Palabras Mayores

Un debate acartonado, con respuestas evasivas

por los candidatos, con la moda de decir que el

otro miente (lo que hace que los ciudadanos no

sepamos a cuál creerle) pero sobre todo hizo

falta más participación ciudadana”

José Arturo Sánchez Castellanos.

Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León.

CONTRA LAS CUERDAS

La inseguridad agobia como nunca a los ciudadanos en Guanajuato. Nuestra capacidad de sorpresa es doblegada día con día. Homicidios dolosos al alza, ataques a elementos de seguridad, un atentado contra un candidato, una fosa clandestina y bloqueo de ciudadanos de una carretera en protesta por presuntos abusos de policías ministeriales. No hay momento de sosiego.

El viernes, por fin, parece que Carlos Zamarripa Aguirre logró desentonar del discurso a la defensiva y lleno de pretextos y reparto de culpas de Miguel Márquez que sigue ofreciendo sus razones del porqué cree que no hay resultados pero no nos dice que piensa hacer en el resto del sexenio.

Hay un problema no resuelto y el Estado y la Federación siguen con su tradicional reparto de culpas sin ofrecer la menor esperanza de solución a este problema que lacera a la sociedad.

El candidato del PAN, Diego Sinhué, ofrece un día sí y otro también nuevas recetas para mejorar la seguridad

pero no se atreve a lanzar un ‘punto y aparte’ de largo alcance, en propuestas y en nombres y responsables de la seguridad.

Quizá sea ingenuo pensar que en este momento, el candidato de la Coalición Por Guanajuato al Frente pueda pronunciarse o siquiera insinuar que va a cambiar las cabezas en materia de seguridad y justicia. Pero hoy, no hay argumento para pensar que Álvar o Zamarripa puedan permanecer en sus cargos.

El entorno del día a día los doblega, los ablanda y los deja sin argumentos para una eventual continuidad. Y no sólo el de las cifras. De manera particular a Carlos Zamarripa su cada vez más contrastante estilo para afrontar hechos críticos, lo desgasta aceleradamente.

TARJETA ROJA

Evasivo y de pocas palabras cuando se trata de información de casos complejos para el gobierno y prolífico y hasta arriesgado cuando se trata de ofrecer datos sobre casos que afectan a adversarios políticos del PAN-Gobierno.

Es el caso del asesinato de José Remedios Aguirre, el candidato de Juntos Haremos Historia, en Apaseo el Alto. Y no porque puedan ser erróneos los datos que ofrece sobre el presunto móvil del crimen sino porque así nos gustaría verlo, dispuesto, solícito, abierto. En todos los casos.

No se puede ignorar tampoco el resbalón de Zamarripa con la desaparición de la familia celayense cuando su propia dependencia alentó la idea de que se habían encontrado a sus integrantes y luego, cuando no tuvieron certeza quiso decir que no dijo lo que dijo, echándole la culpa a los medios de distorsionar la información.

Y desde luego, la coalición Juntos Haremos Historia tendrá que poner sus barbas a remojar. Es el asesinato de su excandidato y un gran problema para encontrar a su sustituto. La esposa María del Carmen Ortiz ya dijo que no aceptaba la candidatura. Y nadie quiere entrarle al toro.

Morena, López Obrador, Ricardo Sheffield tendrán que afrontar su realidad. Hasta ahora han resistido y enfrentado las versiones del gobierno estatal en la materia, acusando al gobierno estatal de darle un sesgo político a las investigaciones.

Pero si las indagatorias de la Procuraduría son sólidas, tendrán que apechugar.

Carlos Zamarripa, a final de cuentas, sabe que cuando sale de su estilo, la política se mezcló con la nota policiaca. Pero más allá de ello, ya que la procuración de justicia, entró en el toma y daca de los temas electorales, el desgaste de la figura del procurador se profundiza.

Ni por resultados ni por imagen. Ni Zamarripa ni Cabeza de Vaca tienen las condiciones para mantenerse en el cargo. No en los tiempos en los que el PAN se desgañita en el ámbito nacional por una Fiscalía autónoma y que sirva.

En Guanajuato, el dúo dinámico se queda sin argumentos para la repetición. Rodríguez Vallejo seguirá jugando al gato y al ratón si elude lo sustancial en seguridad mientras la crisis no amaina y los pretextos siguen dominando.

MÁSCARA VS. CABELLERA

En el municipio de León parece que el candidato panista, Héctor López Santillana, ya se ubicó en una zona de confort que le permite administrar el paso de la campaña sin exponerse a eventos desafiantes.

Sus estrategas parecen estar convencidos de que en el peor de los casos su ventaja es de 2 a 1 sobre su inmediato perseguidor que, ya reconocen es el abanderado del Partido Verde, Sergio Contreras, cuya dirigencia estatal decidió echar toda la carne al asador.

Clemente Villalpando se ha visto empeñoso pero falto de recursos y estrategas. Su campaña no prende ni siquiera a los propios priistas. Hay operadores que trabajan sólo para sus candidatos a diputados locales o federales y otros que de plano ya se pusieron a las órdenes del Verde o de Morena.

La gran paradoja es que hasta Juntos Haremos Historia con un candidato a quien ya le renunció su enlace de comunicación y que tampoco es una lumbrera podría dejar atrás al PRI que sólo se aferra a su voto duro pero si este falla podría desplomarse hasta el cuarto lugar.

LA DEL ESTRIBO…

Después del enésimo líder nacional del PRI que promete atención al PRI Guanajuato y lo ignora como todos, hoy pisa tierras guanajuatenses René Juárez Cisneros, flamante nuevo dirigente del tricolor que podría asistir a las exequias del tricolor en el poder el próximo primero de julio.

Por lo pronto está en territorio comanche, en la tierra donde es candidato el hombre que hizo que el exdelegado Enrique Martini, paisano y amigo de Juárez, se fuera echando tiros y vaticinando la catástrofe del PRI. Hoy en Salvatierra, un capítulo más de la hipocresía y la simulación en campaña.

CÓRDOVA Y LOS APOYOS PÍRRICOS DEL PRI

Si hablar del PRI en Guanajuato es describir el abandono de un partido político que pinta para la decadencia en el próximo proceso electoral, citar lo que ocurre en León es elevarlo a la enésima potencia.

El priismo leonés vivió un espejismo entre 2012 y 2015 cuando, de la mano del efecto Peña Nieto combinado con el hartazgo que generaba el PAN en Guanajuato, las divisiones del panismo leonés y la figura de un liderazgo que supo capitalizar ese enojo hacia el PAN, pudieron regresar al gobierno.

Hace exactamente tres años, el entonces candidato, Ángel Córdova Villalobos, lanzaba una de sus quejas más agrias de la campaña pero no en contra del PAN sino del PRI, un partido que supuestamente lo postulaba pero que en realidad, más dividido que nunca, asistía a una coalición que nunca quiso.

Ángel Córdova que quiso ser gobernador tres años antes con el PAN y fue vencido. Pudo ser candidato a través de una travesura que estuvo a punto de materializar el Partido Verde en la Ciudad de México, finalmente pudo estar en una boleta pero por la alcaldía de León y en el peor entorno.

El peor, porque no lo quería la entonces gobernante y porque aunque lo hubiese respaldado, el descrédito que acumuló la alcaldesa fue descomunal. Contra eso no pudo levantarse Ángel Córdova.

Por si fuera poco, Botello traía pleito casado con los impulsores de Córdova. Un proyecto político construido en un campo minado por los propios arquitectos que dinamitaron cualquier posibilidad de refrendo de apoyo al cambio tranquilo.

Con un poco de sentido común, Córdova debió haber resistido la tentación y calcular que la empresa era imposible. Pero aceptó y muy pronto le quedó claro que no tenía con qué llegar.

Un buen día, en una entrevista banquetera, Córdova hablaba de apoyos y dijo sin tapujos que no recibía apoyos del comité estatal del PRI. Le salió del corazón, porque en efecto, el tricolor no daba muestras de apoyo.

Era como la segunda parte pero corregida y aumentada de aquella coalición que apoyó a Eliseo Martínez en 2003 pero en aquel momento con mayores culpas del propio Eliseo que del entorno priista. Lo de Eliseo pudo haber sido con un poco más de pragmatismo.

Lo de Córdova, simple y sencillamente era imposible. No sólo era apoyo económico. Era la ausencia de estructuras, de emoción, encuestas…

IEEG Y SU POBRE DEBATE: QUE APRENDAN DE LOS EMPRESARIOS

Si el IEEG, y en lo particular Antonio Ortiz, presidente de la comisión temporal de Debates, quieren algunos tips para mejorar el segundo debate promovido por el árbitro electoral, tendrían que echarle un ojo al que organiza el Consejo Coordinador Empresarial que a 9 días de su realización ya da muestras de que en realidad quiere impactar con el evento.

Tanto el CCE como Coparmex calientan el ambiente de una forma creativa e inteligente. A través de redes sociales convoca a los usuarios que van más allá de León a votar por su pregunta favorita al candidato.

Preguntas que van más allá de lo insulso que resultaron las planteadas por los moderadores del promovido por el árbitro electoral, algunos de cuyos consejeros querían protegerse de eventuales reclamos de candidatos por algún sesgo o tendencia que percibieran.

Son preguntas comunes y corrientes. Nada del otro mundo. Las lógicas que se pueden hacer a quienes quieren gobernar un estado o un país.

La reacción ante el eventual caso de corrupción de un pariente, la disponibilidad para difundir la declaración 3 de 3 (impuestos, patrimonial y de intereses) de familiares pese a que no están obligados a hacerlo, si en algún momento de su vida ha sobornado a alguna autoridad, acciones concretas para transparentar las compras y la contratación de productos y servicios del gobierno estatal.

Otros cuestionamientos: si el candidato o candidata estaría dispuesto a pactar con criminales, si la presencia del Ejército responde a la debilidad de las Policías locales, si el fiscal general debe ser autónomo o propuesto por el gobernador, si ha consumido alguna droga en su vida y si está a favor de la legalización de la marihuana, si esa fuera una entrevista de trabajo porque habrían de contratarlo y por cuál de sus adversarios votaría.

Adicional a ello, los empresarios pusieron a disposición de los usuarios de internet un número de Whats App para que la gente haga llegar a través de un video, preguntas que se someterían a votación.

En suma, la muestra de que hacer un debate atractivo y poner a prueba verdaderamente a los candidatos no es una cuestión de dinero sino de creatividad.

Pero tal parece que en el consejo del IEEG se empeñan en esta preparación de los comicios, en hacer difícil lo sencillo. Un día son sus pugnas internas y otro sus ansias de protagonismo o las ganas de convertirse en censores y no asumir riesgos. Van caminito a ser uno de los consejos más grises.

MEJZ*