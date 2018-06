Palabras Mayores

Lamentamos mucho lo sucedido (…) revisar también el actuar de la Policía, si realmente estaba cumpliendo con sus funciones o en su momento también tendría alguna investigación al interior”

Miguel Márquez. De las quejas por la puerta giratoria a la franca desconfianza en las Policías municipales.

TARJETA ROJA

Más allá de la raja partidista que todos quieran sacar del tema, resulta no sólo lamentable sino grotesco que en una ciudad como León donde te pueden asaltar a cualquier hora del día, en cualquier esquina, colonia o ciclovía, la Policía destaque por su eficacia para atrapar a un grupo de personas que reparten propaganda contra el candidato del PAN a la alcaldía.

Que una ciudad, donde a través de videos de cámaras de seguridad podemos recrear asaltos a negocios a plena luz del día, en centros comerciales, en donde los delincuentes pueden entrar impunemente, robar, amenazar y empuñar armas y huir sin problemas, se presuma la detención de quien presuntamente cometió un delito electoral.

Censurar la desproporción de esa embestida es una reacción lógica más allá de que algunos lo hagan como posición partidista.

Pero, qué pueden pensar los cientos de víctimas de un delito menor en cuantía económica, incalculable si vamos a estimar la tranquilidad de un ciudadano, que han sido asaltados en la vía pública, en sus propios domicilios o en sus negocios y ven que no pasa nada, de la prestancia de la Policía municipal para detener a quienes reparten propaganda política non grata para el partido gobernante.

Humberto Andrade, Alfredo Ling y sus candidatos pueden rasgarse las vestiduras y alegar lo que a su derecho convenga y que las autoridades deslinden responsabilidades y castiguen a los responsables. Que la Fepade actué como no lo hace el Ministerio Público local, ni el federal con los delincuentes que sí hacen daño a la sociedad.

Pero quienes están a cargo de las instituciones no les vendría mal un poco de pudor. No abona nada a su imagen ese tipo de acciones. No es nada congruente que su candidato presidencial se queje del acoso del Estado, del uso de la PGR en contra de su campaña con argumentos que parecen sustentarlo mientras en León, esa Policía que tiene un paupérrimo porcentaje de efectividad para atrapar presuntos delincuentes menores, mayores y peores, nos presuma ocho detenciones por, presuntamente, falsificar un logotipo, denostar ilegalmente al candidato a la alcaldía. No tiene autoridad moral el PAN. Ni tantita pena.

DESDE LA TERCERA CUERDA

Lo que no pudieron lograr las propuestas de los candidatos ni los debates ni nada de nada, lo está logrando la judicialización de las campañas.

En los últimos cuatro días, los partidos han repartido candela en denuncias en la FEPADE y recriminaciones en los medios de comunicación. Todos chillan y se quejan de guerra sucia.

El blanco favorito como era de esperarse es el PAN. PRI, Morena y Verde tienen denuncias en contra de Diego Sinhué Rodríguez Vallejo o de algún acto de la administración de Miguel Márquez. El PAN respondió ya con una acusación por la presunta falsificación del logotipo del blanquiazul en León tras la detención de varias personas que repartían volantes en contra del candidato a la alcaldía Héctor López Santillana.

La historia reciente nos dice que difícilmente ocurrirá alguna sanción en contra de los señalados antes del primero de julio. Lo único que provocan estas acusaciones es fuego y juego mediático para la tribuna.

Las denuncias en realidad revelan el estado de ánimo de los contendientes. A nivel estatal el PAN casi descorcha la campaña porque sus proyecciones le dan carro completo.

Pero hay algunas actitudes en municipios del corredor industrial como León e Irapuato que llaman la atención. En Irapuato, los estrategas de Yulma Rocha se preguntan cómo es que la campaña del candidato panista se preocupa por subirse al ring con la priista si no representa alguna amenaza.

En León, para los del Verde, en lugar de enojo, les provocó optimismo morboso la reacción panista en torno a la propaganda anti-Santillana. En radiopasillo los azules creen que los autores intelectuales de los panfletos son del Verde.

En el tucán creen que es un efecto del nerviosismo panista y de que en realidad están en posición competitiva con López Santillana, algo que no ha dicho ninguna encuesta de las que se han publicado hasta ahora, incluida la de Inmersa.

Por lo pronto, el PAN-Gobierno ha hecho los ajustes exigidos en León. En SAPAL llegó un relevo con perfil de bombero cuando abundaron las quejas ciudadanas por la suspensión del servicio al punto de que se encendieron las luces de alarma en el cuarto de guerra panista.

Falta muy poco para saber si el blanquiazul puede seguir confiando en la fidelidad a la marca en León o si de plano, el optimismo desbordado del Verde que confía en su voto oculto, tiene sustento y logran un resultado histórico en esta ciudad.

LA DEL ESTRIBO…

Sin querer queriendo, los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de León confirmaron que el PRIAN tiene sentido en León luego de que varias cancelaciones de última hora, dejaron a la candidata al Senado, Martha Lucía Mícher Camarena, solita frente a ellos.

Valga la ironía luego de que por alguna razón, ni Alejandra Reynoso ni Azul Etcheverry, respectivas aspirantes al Senado panista y priista, decidieron no ir a la reunión que no pretendía ser debate, convocada para el pasado viernes.

Sus razones tendrían. Etcheverry había arremetido un par de días antes contra ‘Malú’ en la visita de Osorio Chong y Reynoso ya se siente en el Palacio de Xicoténcatl y cree que ya habrá tiempo de reivindicarse con los empresarios.



FRENTE EN GUANAJUATO: LE ESTÁ SALIENDO CARO AL PAN

Se fue prácticamente el período de campaña y no vimos un evento estatal del candidato de la Coalición Por Guanajuato al Frente, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, ni con el PRD ni con Movimiento Ciudadano. Hubo sí, eventos pequeños que congregaron banderas azules, amarillas y naranjas.

Pero no eventos estatales de manufactura perredista o de Movimiento Ciudadano. A nivel nacional, recordamos la foto del candidato presidencial del Frente, Ricardo Anaya, enfundado en la casaca amarilla perredista. En Guanajuato, ni por equivocación, Diego Sinhué Rodríguez hizo lo propio.

El tema sería francamente anecdótico si sólo hubiese quedado en eso. Pero no. Hay algunos hechos que dejan claro que al PAN perdió más de lo que ganó con esa coalición. No le quedaba de otra pero en su bastión guanajuatense, la alianza se convirtió en una carga.

Ahí están un par de botones de muestra como Cortazar y León. En el primer municipio, gobernado por el perredista Hugo Estefanía, hace un par de días se dio a conocer en el portal de noticias Ágora un audio en el que presuntamente el edil ofrece un ‘moche’ a una regidora panista para la aprobación de una gasolinera.

Si algo intentó el PAN antes de sellar la alianza con el PRD fue vetar la posibilidad de reelección de Hugo Estefanía Monroy. No tenía como hacerlo. El perfil polémico del edil perredista ha dado de que hablar en aquella región. Un flanco que no puede presumir el Frente en Guanajuato.

Y ahí está el caso leonés. Una de las denuncias que el PAN tiene que atender en la FEPADE del Verde la obsequió el PRD a través del exdiputado y actual aspirante a legislador, Guillermo Romo Méndez, quien ha dado a conocer varios videos de conversaciones entre él, la candidata a la alcaldía de su partido ‘Lupita’ Torres y el aspirante albiazul Héctor López Santillana.

El Partido Verde la agarró al vuelo pero el origen del desaguisado está en uno de los partidos aliados del PAN. Alfredo Ling habló de la guerra sucia por repartir propaganda anti-Santillana. Bajo ese rasero se negó a calificar la acción del exdiputado Romo ¿Es miedo o precaución?

En el caso de Movimiento Ciudadano no ha habido mayor bronca aunque en lo federal tuvieron que ceder una candidatura a Ariel Rodríguez.

En el PAN tienen clarísimo de que en Guanajuato lo mejor para ellos era ir solos. Están convencidos que PRD y MC no les van a dar votos. En muchos municipios, la petición a sus aliados es ‘si no ayuda n, no estorben’. Pero peor se puso el asunto cuando los aliados o les salen con mala fama o de plano se les voltean. Un amor que les ha costado caro.

EL ESCÁNDALO MONEX, A SEIS AÑOS

Hace exactamente seis años estallaba en Guanajuato lo que se convertiría posteriormente en el escándalo del proceso electoral 2012. El reparto de tarjetas Monex que tendría en Guanajuato su centro neurálgico.

Roberto Gil Zuarth, coordinador de campaña de Josefina Vázquez Mota y el vocero Juan Ignacio Zavala presentaron dos tarjetas de débito pertenecientes a ese banco, y copia de la identificación de dos personas originarias de Guanajuato, quienes se las habrían proporcionado y explicado cómo llegaron a su poder.

Los panistas acusaron que cada uno de los 300 delegados distritales del PRI recibieron 180 mil pesos por su trabajo en los tres meses de campaña. Igualmente, a cada uno de los 19 mil 490 representantes generales se les depositaron 17 mil 500 pesos más un bono de 2 mil 500.

A esos depósitos se suman 600 pesos por cada uno de los tres representantes de casilla que tendría desplegados en cada una de las 143 mil instaladas. La suma de esas cantidades según el PAN, daba más de 700 millones a través de 450 mil tarjetas Monex.

La acusación del PAN era directa contra el PRI y le pedían al entonces IFE que congelara las cuentas del PRI con Monex a lo que el tricolor respondía que no tenía vínculo con esa institución.

Luego, el IFE informó que investigaba 9 mil 924 tarjetas con un monto fondeado de 70 millones 815 mil 534 pesos pertenecientes a la cuenta que una persona moral de carácter mercantil contrató con Banca Monex.

Un escándalo que sembraba dudas sobre el gasto de campaña de quien ahora es presidente de la República y sentaba un precedente para la reforma electoral que se impulsó en el arranque de este sexenio que supuso un endurecimiento en la fiscalización de los gastos de campaña del que hoy se quejan todos los partidos políticos.

Ahora, en el cierre de la campaña, los cuestionamientos van hacia el candidato de la Coalición Por México al Frente por el ofrecimiento de una tarjeta para el programa Ingreso Básico Universal por mil 500 pesos en caso de que gane la elección.

Desde luego hablamos cosas diferentes. Lo del PRI fue dinero que habría circulado en plena campaña y que infló lo erogado en aquel entonces.

Lo de Anaya es simple y llanamente una forma de contradecir los cuestionamientos azules al populismo, en cualquiera de sus expresiones. De lengua se comen un taco.

MEJZ*