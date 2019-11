Palabras Mayores

“No es fácil venir primero al congreso y decidirse a hablar de su testimonio, la mayoría de ellos tienen procesos abiertos en donde todavía están llevando a cabo sus procesos de búsqueda de familiares y resarcir sus propios daños ocasionados por algún delito o violación a derechos humanos. no es sencillo y por eso es que en un primer momento el acercamiento se buscó de persona a persona”. Libia Denisse García Muñoz Ledo

Más allá de las cuentas que hace Morena alegando que Guanajuato tiene 3 mil 3 200 millones de pesos más en el rubro de gasto federalizado que representan un 0.6% más que lo de este año y de lo que se quejan los panistas de que son menos los recursos que reciben, hoy el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo tiene que asumir un par de realidades.

La primera, que los paradigmas han cambiado radicalmente con la llegada de Morena al poder federal en el reparto de recursos y la segunda, ligada con la anterior. Que el perfil de este Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) que privilegia los programas sociales no es excepcional sino que será la regla en los años que restan de este sexenio.

El golpe es durísimo para los Estados y en efecto, con mayor crudeza para los Municipios que tienen menos alternativas de ingreso. Y los gobernadores están en su derecho de patalear pero lo más urgente para ellos es prepararse para contrarrestar esta situación.

Lo que ha provocado la 4T desde la secretaría de Hacienda es un corto circuito. Este 2019 no hubo obras federales en Guanajuato. Ni una sola carretera, camino vecinal, centro educativo.

Hace 2 o 3 años, los lamentos de Miguel Márquez eran sobre la disminución del llamado Fondeo Metropolitano comenzaba a naufragar pero todavía alcanzaba un piquito de 200 millones de pesos, luego de ejercicios fiscales en los que llegó a tener más del doble de recursos.

El famoso distribuidor vial Benito Juárez en León, el bulevar que conecta San Francisco del Rincón con León y vialidades importantes en Celaya e Irapuato; la fallida autopista en Silao-San Miguel de Allende en su proyecto original, se originaron en un PEF.

Con algunos “castigos” de recursos que hoy sabrían a gloria en los tiempos de Enrique Peña Nieto hubo dinero para obras federales en Guanajuato. Bárbara Botello Santibáñez en su trienio como alcaldesa de León, gestionó dineros históricos para la ciudad, logro que fue opacado luego por los escándalos en su gobierno.

Alcanzaba hasta para entregar una bolsa de mil millones de pesos que se repartían los 500 diputados federales para saludar con sombrero ajeno y que en algún momento degeneró al punto de conocerse como la partida “de los moches”.

Hoy, en un régimen que no sabe de gradualismos, los diputados afines a la 4T que le aprobaron un presupuesto a modo al Ejecutivo en turno, justifican el nuevo perfil del PEF y presumen que, los reclamos de los alcaldes es “porque se acabaron los moches”.

Un solo botón de muestra de la triste realidad que ahora nos agobia. En el nombre de los excesos que sí existieron en los sexenios anteriores, el morenismo entierra el federalismo y abre paso al centralismo y al asistencialismo.

El problema es que exageran la nota. Porque la 4T solo usa los excesos del pasado reciente para justificar los suyos. La solución no es poner candados para evitar los moches ni transparentar el reparto de recursos para obras de infraestructura.

Obvio. Ese no es el objetivo. La apuesta son los programas sociales, el clientelismo que parte de otro exceso de los gobiernos anteriores. En el reparto de recursos que se otorgó a través de asociaciones civiles para proyectos como las guarderías, estancias infantiles y otros, la solución es entregar directamente al beneficiario. Pero como aplica parejo, no siempre entregar al beneficiario, asegura que el dinero llegue a quien lo necesita.

En resumen. Guanajuato, gobernado por Diego Sinhue Rodríguez y los alcaldes y alcaldesas, deberá quejarse lo necesario pero poner manos a la obra para remediar el cierre de la llave de recursos federales.

Utilizar los fondos de pensiones, apostar por asociaciones público-privadas, la medida dolorosa de aumentar impuestos son las alternativas frente a un PEF que es declaración de principios de un gobierno que, insistimos, justifica en los excesos del pasado, los nuevos excesos del presente.

La 4T no es gradual ni conoce de mesura. Polariza. Radicaliza. Destruye sin piedad lo que se había andado para construir ahí algo de resultados impronosticables.

ESTRIBO

En medio de las señales de tensión que se aprecian en varios frentes de la seguridad en el estado, sorprendió este fin de semana la imagen en redes sociales que subieron la alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández Cruz; la comisionada de Seguridad en el Estado Sophia Huett y la senadora Martha Lucía Micher Camarena.

Significativo que la primera que lo hizo fue Hernández Cruz quien lo definió como “un espacio que nos permitió el intercambio de temas enfocados a la seguridad de nuestra gente”.

Huett mientras tanto dijo que el encuentro contribuye “a sumar visiones y metas. Insisto fue un día de encuentros positivos”.

Encuentros, imágenes y frases que alientan en un ambiente en el que, de pronto, predomina la crispación, la descalificación y los partidismos. Pero que si no se traduce en hechos, queda en mera diplomacia trivial.

BARBARISMOS Y BARBARIDADES: AÑO TRAS AÑO

Su trienio fue un festival de confrontaciones, pleitos y escándalos que desgastaron su figura con la misma velocidad con la que se había convertido unos años antes en la única figura opositora, capaz de destronar al PAN de la hegemonía de 24 años en el poder en León.a

Y en fechas como hoy, durante los años 2012, 2013 y 2014 se presentaron diversos hechos que marcaron su gobierno y en consecuencia, pavimentaron el rápido regreso del PAN a Palacio Municipal leonés.

Hace 7 años, con apenas un mes en el gobierno, la entonces alcaldesa Bárbara Botello desafiaba a Miguel Márquez Márquez quien también, recién estrenado en el poder comenzaba a proyectar lo que hoy es el Instituto Politécnico Nacional en Las Joyas.

Botello apretaba tuercas y ejercía el poder, empujando al consejo del Implan, y a su directora Graciela Amaro Hernández de un acuerdo que consistía en solicitar al Gobierno del Estado proporcione más datos sobre la evaluación que realizó el IPN para la edificación del proyecto en el polígono de Las Joyas.

Unos días antes, fue mesurada durante la presentación de ese bachillerato técnico en el que estuvieron Márquez Márquez, la entonces alcaldesa y José Ángel Córdova Villalobos, secretario de Educación a nivel federal.

El Implan cuestionaba que llevar una escuela de esas características implicaría para el Municipio el compromiso de realizar obras de infraestructura y de acceso que asumiría con su propio presupuesto.

Un año después, Botello Santibáñez pronunció una de las frases que la marcarían durante el resto de su mandato.

Luego de un viaje que hizo a Las Vegas con familiares un fin de semana en el avión del empresario Arnulfo Padilla, la alcaldesa se defendía. Aseguraba que el viaje lo había pagado con recursos propios y que tenía para pagar eso y más.

“Tengo un sueldo, creo que ustedes lo saben y muchos lo han consignado, un sueldo muy cómodo para poder hacer mis viajes, para vivir bien, soy profesionista, yo no vivo de la política, tengo dos despachos jurídicos, tengo para pagar eso y más”, dijo a los reporteros.

Una más. En 2014, en un día como hoy, en una entrevista banquetera, la abogada priista se quejaba de la rudeza particular con la que era juzgada y lo atribuía a una actitud misógina.

“Yo no me puedo equivocar como muchos hombres lo hicieron porque es mucho más drástica la crítica que para cualquier otro hombre… Yo creo que hay una gran misoginia en todos los ataques que hay hacia mi persona y hacia mi familia y hacia todo lo que hace en la administración”.

Estampas de un trienio que nos obligan a preguntar qué hubiese pasado si hubiese hecho gala de mano izquierda y un poco de mesura.

DERECHOS HUMANOS: PARTIDISMOS Y CAPACIDADES

Los gobernadores emanados del PAN se han sumado a los cuestionamientos de diputados y senadores de su bancada que han cuestionado la legalidad y legitimidad con la que Rosario Piedra Ibarra llega a ocupar la titularidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Critican con todo derecho y argumentos válidos la dudosa imparcialidad que pudiera tener la hija de Rosario Ibarra, luchadora social de izquierda hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de quien públicamente se ha declarado admirador y que tiene acreditada militancia en Morena.

La pregunta es si desde Guanajuato, el PAN-Gobierno tiene calidad moral para cuestionar las grandes limitantes que tiene Piedra Ibarra para ser un verdadero contrapeso del lopezobradorismo si le prodiga admiración y a él le debe el cargo.

La pregunta viene a colación porque en el Estado hay dudas fundadas sobre el llamado ombudsperson Raúl Montero de Alba.

Los panistas y el propio gobernador han dicho que no hay comparación entre ambos casos por el solo hecho de que este último no milita en ningún partido político ni ha mostrado nunca cercanía con el gobierno. Tienen razón pero al final, la autonomía no es condicionada solo por los antecedentes de militancia política sino por la capacidad profesional y los nexos del beneficiario de un cargo.

La historia de Piedra Ibarra es ampliamente conocida. La de Montero de Alba está ligada a su exjefe, quien le antecedió en el cargo, Gustavo Rodríguez Junquera y que rendirá protesta como Magistrado del Poder Judicial, el próximo jueves en el Congreso local.

Rodríguez Junquera logró carro completo. Tiene su magistratura del Poder Judicial en el bolsillo pero el partido hegemónico en Guanajuato le concedió la gracia (no a cualquiera) de aceptar la sugerencia de dejar a alguien de su confianza como PEDHG como es Montero.

El punto es ese que de Miguel Márquez que lo tuvo como secretario de Gobierno, a Diego Sinhue se consumó un acuerdo político para hacerlo magistrado de otro poder. Y en el mismo trance, Montero, colaborador de muchos años de Rodríguez Junquera es hoy el “ombudsperson”.

Ni Gustavo ni Raúl tienen militancia partidista. El primero de ellos tiene una trayectoria extensa en el servicio público que lo acredita con merecimientos para ser Magistrado aunque en el gremio a muchos les cause escozor, la ausencia de antecedentes en el poder judicial.

La discusión no se agota en la militancia partidista para objetar cargos. Los panistas guanajuatenses se muerden la lengua cuando critican la intromisión del Ejecutivo federal en otros poderes y organismos.

Que allá, se haga en forma descarada y aquí simulada, no les hace menos cuestionables. Deleznable que suceda allá y que suceda aquí. Lo más que pueden decir es que es lo mismo pero más barato.

