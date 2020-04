Palabras Mayores

“Hemos de reconocer que por más que se han dado facilidades escolares, laborales en muchos aspectos, la gente sigue saliendo de su casa y no me refiero que sale de su casa a actividades esenciales. La gente sigue haciendo reuniones, sigue saliendo de esparcimiento y ese es un problema. En algún momento se tendrá que limitar eso de una manera más drástica”. Juan Luis Mosqueda, Director del Hospital de Alta Especialidad del Bajío

¿Está el gobierno estatal con la voluntad de atender una nueva solicitud de endeudamiento? Por las señales que se aprecian, la respuesta es positiva.

Una de las situaciones que más ha llamado la atención a partir de que el Consejo Coordinador Empresarial de León dio a conocer su propuesta de solicitar un nuevo endeudamiento al poder ejecutivo es el silencio estratégico que ha guardado el gobernador y en general, los funcionarios estatales sobre este tema.

La coyuntura es propicia para ello. Las intervenciones limitadas del gobernador en la interacción mediática de la administración durante la pandemia le han permitido controlar el tema y no meterlo a la agenda pública.

Eso no significa que esté ajeno, distante o que no le interese el tema. Diego Sinhue Rodríguez Vallejo parece esperar a que se agiten las aguas, se generen los debates públicos mientras ajusta la maquinaria.

Como se esperaba, Morena a través del coordinador de la bancada Raúl Márquez Albo rechazó la alternativa y dijo de plano que los del Consejo Coordinador Empresarial de León son “socios” del gobierno estatal.

Y fue el mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador que no solo rechazó la solicitud de empresarios y gobernantes sino que descalificó la posibilidad de endeudamiento para los estados como alternativa para enfrentar la pandemia en una de las mañaneras. Más limón a la herida, pues.

El tema no es sencillo para el gobierno estatal que no le va a dar gusto a todos pero que hoy tiene que prepararse ante el trancazo al empleo y a las empresas.

Los empresarios en el Consejo Consultivo para el Seguimiento y Aplicación del Impuesto Sobre Nóminas y Cedulares del Estado de Guanajuato (Cosainceg) ya dieron un paso el mismo viernes por la tarde al reasignar 3 mil millones de pesos a la protección del empleo de las empresas.

Tanto que se discutió si iban al sector salud para tapar el boquete presupuestal por la falta de asignación de recursos y la pandemia lo modifica todo.

El balón está en la cancha del Estado pero no solo para definir si va o no con un nuevo endeudamiento sino también para un anuncio general sobre cambios en el presupuesto, redefinición de proyectos no prioritarios y ajustes para minimizar los daños.

La apuesta debe ser a salvar el empleo de miles de guanajuatenses porque la cuenta regresiva se amplió. Si la sana distancia se terminará el 31 de mayo, estamos literalmente en el arranque de los 40 días más duros en lo sanitario y en lo económico.

La respuesta tiene que estar a la altura de las circunstancias. En lo sanitario y en lo económico.

No se puede apelar en un momento como el que vivimos a la destrucción de las instituciones. Y no es un vacuo discurso de unidad nacional. Está claro que la sintonía de acciones Federación-Estados-Municipios no es el fuerte de los gobiernos en esta delicada coyuntura. La polarización es pan nuestro de cada día y la absurda partidización vuelve a agobiarnos.

Nadie puede abonar a los llamados irresponsables desde un medio de comunicación para no hacerle caso a la autoridad que lleva las riendas en este complejo momento.

Tan decepcionante ese desliz como la reacción presidencial.

BÁRBARA, SHEFFIELD Y EUGENIO: 11 AÑOS DESPUÉS

Pocas historias en nuestra política reúnen a 3 personajes que en un momento dado compitieron por un cargo de elección popular y a la vuelta de los años, el destino y la política los coloca con la posibilidad de coincidir en la misma trinchera de la oposición al partido en el poder aunque no necesariamente, juntos y unidos.

Hace exactamente 11 años, con solo un día de diferencia se registraban como candidatos a la alcaldía de León, Bárbara Botello por el PRI, Ricardo Sheffield por el PAN y Eugenio Martínez Vega por el partido Verde.

En 2009, cuando Sheffield ganó aquella elección municipal, al entonces panista le benefició que PRI y Verde no llegaran a ningún acuerdo para una coalición que hubiese dado dolores de cabeza a Sheffield Padilla quien se alzó con el triunfo mientras que el partido de tucán, lograba con Martínez una de sus mejores cosechas de votos en León con candidato propio.

Como alcalde, el edil leonés, entonces panista logró trabar una buena relación con Botello, líder de facto del PRI leonés y con Martínez Vega al punto que la administración municipal se benefició de la ruptura pública que tuvo el barbarismo con José Arturo Sánchez Castellanos, el actual dirigente del Consejo Coordinador Empresarial leonés.

Sánchez Castellanos desde entonces, mantuvo una pugna con Sheffield Padilla pero la alianza con Bárbara Botello fue fugaz porque terminó abandonado a su suerte por la entonces franquiciataria del PRI leonés.

De aquellos protagonistas, podemos decir que la adversidad pura y sin cambios es la que se ha dado entre Sheffield y Sánchez Castellanos. Ni entonces ni ahora pueden congeniar.

La relación más pasional y cambiante se dio entre el actual procurador Federal del Consumidor y la aún priista quienes recientemente se reconciliaron.

En el poder, Sheffield pudo pactar con Botello, resultando damnificado Sánchez Castellanos en un momento en el que la abogada leonesa aceptó bajar la combatividad en el Ayuntamiento de sus incondicionales. La leyenda negra en política dice que Sheffield deseaba más la derrota de Miguel Salim en la elección de 2012, algo que ambos han negado. Lo cierto es que tras enfrentamientos duros en medios, los 2 se reconciliaron.

Entre Eugenio Martínez y Sheffield la relación fue intermitente con sus altas y bajas. Hoy, a ambos su antipanismo los ha acercado al grado de que Eugenio ha asistido a reuniones futuristas del titular de Profeco.

Lo que el exVerde ha dicho es que pese a que Sheffield se reconcilió con Botello, nunca iría en un proyecto donde estuviera la exalcaldesa con quien terminó enfrentada.

EL DÍA MÁS DURO DE LA PANDEMIA; EL CRUCE DE SEÑALES Y LO QUE VIENE

Los efectos de la cuarentena por la pandemia golpean a toda la sociedad y la economía y los empresarios lo resienten

Hace unos días, la sucursal de uno de los más afamados restaurantes de comida argentina en León, anunció que reabriría sus puertas luego de que durante las primeras semanas de la pandemia, solo ofrecía como muchos otros, servicio para llevar.

Al día siguiente en parte por la reacción de algunos de sus clientes, reconsideró y decidió seguir solo con servicio a domicilio.

Pero no todos se aguantan. Basta recorrer las ciudades en nuestro estado para saber que hay muchos negocios de actividades consideradas no esenciales que ya reabrieron o nunca cerraron. Es el caso de los gimnasios que por su propia naturaleza hacen imposible la sana distancia y que son un gran riesgo cuando se comparte el uso de los aparatos para ejercitarse.

Una gran paradoja. En el cruce de señales combinado con la necesidad hay quienes intentan volver a la actividad cuando entramos a la fase de mayores contagios.

El disparo en las cifras de más de un 25% en los casos confirmados de Covid 19 en Guanajuato registrado de jueves a viernes es el más alto desde el arranque de la pandemia y resultó una fuerte sacudida para la autoridad estatal luego de que los contagios, salvo en Salamanca, venían creciendo de manera lenta aunque sostenida.

En Irapuato, donde el aumento en las cifras fue descomunal pues se duplicaron los casos confirmados en 24 horas y se multiplicaron por 10, los comunitarios, un regidor del Ayuntamiento propuso el toque de queda. No le corresponde al Ayuntamiento decidir pero el alcalde Ricardo Ortiz, uno de los más vehementes en Guanajuato para promover el “Quédate en casa”, seguro endurecerá las medidas.

En Dolores Hidalgo fue noticia en la semana, el anuncio de multas por mil 500 pesos para quienes infrinjan las restricciones para la sana distancia.

El secretario de Salud Daniel Díaz lo dijo con todas sus letras el pasado viernes: el disparo en los casos se debe en buena medida a la irresponsabilidad de ciudadanos que no se toman en serio las restricciones.

En León, se adquirieron arcos sanitizantes aun cuando su uso no está científicamente probado como arma eficaz para evitar el contagio. Ahí mismo, los reclamos a transportistas incluso de parte de regidores panistas, han sido si no ignorados, sí acatados a medias por los permisionarios. Se siguen viendo atiborradas las unidades.

En los hechos, lo que terminó por decir el subsecretario de Salud federal Hugo López Gatell el pasado viernes ya opera en los hechos.

Después de que el jueves, había perfilado como si fuese una decisión tomada el anuncio del retorno paulatino a clases en todo el país, de acuerdo al número de contagios de Covid19 y la situación geográfica de los Municipios, el viernes aclaró que no era un tema definitivo y que podía haber cambios.

Es decir que el mapa con lunares rojos y amarillos, donde los rojos representaban zonas en las que no se podría volver a las actividades sino hasta el primero de junio y los amarillos, con posibilidad de hacerlo antes, era provisional y cambiante.

Es lógico. Y Guanajuato es muestra de ello. Estamos a las puertas de la Fase 3 y apenas se empiezan a perfilar los Municipios que son foco rojo en esta pandemia.

Hablar de fechas concretas y perfilar en dónde sí y en dónde no podría darse cuando apenas comienza la propagación mayor del Covid19 suena muy prematuro.

La necesidad aprieta a millones de personas y a miles de empresas. Nadie está exento. Es evidente que muchos desoyen recomendaciones y siguen como si nada. El único remedio para que se aplique el “todos coludos o todos rabones”, son medidas más drásticas.

Las señales contradictorias son las que alientan a los incrédulos y a los irresponsables ante la pandemia.