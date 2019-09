Palabras Mayores

“Cuando se acaban los argumentos vienen las descalificaciones. Por fin el Fiscal acepta que los policías pueden recibir denuncias sin su aprobación y acepta que los policías se pueden capacitar en otras instancias que no sea la Fiscalía. Vamos avanzando pero todavía nos falta mucho”. José Arturo Sánchez Castellanos

Y su respuesta a Carlos Zamarripa

a entrevista del Fiscal Carlos Zamarripa Aguirre en el noticiero En Línea en la que se empeñó en cuestionar el modelo de seguridad sí de Bernardo León, el consultor de moda michoacano, pero también el que asume como propio, el gobierno de Héctor López Santillana y criticó el papel del presidente del Consejo Coordinador Empresarial José Arturo Sánchez Castellanos como único gran crítico de la actitud asumida por el Fiscal en la implementación de modelo, deja claras varias cosas.

La primera y que es una tesis que he venido sosteniendo en este espacio desde hace varias semanas en el sentido de la falta de sintonía que hay, no solo entre la Fiscalía y el modelo leonés sino entre el gobierno del estado y el Municipio de León en la estrategia implementada.

Es pertinente dar el contexto. El presidente del CCE León ha señalado en público y en privado, las resistencias y largas que Zamarripa ha dado a la recepción de denuncias por parte de policías municipales, ni más ni menos que la parte medular de ese modelo que concibió Bernardo León y para el cual se le pagan 4 millones de pesos.

Sánchez Castellanos es el único que le ha criticado de manera consistente. Nadie más lo ha hecho en la Mesa de Seguridad cuyo presidente René Solano, rey del optimismo, parece más incondicional de la autoridad que representante social.

El Fiscal dice que no está en contra del modelo de León sino de lo que propone Bernardo León. Perdón, pero no puede establecerse tal diferencia. El modelo que implementa León Olea es ese. Dice Zamarripa que todo está de maravilla con el alcalde Héctor López y con el nuevo secretario de Seguridad, Mario Bravo. Que el problema es con Bernardo.

Ninguna sorpresa en la confesión. Aquí mismo le he comentado en varias ocasiones que el Fiscal ha dicho que él no quiere estar en las reuniones donde aparezca León Olea. No lo puede ver ni en pintura.

Pero aquí va junto con pegado. La autoridad en León la tiene el alcalde quien hasta ahora ni en público ni en privado ha hacho la misma descalificación del consultor. Que no cuestione nada significa que mantiene su aval al modelo. En su poder está acotar la propuesta. Si Carlos Zamarripa dice que es inviable, el desacuerdo en los hechos es contra el modelo del gobierno de León no contra Bernardo.

El poder para terminar el contrato y los términos del modelo está en el gobierno panista leonés y no lo ha hecho hasta ahora. Hace unas semanas, León Olea amagó con marcharse y no cobrar el resto de lo que le debe pagar el gobierno leonés. Pero hicieron control de daños y le bajaron los humos en el cabildo azul.

¿Por qué quería irse? A partir de la salida de Luis Enrique Ramírez Saldaña, el nuevo secretario Mario Bravo no lo llamó ni lo invitaba a reuniones. Lógica pura. Ramírez Saldaña fue quien ideó y concibió el modelo con Bernardo León y si el alcalde lo ratificó en el cargo para el siguiente trienio fue justamente para que concluyera con la implementación de ese modelo.

López Santillana fue quien más lamentó la salida del ahora exsecretario. Pero ya era insostenible por su falta de control y los excesos que toleró. Bernardo León quedó descobijado con esa salida. Mario Bravo es un personaje que tiene todo el sello y promoción del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Vale la pena recordar también que Rodríguez Vallejo tiene un sentimiento hacia Bernardo León quien primero aceptó y luego rechazó un cargo en su administración.

Cerramos el paréntesis. Sin el secretario que lo empujó y con el aval de la Mesa de Seguridad, el modelo del consultor michoacano quedó entonces a merced de su principal cuestionador que es el Fiscal. Zamarripa nunca (salvo en un tuit que recordó en la entrevista) lo había cuestionado públicamente sino hasta el viernes.

Se aguantó por meses a decirlo. En efecto, las críticas reiteradas a su actitud fueron solo de Sánchez Castellanos. De las diferencias entre el Fiscal y el líder empresarial, sabía el mismísimo gobernador.

Tanto, que fue esa la razón para que él mismo emplazara a todos para que en agosto arrancara el programa de recepción de denuncias. El famoso plazo que desató las últimas críticas de Sánchez Castellanos hacia el Fiscal fue lanzado por el propio Diego Sinhue cuando en lo corto, los ánimos ya estaban muy caldeados entre ambos personajes.

Y bueno, el caso de Sánchez Castellanos merece mención aparte. Hay quienes dicen que sus críticas a la lentitud para implementar el modelo las llevó a un enfrentamiento personal con Zamarripa. Hay quienes lo cuestionan por protagónico.

Lo cierto es que ha sido el único político o empresario que se ha atrevido a cuestionar al Fiscal. Sus razones, sus argumentos, pueden ser debatibles. Pero en la Mesa de Seguridad, en los organismos empresariales y en las agrupaciones civiles, nadie lo ha secundado porque muchos creen que más que protagónico, es temerario llevarle la contra al Fiscal.

En política, ya se sabe, los espacios vacíos se llenan y Sánchez Castellanos ha llenado ese espacio necesario de los contrapesos a la autoridad. Y lo ha hecho de forma notable. Pero no solo eso. Cuando el líder empresarial hace esos cuestionamientos, es imposible no preguntarnos cuál es la postura del alcalde en este asunto.

En León no gobierna Sánchez Castellanos ni Bernardo León, blancos centrales de las críticas de Zamarripa. El que manda es López Santillana. Él es quien decide si el modelo sigue o no sigue. Si tiene o no ajustes. Y hasta ahora su silencio ha sido absoluto y sólo él sabe las razones.

El que calla otorga y, otra vez, en política los espacios vacíos se llenan. El problema no es un líder empresarial crítico o un asesor descobijado. El problema en León es que, pese a que gobierna el mismo partido que en el Estado, los astros políticos se descuadraron. No hay sintonía total y los responsables parecen voltear para otro lado y descargan culpas en quienes no tienen todo el poder.

Es un hecho que la diputada de Morena, María Guadalupe Salas será la próxima presidenta de la mesa directiva del Congreso local en el período que arranca el próximo jueves.

Así lo acordaron ya al interior de la bancada de Morena que coordina ahora Raúl Márquez Albo. Pero al estilo Morena, no fue una decisión exenta de sobresaltos. Hubo quienes respingaron y se opusieron. En Morena todo es estridencia y el fuego amigo aún en una bancada de 5 diputados, no termina aquí. Ya lo verá.

HUMBERTO ANDRADE: EL TROPEZÓN Y LAS CONSECUENCIAS

Hace 7 años, el fallo del Tribunal Federal Electoral, a 48 horas de que se instalara la legislatura local en turno en Guanajuato, marcaba el derrotero de 2 panistas que no esperaban enfrentar tal escenario.

Humberto Andrade Quesada era bajado de la curul y la coordinación de la bancada panista en la que lo habían montado varias semanas antes en la dirigencia de su partido.

Sobre todo, luego de los resultados en 2012 que le quitaron espacios de poder importantes al blanquiazul y despostillaron su posición de hegemonía indiscutible en Guanajuato.

Su lugar, en la coordinación lo debía tomar alguien de todas las confianzas del jefe de facto del panismo en el estado, el entonces gobernador electo Miguel Márquez.

Y el elegido fue, Juventino López Ayala, paisano y compadre de Márquez. El golpe fue durísimo para Andrade porque ya ejercía como virtual coordinador de la bancada y tuvo que irse a la banca obligadamente.

A la vuelta de los años, Andrade Quesada pudo regresar en el papel que más le gustaba: tercero en discordia de la pugna de grupos en el PAN. Se convirtió en el jefe estatal para evitar un choque de hermanos de la misma cofradía en Guanajuato.

Más recientemente, para la elección de 2018, en algún momento, cuando la cuerda se tensó en la cúpula panista, en algún momento extremo, se mencionó a Andrade como opción para candidato a la alcaldía. La idea se desvaneció rápidamente pero todavía le quedó la alternativa de ser candidato a una diputación local.

Andrade convocó a los medios para anunciar que no aceptaría la candidatura que le ofrecía su partido, “por congruencia”. Las malas lenguas dijeron que al saber que no sería el coordinador sino Jesús Oviedo, optó por rechazar la invitación.

SANTA ROSA DE LIMA: VIOLENCIA RECARGADA

En repetidas ocasiones la Comisionada y vocera de Seguridad en el gobierno del Estado, Sophia Huett ha dicho que el grupo criminal que opera en La zona que rodea Santa Rosa de Lima en Villagrán, está “debilitado y desesperado”.

Y a partir de ese diagnóstico y tras la escalada de violencia de los últimos 10 días en los que los homicidios han vuelto a hacer crisis en la zona con varios episodios violentos en los que los muertos se cuentan por racimos, tenemos que inferir que para estar desesperados y debilitados, esos criminales siguen haciendo mucho daño.

¿Qué pasaría si estuvieran fuertes y en su mero esplendor? Mejor no queremos imaginarlo.

Vemos con azoro lo que ocurrió esta semana. La muerte de los 5 custodios que deja ver la vulnerabilidad de los elementos de las corporaciones de seguridad que ya ni viajando en grupo marchan seguros. ¿Será necesario que pronto quienes están dedicados a la seguridad, también sean resguardados?

Ocurre lo del elemento de la Fiscalía que es asesinado también en Celaya. Apenas, el gobierno del Estado presumía esta semana un golpe a los extorsionadores y parece venir un contraataque en varios flancos y al corazón de las propias corporaciones: la vida de sus elementos.

No es nada casual que esto ocurra en esa región. Las fuerzas de seguridad estatales y federales aprietan en la zona y hay una respuesta. El gran problema es que la reacción ha sido extremadamente violenta.

La autoridad empeña su palabra de que pondrá tras las rejas a los responsables y que no quedarán impunes esos crímenes. Muy bien. Entonces la pregunta de nuevo es cuántas muertes más se necesitan para que ese grupo criminal pase del nivel de “debilitado y desesperado”, según la comisionada Huett a derrotado, aniquilado y sin capacidad de reacción. ¿Cuántas?

Comentarios

Comentarios