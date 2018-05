Palabras Mayores

Esta firma es una invitación, no una obligación, nadie está obligado a firmar, sin embargo, hemos encontrado una extraordinaria respuesta; los que no estuvieron aquí hoy, caso de Sergio Contreras, nos explicó que tiene la voluntad de firmarla, pero tienen reuniones que empatan con la agenda.”

CONTRA LAS CUERDAS

Guanajuato sigue rompiendo sus propios récords de los efectos de la violencia del crimen organizado en la entidad.

Ya vivimos el año más sangriento en 2017. Ya hemos tenido meses con cifras históricas de asesinatos. Entre lunes y viernes de esta semana, se registró la histórica cifra de 75 homicidios. Hace un par de semanas, en menos de 24 horas se registraron 20 asesinatos. Casi uno cada hora.

La violencia avanza imparable y no parece haber poder humano ni gubernamental que la detenga o por lo menos la contenga.

Y todo ocurre en medio de un proceso electoral en el que como pocas veces, las posturas en la contienda presidencial, se están polarizando.

Pero hoy la pregunta es si en el estado esta crisis que se vive de inseguridad incidirá en el ánimo de los electores. Es decir, si al PAN le dañaría ese factor en su cosecha electoral o si como ocurre en otros temas, se ve beneficiado por el efecto teflón de los ciudadanos que pareciera no castigan al PAN pese al actual entorno.

A juzgar por las encuestas que se han publicado hasta ahora, esa violencia provocada por el crimen organizado que ha llevado a Guanajuato a los primeros lugares de la violencia a nivel nacional, no le han quitado una pluma al gallo panista.

Y lo mismo ocurre en plazas como León en donde Héctor López Santillana sigue punteando en las encuestas.

¿No le importa a la gente el clima de violencia a la hora de ir a votar? Al reconocer que el problema más preocupante es ese, el de la inseguridad, los ciudadanos en su mayoría siguen optando por el PAN y parecen olvidarse del voto de castigo. A menos que las encuestas nos estén engañando.

MÁSCARA VS. CABELLERA

Porque en las cifras de la delincuencia común, los números para el estado tampoco son muy halagüeños. Con sus altas y bajas, la cifra de robo a casa habitación creció, al igual que el robo a transeúnte, los cristalazos están a la orden del día, aunque es cierto, casi nadie va a denunciar este tipo de delitos.

La violencia golpea con dureza y crudeza los municipios del corredor industrial. León ha tenido un incremento consistente en el número de homicidios dolosos.

Irapuato hasta hace poco era el referente en violencia por una de hechos sangriento pero en los últimos días la nota la ha dado Celaya.

En las campañas, los principales oponentes al oficialista Diego Sinhué Rodríguez Vallejo han hecho de la inseguridad el principal blanco de sus críticas.

Ricardo Sheffield, de Juntos Haremos Historia, ha sido el más visceral e incisivo. Felipe Arturo Camarena ha aprovechado el bagaje que tiene pero le ha faltado punch. Gerardo Sánchez, sobredocumentado en datos.

La inseguridad como fuente de misiles de campaña genera para dar y prestar. Pero hasta el momento los efectos para las proyecciones azules han sido discretos y no han perdido muchos puntos.

Diego Sinhué mantiene ese ritmo parsimonioso de la campaña. En los últimos 10 días, tres días con actividades privadas. No parece apremiado por la coyuntura.

Sus encuestas le dan de 15 a 25 puntos de ventaja sobre Ricardo Sheffield aunque este último dice que sus sondeos lo ponen a 6 puntos.

La seguridad vive uno de sus peores momentos en la historia en Guanajuato pero eso no parece afectar negativamente al PAN. El efecto teflón favorece al blanquiazul. Los electores no castigan los malos resultados ni los pretextos del gobierno de Miguel Márquez del dramático entorno con homicidios a toda hora y en todo lugar.

CON LOS TACOS POR DELANTE

De llamar la atención que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez Castellanos, haya replicado la hipótesis que esbozó el gobernador Miguel Márquez en una reunión privada que tuvo con empresarios leoneses en el sentido de que la violencia en Guanajuato tiene entre otros factores, un origen de desestabilización.

“Más que politizarse que se pretenda desestabilizar el proceso electoral con algún beneficio o con la intención de perjudicar a alguien, eso está todavía muy complicado de poder determinarlo, es una hipótesis, no es una afirmación mía (…) puede ser que también los militares estén alterando el modus operandi de estas bandas y una de las reacciones sea incrementar la violencia, porque eso se ha dado en otros estados”, declaró el líder empresarial.

Y en efecto, no es una afirmación suya sino una hipótesis que, por lo pronto, parecen haberle comprado al gobernador Miguel Márquez.

Y si se piensa en desestabilización, en automático se pone al estado en el papel de víctima.

Pero no tendría que quedar eso en la anécdota. ¿A quién le conviene en estos momentos que Guanajuato se desestabilice? ¿Qué mano o manos perversas pueden articular acciones de esa naturaleza? Todo queda en el

terreno de la especulación.

Las teorías del complot y de la conspiración suelen ser muy socorridas entre los políticos cuando se acaban los argumentos terrenales. Ahí quedan sembradas pero casi nunca pueden ser demostradas.

En el Verde están contentos pero no satisfechos con el desempeño de su candidato a la gubernatura Felipe Camarena.

Creen que en realidad está a punto de alcanzar el 10% del porcentaje de votación y desplazar del tercer lugar de la contienda al PRI. La insatisfacción es que todavía tiene un potencial por avanzar, siempre y cuando se deje ayudar y colabore un poco más en el día a día de su partido.

En las entrañas del Verde se sabe que es habitual que el exprocurador de Justicia cambie de última hora eventos programados. Que si algo no le gusta, de inmediato lo ajusta a su deseo. Que si hay un evento programado y no le gusta, dice “no voy” aunque toda la logística se haya echado a andar. Si cree que ya es suficiente en un evento público, avisa que se va y que no podrá permanecer. En el primer debate le dieron una línea a seguir, una estrategia. Decidió ajustarla a sus deseos. No le ha ido mal pero es ingobernable y de difícil manejo hasta para ‘Bety’ Manrique.

EL CATEO AL VERDE A TRES AÑOS DE DISTANCIA

Convertido en carne de cañón política y en el aliado guerrillero del PRI, hace exactamente tres años, el Partido Verde en Guanajuato aguantaba la embestida del Estado con un lance de esos que congraciaban al procurador de Justicia, Carlos Zamarripa, con el gobernador y el PAN.

Aquel 27 de mayo, cerca de 20 mil 700 kits escolares fueron decomisados y un total de 345 cajas con 60 paquetes, resguardadas en dos camionetas pickup.

En un comunicado, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) señalaba el hallazgo de dos bodegas intercomunicadas y no identificables desde el exterior.

El 12 de abril anterior, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó al Verde, suspender la entrega de kits escolares en el país con la leyenda “El Verde sí cumple”, por considerar que violaba la ley electoral.

A principios de mayo, el entonces dirigente estatal del PAN, Gerardo Trujillo Flores, presentaba ante la Fepade una denuncia contra el Verde porque en Guanajuato se mantenía la distribución de kits escolares, a pesar de la prohibición de la autoridad electoral.

Tiempos álgidos para el Verde que desde 2012 se había consolidado como el partido más cuestionado porque jugaba al filo de la ley o en franca violación a la misma a nivel nacional.

Y, por supuesto, que el aparatoso operativo que echó a andar en aquel momento el gobierno de Miguel Márquez tenía la marca de la casa y del momento en la política. Se combinaban el hambre y las ganas de comer: un partido que se había ganado la fama nacional de violar la ley y un gobierno que buscó afanosamente la manera de evidenciarlo y lo hizo con excesos.

“Esto es un abuso, una exageración que a una bodega de distribución estatal utilitario, lleguen 30 agentes del Ministerio Público, traían una orden de cateo para buscar lo que no encontraron: mochilas, cuadernos, relojes, cilindros. ¿Semejante despliegue para perseguir lápices? Que se pongan a perseguir delincuentes. Eso es lo que deben de hacer”, se quejaba Beatriz Manrique.

¿TORRES NOVOA: IMPUGNA Y GANA; AFERRÁNDOSE AL ‘HUESO’

Malas noticias para la suplente de la diputada perredista Alejandra Torres Novoa, Irma Paniagua, quien toma protesta la siguiente semana. Quizá sólo vaya a estar una semana en la curul ya que la legisladora perredista acaba de ganar un juicio de protección de derechos político electorales que le permitirá reinstalarla en la curul en un par de semanas.

La Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió un juicio en el cual inaplicó, en el caso concreto, la disposición de la Ley Electoral de Guanajuato que obligaba a los diputados en funciones que pretendan ser reelectos, solicitar licencia para separarse del cargo un día antes del inicio de las campañas electorales.

En este caso, la Sala estimó que era desproporcional que los diputados tuviesen que separarse de sus funciones. Lo anterior, en razón de que tal requisito no resultaba necesario, al existir otros medios para asegurar los principios de imparcialidad y equidad en la contienda.

En este caso la beneficiaria fue Torres Novoa, quien no tendrá que marcharse a campaña y regresará a su curul una vez que la Comisión de Gobernación sesione para dar vista de la resolución.

En radio pasillo perredista se dice que además de mantener el ingreso por la dieta, la también esposa del alcalde con licencia de Cortazar, Hugo Estefanía, quiere retomar la coordinación de la bancada de su partido que es totalmente nueva porque los otros dos (Isidoro Bazaldúa y Gerardo Silva) ya también hicieron lo

propio.

Torres Novoa no se quería ir del Congreso y no se irá. Lo interesante es que esta resolución sienta un precedente. ¿Quién de aquí en adelante no aprovechará esta ventaja de evitar la solicitud de licencia?

Aferrada al ‘hueso’, hasta por la vía legal.

