Palabras Mayores

“Tengo muchas dudas de la información que generan, yo no me voy a presentar con el Observatorio Ciudadano de León, de una vez lo digo claro y fuerte. Si gustan les mandó a un asesor de la secretaria de Gobierno para que los atienda pero ya tengo muchas mesas que estoy atendiendo. pareciera que lo que les interesa solamente es el show político al cual no me voy a prestar ya no voy a ir con el OCL”. Diego Sinhue Rodríguez Vallejo

Una rudeza innecesaria del gobernador

La reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador ante las protestas por los feminicidios, sus declaraciones a lo largo de la semana, el anuncio del paro nacional de mujeres para el próximo 9 de marzo, el respaldo que ha tenido este movimiento ciudadano entre los partidos políticos, han provocado por enésima ocasión, radicalismos y una polarización que tiene su epicentro, en Palacio Nacional.

Muchas y diversas son las posturas que se pueden leer durante las últimas horas en las redes sociales y todas tienen su origen en la descalificación presidencial.

López Obrador dice respetar pero etiqueta, alerta, cuestiona, cree descubrir el hilo negro y detona nuevamente cuestionamientos pero también manifestaciones de respaldo de sus incondicionales que lo defienden a capa y espada.

De pronto, parece imposible inmiscuirse y salir ileso, neutro, entre la guerra de denuestos y radicalismos. Pero vayamos al origen, desde ese púlpito en el que luego se convierte la mañanera en la que lo mismo se pontifica que se crucifica, el jefe del ejecutivo federal volvió a alentar la discordia.

Dicen que en política, hay un solo error y lo demás son solo consecuencias del mismo yerro. Todo empezó con el desafortunado intento de pedirle a la prensa reunida en la mañanera del 10 de febrero que el tema de los feminicidios no desplazara la entrega de recursos decomisados por la FGR al crimen y que se destinarían a obras sociales.

Y a partir de ahí, el resto de las declaraciones presidenciales han sido expresiones para tratar de aclarar lo que quiso decir y que solo confirman la falta de sensibilidad y sentido común del gobierno federal frente a una realidad que golpea a las mujeres.

Por eso, esta reflexión va dirigida justamente para quienes han hecho del feminismo, un estilo de vida. A quienes no se les puede reprochar falta de congruencia y quienes han abrazado la defensa de los derechos de las mujeres durante décadas y que hoy, después de muchos años, pueden felizmente celebrar que integran la mayoría en el gobierno y que son cercanas al poder político con una agenda que reivindica a las mujeres.

Es el caso de la senadora Martha Lucía Micher Camarena quien en Twitter el pasado viernes reclamó a la derecha y a los conservadores que ahora se asuman feministas.

“¿De cuándo a acá?”, increpó. “Sorprende que el conservadurismo omiso no asuma su responsabilidad histórica y actual con los feminicidios. Mejor deberían trabajar por las mujeres en los estados que gobiernan”, razonó.

“Que la contribución del conservadurismo y la derecha sea mejor, replantearse su posición, antiderechos, antilibertades y criminalizante”, apuntó más adelante.

Y luego sentenció: “la lucha contra la violencia hacia las mujeres no tiene partido político. Así lo hemos demostrado las mujeres cuando nos unimos. Todas las voces son bienvenidas pero lo que no se vale es la hipocresía, el oportunismo, sacar raja política o aprovecharse del movimiento feminista”.

Tiene su parte de razón, Malú Micher. Pero generaliza porque los partidos y gobiernos adversarios de Morena no representan el movimiento en sí que tiene una extracción ciudadana genuina.

Ya el destino se encargará de desenmascarar a los y las feministas “de ocasión”, a los oportunistas, pues. Pero justo es el momento para que las feministas históricas, las de a deveras como ella volteen también la cara hacia el otro lado. A quienes tienen la sartén por el mango

Malú protestó y se manifestó decenas de veces, contra la insensibilidad del poder ante el dolor y la injusticia a las mujeres de anteriores mandatarios. Qué bueno que reclame la hipocresía “de la derecha”. Pero y del otro lado: ¿Lo que ha mostrado López Obrador es la actitud que esperaba del presidente de la república? ¿Es ese el discurso que debe abanderar el líder de la 4T para que se consumen los cambios a favor de las mujeres que Malú ha impulsado a lo largo de su trayectoria?

Puede entenderse el silencio y la falta de autocrítica de muchos feligreses de la 4T pero no el de quienes, como Malú Micher, no tienen necesidad de quedar bien o echar maromas para justificar siempre y por todo al presidente.

Qué mejor manera de mostrar congruencia y echar en cara a la derecha su inconsciencia que volteando la mira a quienes tienen el poder del cambio. Morena tienen la presidencia, la mayoría en las cámaras y el poder en muchos estados para taparle la boca al oportunismo y demostrar con hechos y no solo con mañaneras que el gobierno de Amlo es progresista, de izquierda y feminista. Una trayectoria de lucha como la de Malú no puede ser noqueada con más de lo mismo: disciplina y obediencia al tlatoani.

En la mesa de trabajo final de diputados locales de comisiones unidas con colectivos de familiares de desaparecidos el pasado viernes, estos últimos se quedaron con una sensación de insatisfacción.

Hasta el final, la mayoría panista se resiste a incluir una de sus propuestas medulares en la discusión: que desaparezca de la ley el concepto de persona “no localizada” y en automático se active el de “persona desaparecida” para ampliar el espectro de protección de quienes son víctimas de este delito.

PRI y Verde apoyan la propuesta pero el PAN, no. Solo 2 legislaturas locales: Ciudad de México y estado de México tienen ese agregado. Uno de los cuestionamientos a la Fiscalía que encabeza Carlos Zamarripa en Guanajuato es que escondía la cifra de desaparecidos en ese rubro de “no localizados”.

Muy abierta al diálogo la mayoría panista pero ahí toparon con pared.

SANCHEZ CASTELLANOS Y LUIS ERNESTO AYALA: VIEJAS ALIANZAS, NUEVAS CIRCUNSTANCIAS

Hace exactamente 10 años, el ahora presidente del Consejo Coordinador Empresarial leonés José Arturo Sánchez Castellanos, en ese momento coordinador de la bancada tricolor en el Ayuntamiento de León votaba en contra la modificación al reglamento de la Feria de León y pedía se ratificara al frente del Patronato al hoy secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres.

Eran los primeros meses de la alcaldía de Ricardo Sheffield Padilla, hoy en Morena; los tiempos en los que materializaba un cambio de paradigmas y de formas de elegir a los integrantes de los consejos y patronatos de la ciudad.

La premisa era quitarle el control y el monopolio que tenía el CCE León para copar la mayor parte de los espacios en esos consejos.

Pero Sánchez Castellanos sabía perfectamente que lo que pedía era un imposible. Si a alguien había vetado Sheffield de origen era a Ayala Torres quien todavía entonces era el padrino político de Miguel Angel Salim Alle, entonces rival enconado de Sheffield al interior del PAN.

El alcalde Sheffield ya tenía en mente al empresario Gabriel Pérez mientras que el entonces regidor priista Sánchez Castellanos apoyaba la reelección de Ayala no por cuestiones partidistas sino por la afinidad que ambos tenían como integrantes del clan empresarial que por tradición tenía preeminencia en los cargos de consejero ciudadano.

Mire lo que son las cosas, a una década distancia, aunque Sánchez Castellanos no es panista, mantiene una afinidad natural con Ayala Torres mientras que Sheffield se confirma como adversario de ambos ahora en Morena.

Por cierto, Sánchez Castellanos recién fue protagonista en otra sucesión de la Feria, vetando al candidato con bendición oficial, Juan Carlos Muñoz. No cuajó su veto.

Y por ahí guárdelo en sus archivos porque es probable que si en el PAN, no cuaja ninguna de las caras nuevas que tienen para el 2021, recurran a Luis Ernesto Ayala como prospecto para la alcaldía quien querrá demostrar que sí es lo mismo, 20 años después.

BÁRBARA Y RICARDO SHEFFIELD, EL ENCUENTRO

En el trayecto y la talacha política que realiza para convertirse en el factótum de Morena por lo menos en León, para 2021, el procurador Federal del Consumidor Ricardo Sheffield, teje alianzas y conexiones inesperadas pero al mismo tiempo sigue coleccionando reencuentros con quienes en su momento fueron sus enemigos políticos.

Hace unos días, Sheffield Padilla tuvo un encuentro con la exalcaldesa priista Bárbara Botello Santibáñez. El reencuentro que según el expanista, se dio en términos cordiales representa una fase más de la operación cicatriz que viene realizando el ahora morenista incluso desde que estaba en las filas del PAN.

Cuántos agravios, declaraciones, trancazos mediáticos podemos contar en la relación entre Botello y Sheffield que se acentuaron cuando la primera sucedió en la presidencia municipal de León al segundo en lo que representó el fin de la hegemonía panista en este ciudad.

Recordemos una de las más recientes, que se presentó en Twitter en octubre de 2017 unos días después de que el gobierno de Miguel Márquez solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero de Botello.

“Finalmente @gobiernogto presentó hoy la solicitud de desafuero de la ex-alcaldesa Bárbara Botello. Se establece el precedente contra la burda corrupción de la administración del PRI en León. Tan sólo en 4 juicios hizo perder a León 500 millones de pesos, por su negligencia dolosa”, escribió el todavía panista, Sheffield.

Bárbara Botello no tardó en responderle, con igual virulencia:

“Con la vara que midas, serás medido Ricardo Sheffield. Es fácil hablar, mentir y juzgar cuando sabes que tu partido no moverá un dedo para que sus militantes corruptos paguen tanto daño que le han hecho a Guanajuato, al que por cierto lo tienen sumido en la peor crisis de su historia. El primer lugar en homicidios a nivel nacional. ¿De eso tienes algo que decir?”, repuso Botello en la misma red social.

Pues bien. Tal parece que todo eso ha quedado en el olvido porque ambos se reunieron en un momento interesante. Botello anunció su regreso a la política tras quedar en libertad mientras Sheffield se da a la tarea de armar reuniones con diferentes personajes de la política local en preparación al 2021.

Todavía dentro del PAN, Sheffield se reencontró con Juan Manuel Oliva y Fernando Torres con quienes tuvo había tenido una difícil relación en los tiempos en los que era alcalde leonés.

Pero la reconciliación más sorprendente fue con Miguel Angel Salim con quien tuvo un pleito mucho más intenso. Recientemente, ya en Morena olvidó viejos agravios con el exVerde Eugenio Martínez.

Pero ninguna de las reconciliaciones sorprende más que la que se consumó con Botello. Tal parece que el compartir un sentimiento antipanista puede hacer borrar agravios del pasado.

Veremos si es solo una reconciliación o si Botello lanza su resto y elige también la vía Morena y en este partido, la aceptan. No solo los que ya están adentro sino algunos que ya se reunieron con Sheffield y que no terminaron muy bien con la señora