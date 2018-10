Palabras mayores

Quiero pedirles que seamos muy objetivos, creo que es el término correcto que seamos muy objetivos, en qué sentido: no me voy a incrementar el sueldo, voy a asumir la recomendación del Congreso y yo sí creo y estoy muy clara que el grado de responsabilidad que se tiene a quien ostenta la presidencia municipal no es menos en ningún sentido, yo no lo asumo en ningún momento como una responsabilidad menor, al contrario es una responsabilidad en todos los sentidos mayor y así lo estoy asumiendo y así lo van a ver en el tránsito de estos 3 años en los cuales me toca estar al frente de la administración municipal de mi municipio que es Celaya y es distinta la valoración que tiene este municipio respecto a uno más grande o uno más chico”

Elvira Paniagua, alcaldesa de Celaya. De 85 mil a 105 mil es aumento ¿o no?

No hay ninguna duda de que Angélica Casillas Martínez es una funcionaria que ha demostrado entrega y eficacia para los gobernantes que ha trabajado. Pero eso no la convierte en todóloga.

Estuvo en la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento durante 9 años y luego se fue como diputada local. Ahora regresa a la CEA sin que haya reclamo alguno porque lo hizo bien durante el tiempo que estuvo.

La pregunta es si SAPAL, como organismo operador de agua, no fue muy manoseado durante los últimos meses cuando fue el objeto de una operación de Estado tras la fallida designación de un dueto que no respondió a las expectativas.

En efecto, Casillas llegó al lugar de Leonardo Lino Briones en la dirección mientras Pedro González trataba de resolver las broncas en las que innecesariamente se metió por esa soberbia que a veces pierde a los empresarios que tienen un cargo público.

La presidencia del consejo, encabezada por González, entró al final en un barranco por el ‘affaire’ de su conflicto de interés que un sector de los poderes fácticos empresariales, intentaron inútilmente defender. Lo de Leonardo Lino era todavía más indefendible.

La gestión de ambos, sin ser desastrosa, deja claro que la joya de la corona de los consejos ciudadanos, que es SAPAL, no es inmune a las ocurrencias. Nada grave le pasó, es cierto. Sus finanzas siguen sanas pero no se puede experimentar de esa manera.

Porque habrá que ser sinceros. Con todo y su experiencia y su colmillo, Casillas Martínez tampoco era el perfil ideal para dirigir SAPAL. Llegó para salvar un momento y ahí terminó todo.

El gobernador Rodríguez Vallejo sólo la había prestado unos meses. En SAPAL tienen que hacer ajustes generales. Y tal parece que el propio gobernador tiene el remedio y el trapito.

Y es que, pian pianito, permea el chisme de radiopasillo de que Jorge Videgaray Verdad estaría volviendo por sus fueros como presidente de SAPAL.

Ya lo fue de 2006 a 2009 cuando gobernaba su gran amigo Vicente Guerrero Reynoso (qepd). Se trajo a Emiliano Rodríguez Briceño del Estado de México. Tuvo algunos desencuentros con los panistas de la época que le armaron una rebelión como nunca le había ocurrido a un presidente de Consejo.

Mucho seguramente le ha aprendido a los azules desde el poder para bajar el perfil y ser más institucional.

Para un momento crítico como el actual, puede ser una buena opción. Hay empatía con el gobierno del estado porque colaboró en el plan de gobierno de Diego Sinhue, que lo apadrinaría. Tiene una buena relación con el alcalde de León, Héctor López, y ni que decir con la clase empresarial que manda en las cámaras leonesas.

Se dice incluso que podría aceptar ser el director y llegar de inmediato a SAPAL sólo para convertirse en unos meses en el presidente cuando se renueve el Consejo.

¿Quién dice que no se puede?

Un poco perdida mediáticamente porque no se da en ninguna de las ciudades más grandes del corredor industrial, habrá que prestarle atención a la protesta que protagonizaron integrantes de la Asociación de Empresarios del Rincón (AER) que marcharon por las calles de San Francisco del Rincón y se plantaron para protestar otra vez por el incremento desorbitado en las tarifas de energía eléctrica que cobra la Comisión Federal de Electricidad.

Los industriales quemaron recibos de luz que emite la CFE como símbolo de su inconformidad, pues aseguran que los incrementos de la paraestatal han sido de hasta el 300%.

Una situación que se torna insostenible para sus negocios y que entrará en ese purgatorio que significa el fin de un sexenio y el inicio de otro.

¿Quién les querrá resolver su problema con la certeza de que no va a pagar una factura política?

PAN GUANAJUATO: EL DEDAZO Y LA UNIDAD COMO COSTUMBRE

En el panismo guanajuatense, poco a poco se impone la práctica de que más vale un mal arreglo que un buen pleito. La alternativa se hizo costumbre durante el sexenio de Miguel Márquez.

Hace 6 años, en la disputa por la dirigencia municipal de León, Mayra Enríquez (qepd) y Miguel Ángel Salim establecían un pacto luego de que se habían despedazado (políticamente hablando) un año antes en la más costosa y cruenta de las batallas blanquiazules en León.

En la contienda interna se dieron hasta con la cubeta y abonaron, sin ninguna duda, para que el PAN se desprestigiara cada día más y se pudiera a las puertas de una derrota monumental e histórica como ocurrió en 2012.

En los pasillos del PAN comenzaba a alimentarse el rumor de que la dirigencia estatal del blanquiazul, encabezada por Gerardo Trujillo Flores, pretendía designar como delegado al frente del blanquiazul leonés a Humberto Andrade Quesada.

Era una versión con sustento. Luego de la traumática derrota en León, los jefes blanquiazules trataban de reconstruir el partido desde las cenizas. El problema fue que Gerardo Trujillo Flores pretendió hacerlo al margen de las voluntades respectivas de quienes se habían repartido las preferencias de los militantes en la más reciente batalla.

Más por instinto de sobrevivencia que por mano izquierda, ambos entendieron que debían ponerse de acuerdo si no querían ser avasallados por un acuerdo cupular y así ocurrió.

Y exactamente, un par de años antes, se daba otro hecho totalmente inconexo. Román Cifuentes Negrete se estrenaba como encargado de despacho de la Secretaría de Gobierno. Su ratificación se daría hasta que se concretó la solicitud de licencia de Juan Manuel Oliva al año siguiente.

Hoy, Cifuentes se apresta para ser una pieza más de esa costumbre que comenzó a tejer Acción Nacional hace 6 años con candidatos únicos afines y nunca enfrentados con el gobierno establecido. Del pacto Mayra-Salim, salió Alfredo Ling.

Miguel Salim fue el último dirigente municipal en León, parcial a un grupo. De igual modo, Fernando Torres Graciano es el último jefe estatal que se enfrentó abiertamente a un gobernador.

Vino Gerardo Trujillo que surgió de una asamblea pero que se convirtió en un conciliador. Lo relevó Humberto Andrade de quien la leyenda dice que sería parcial a Torres Graciano. Quiso serlo pero no pudo.

Y Román Cifuentes está listo para ponerse a las órdenes del nuevo tlatoani.

MORENA Y EL GOBIERNO DEL ESTADO: ABRAZOS, NO BALAZOS

– ¿A sus órdenes ‘Malú’?, fueron las primeras palabras del secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres.

– Perdón secretario, ustedes fueron los que nos convocaron, repuso de inmediato la senadora Micher Camarena de Morena.

Seguramente será el primero de muchos y ya hay quienes queman en leña verde a los de Morena por sentarse en privado a la mesa con el gobierno de Guanajuato. Con calma y nos amanecemos.

Más allá de filias y fobias, la reunión del viernes entre el secretario de Gobierno Luis Ernesto Ayala Torres y diputados locales y senadores morenistas es uno de los signos de los nuevos tiempos políticos en el estado.

Hoy no es el PAN que tiene como oposición a un PRI que, salvo honrosas excepciones, resultó muy cómodo en esta entidad. Un PRI que era una caricatura en Guanajuato pero que a nivel nacional sabía imponer condiciones sobre todo cuando fue gobierno.

Hoy, Morena en el terruño está apenas dando sus primeros pasos como oposición y le cuesta trabajo. Es un partido amorfo, que se nutre de perfiles distintos y que a veces puede resultar impredecible para el PAN. ¿Es el comienzo de un nuevo entreguismo?

Mientras en el Senado, Martha Lucía Micher y Antares Vázquez Alatorre solicitaban el pasado 11 de octubre la renuncia de Álvar Cabeza de Vaca y Carlos Zamarripa, una semana después, Ernesto se enredaba en legalismos y formalidades que le impidieron formular correctamente su propuesta de austeridad en el Congreso del Estado.

Y fue justamente esa demanda en el Senado que hicieron las senadoras morenistas, lo que hizo que el gobierno de Guanajuato reaccionara para buscar un encuentro con los morenistas, Álvar y Zamarripa. Al PAN le preocupa que le apedreen el rancho en el Legislativo.

De lo que se dijo ahí adentro, trascendieron algunas cosas. La inseguridad es un tema delicado. El gobierno del estado se adelantó a enviar un boletín de prensa que ofreció la imagen de que Morena había flaqueado. Este partido se apresuró a aclararlo todo.

Adentro, Ayala Torres dijo que el dúo de funcionarios tenía el aval de instituciones norteamericanas en materia de seguridad. En Morena exigieron enmendar el proceso de ratificación de Zamarripa y el plan de seguridad emergente.

Por supuesto que salió el tema del excandidato a alcalde y el exdirector de Tránsito, militantes de Morena asesinados en los últimos meses en Apaseo el Alto. El asunto del ‘huachicoleo’ y su impacto en la zona que rodea a Salamanca que hoy gobierna Morena.

Son temas delicados y complejos que obligan a ambos actores a no aislarse. Diego Sinhue sabe que la ratificación de Zamarripa y Álvar de fondo y forma es una apuesta con muchos riesgos.

Pero, hoy también, en la emoción de la alternancia, los partidos debieron cuidar bien los criterios de selección de quienes nos gobiernan. Las malas compañías están en todos lados.

¿Quién necesita más a quién? Desde ambos frentes. Demasiado pronto para adelantar vísperas. La inseguridad hace cojear de ambos pies a todos los actores. Se van a sentar muchas veces más. Será inevitable.