiento de León, Luis Ernesto Ayala Torres, luego de que se decretó la liberación de una banda de asaltantes que operaba en León.

Hace tres años, el entonces gobernador Miguel Márquez comenzaba a desesperarse por el deterioro de la seguridad en Guanajuato con el incremento de homicidios dolosos y el robo de hidrocarburos que se elevaba exponencialmente en el estado.

Márquez repartía culpas y comenzaba a hablar de la puerta giratoria que detenía a los presuntos delincuentes sólo para liberarlos a las primeras de cambio.

Un día como hoy en 2017, Márquez encabezaba una reunión junto al director de Pemex, José Antonio González Anaya, para dar un balance de las acciones contra el robo de combustible.

Una balacera que arrojaba seis muertos en Apaseo el Alto y el homicidio de una menor de tres años en Silao, obligaban como pocas veces había ocurrido en el sexenio, al entonces procurador de Justicia, Carlos Zamarripa, a aparecer dos veces en una misma semana ante los medios de comunicación para hablar de estos hechos.

El entonces jefe de la Policía Federal en Guanajuato, Miguel Simental, lamentaba que un juez determinara que el poseedor de un arsenal que incluía armas de uso exclusivo del Ejército, podía seguir su proceso con el pago de una fianza.

Hoy Simental es secretario de Seguridad en Celaya, mientras que Luis Ernesto Ayala es secretario de Gobierno y ambos, tristemente ven que las cosas van de mal en peor.

LA PANDEMIA AVASALLA Y LA AUTORIDAD RESISTE

Para dimensionar el nuevo récord de contagios reportados en una sola jornada en el estado basta citar un par de datos. El primer caso de Covid-19 reportado en León y desde luego, en Guanajuato se registró el 16 de marzo. Transcurrieron casi dos meses para que León llegara el 14 de mayo a 232 casos. Ayer, la Secretaría de Salud reportó 231 en esta ciudad.

A nivel estatal, ayer se reportaron 509 casos positivos, la cifra más alta desde el arranque de la pandemia en Guanajuato. La entidad tenía debajo de 500 casos el 7 de mayo. Lo que tardó 50 días ahora se registra en una jornada.

En lo nacional anteayer se reportaron más de 6 mil casos en una jornada. Ayer más de 4 mil 700. El subsecretario de Salud federal, Hugo López Gatell, trata de agrupar indicativos y datos que permitan aventurar al menos que el número de contagios se estaciona y ya no va al alza. No hay modo de sostener hasta ahora tal escenario.

En Guanajuato, que es nuestro referente inmediato, el secretario de Salud asume que se vive la fase más crítica y llama a no bajar la guardia. Pero como lo dijera hace unos días el director del Hospital de Alta Especialidad del Bajío, Juan Luis Mosqueda, la Federación dice semáforo naranja, el Estado, rojo y en las calles, los ciudadanos se sienten en verde.

Ayer, un grupo de corredores en León convocaban en Facebook a un trote nocturno desde el Fórum Cultural al Arco de la Calzada. Varias decenas de personas, eso sí, con cubrebocas invitadas a hacer ejercicio “en bola”.

Hay invitaciones para la inauguración de antros, en varios lugares se convoca a misas con restricciones y grupos controlados pero que al final representan aglomeraciones.

En León, los transportistas han hecho caso omiso de las indicaciones para aumentar la frecuencia de las rutas; lo de los empresarios que iban a escalonar horarios se convirtió en otro mito genial.

El doctor Alejandro Macías, médico infectólogo que participó en el tratamiento de la pandemia de influenza AH1N1 de 2009, tuiteó ayer que la pandemia mantenía su ritmo avasallador y decía que es momento de pasar a la ofensiva.

“Todos usar mascarilla en público, aumentar pruebas y encontrar casos para aislarlos, rastrear contactos y hacerles pruebas y ventilar lugares cerrados”, sugirió.

Hay quienes plantean la necesidad de dar un paso atrás y si no volver al confinamiento, restringir más la movilidad. La autoridad estatal no da visos de ello pero además, cada día que pase, en la práctica será más complicado hacerlo.

Y sin decirlo, el gobierno se ampara en la mitad de las camas de hospital disponibles en el estado y solo el 15% de las que tienen ventilador, ocupadas. Hasta el momento.