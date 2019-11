Palabras mayores

La certidumbre la tenemos, por ahí también se comentó: la responsabilidad por parte de la Secretaría de Seguridad para llevar a cabo el modelo. El responsable directo es el alcalde (Héctor López), así que nosotros estamos pidiendo cuentas, no a la secretaría (con Mario Bravo al frente) sino al alcalde.”

René Solano, Presidente de la Mesa de Seguridad León

MÁSCARA VS CABELLERA

Apropósito del Modelo de Seguridad, según lo dicho por el presidente de la Mesa de Seguridad, Paz y Justicia de León René Solano Urban, los empresarios consiguieron lo que querían y funcionó el manotazo sobre la mesa que dio el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León José Arturo Sánchez Castellanos.

El amago de abandonar la Mesa de Seguridad que hizo este último ante lo que él juzga como falta de voluntad de la autoridad de León para llevar adelante el Modelo, orilló como ya se sabe a una reunión del alcalde con un grupo de empresarios.

Además de Sánchez Castellanos estuvieron Antonio García y el abogado Paulino Lorea. Este viernes Solano Urban dijo con todas sus letras que tras esa reunión se dijo que el responsable de responder por los resultados del Modelo de Seguridad es el propio presidente municipal y no el secretario, Mario Bravo.

Este dato parece una obviedad pero no lo es. Para empezar, al encuentro, López Santillana llegó solo. No estuvo ni Bravo Arrona ni nadie más.

Dos señalamientos habían permeado en el ambiente durante las últimas dos semanas. Uno de ellos: la falta de una manifestación expresa y pública del alcalde de apoyo al Modelo y el otro, la convicción que hay en el medio de que Mario Bravo fue una sugerencia del gobernador a la que no se pudo resistir el alcalde leonés y que, por tanto, para aplicar y defender el modelo era indispensable que se manifestara López Santillana.

Uno de los compromisos que se habría asumido en esa reunión privada, según dijo René Solano, fue el de que al cierre del trienio todos los integrantes de la policía de León estarían capacitados para recibir denuncias y que al cierre de este año habría por los menos un centenar más.

Esto luego de que el Fiscal Carlos Zamarripa desistiera de su planteamiento inicial de que la capacitación dependiera absolutamente de la Fiscalía. Tras el enfrentamiento público con Arturo Sánchez ya no hay esta condición y por lo mismo se facilita que haya más policías capacitados.

No se trata desde luego de la rendición del Fiscal quien sigue convencido de que el Modelo no va a funcionar pero sí de que su repliegue permite que la parte operativa de capacitación siga fluyendo.

La importancia del compromiso asumido por el alcalde leonés es que el trato directo de empresarios es con él y no con el secretario y que Zamarripa no será, en lo operativo, un dique para la capacitación de elementos.

Contra las cuerdas

Se trata probablemente de la última gran oportunidad para el famoso Modelo Policial en León que incluye patrullaje estratégico y recepción de denuncias por parte de policías.

Estamos a dos años de que concluya la Administración y los empresarios que son protagonistas de este nuevo Modelo también se juegan una carta importante: su poder y su influencia está pesando pero eso también tiene un costo.

Hoy en León tenemos una situación peculiar. Un Fiscal enfrentado con el líder del sector empresarial que más cuestiona al gobierno pero también uno de los que más escucha el gobernador que es Sánchez Castellanos. Esa pugna se va a enfriar.

Un secretario de Seguridad que reporta sí al alcalde pero que está vinculado más a Palacio Estatal y que tampoco se quiere ‘bronquear’ con el Fiscal.

El Modelo se abre paso a tiros y jalones en León. A esto nos referimos cuando comentamos que los astros no están totalmente alineados. El poder de facto que tienen los empresarios para amagar, cuestionar y emplazar es evidente pero todo tiene su límite y estamos en un momento definitorio.

Sí claro, tienen el refuerzo del discurso del secretario de Seguridad Federal Alfonso Durazo, quien habla de la necesidad de reforzar el Modelo que involucre la fortaleza de policías municipales y sus capacidades de investigación y recibir denuncias.

Pero el tiempo apremia y la cultura de la denuncia no se da por generación espontánea. Ellos serán los que menos resientan un eventual fracaso. Pero su poder de influencia podría verse minado si eso no cuaja.

LA DEL ESTRIBO…

Nada tontos, los diputados federales ajustaron el reloj legislativo para que pudieran disfrutar el ‘Buen fin’ sin tener que atender molestas sesiones de aprobación de Presupuesto Federal 2020.

Morena y sus aliados tiene la orden presidencial de no moverle ni un punto ni una coma a lo que envió el Ejecutivo, como lo hacían el PAN y el PRI. Y la oposición ejercerá su derecho al reclamo y al desgarramiento de vestiduras, pero no hay marcha atrás. Habrá presupuesto al gusto lopezobradorista entre martes y miércoles.

La hipocresía del PAN: derechos humanos y combate a la corrupción

Cuando los panistas se tiran al piso por el combate a la corrupción simulado o insuficiente que se da a nivel federal o más recientemente por la artera designación de una titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos más cercana al poder político, solo hay que recordarles un par de datos históricos para subrayar su incongruencia y su doble discurso.

Hace tres años, con apenas 21 votos obtenidos en el pleno del Congreso local (apenas dos más que el mínimo requerido en la mayoría simple), Raúl Montero de Alba se convertía en el procurador Estatal de los Derechos Humanos.

El mayoriteo azul lo sacó adelante con dos candidatos en la terna que solo sirvieron de adorno. En aquel momento, los cabilderos del gobierno marquista llegaron al extremo de argumentar a favor de Montero de Alba en su afán de convencer a los diputados de oposición que ni José Carlos Guerra ni Eric Bolívar Alonzo estaban a la altura de quien estaba previamente ungido. Admitían lo devaluado de su terna.

La otra efeméride. Hace exactamente diez años, la Contraloría Municipal, al mando del barbarista José Cruz Hernández Moreno, confirmaba el inicio de procedimiento de sanción en contra de funcionarios de la administración de Vicente Guerrero Reynoso por la fallida inversión en Metro Financiera que supuso una pérdida de más de 20 millones de pesos para el erario.

Con el aval de Ricardo Sheffield, quien se encontraba ávido de mostrarse como un alcalde implacable con el pasado reciente y hacer efectiva su oferta de promover un cambio desde adentro del propio PAN-Sistema, el exceso cometido por el extesorero Javier González parecía un argumento irrefutable. Y echó toda la caballería encima

Además de González Álvarez, Luis Jiménez Romero, ex director de Egresos, y Gabriel Vieyra, ex director de Finanzas, estaban en la mira de la Contraloría pues los tres habían participado en el diseño de esa inversión que no tuvo el aval del Ayuntamiento.

Dos años más tarde, el Tribunal Contencioso Administrativo exoneró a los tres ex funcionarios de las sanciones recomendadas por la Contraloría de León, en donde figuraban multas económicas e inhabilitación en el servicio público.

Un ‘ombuds person’ carnal y la impunidad total en el castigo de un error que costó 37 millones al erario público, con el poder del PAN para que no se rasgue hoy las vestiduras en otros frentes.

El ‘efecto ramos’: la debilidad endémica de las policías

Más allá del atentado contra el recién llegado director de Seguridad Pública en Celaya, José Carlos Ramos Ramos que de por sí es grave y merece todavía respuestas a varias preguntas, el desorden con el que se manejó el tema de sus escoltas y los efectos que eso tiene es un pequeño botón de muestra de la crisis de seguridad que se enfrenta en Guanajuato.

Una crisis que nos muestra que además de Salamanca que apenas empieza a reconstruir su Policía Municipal, en Celaya tenemos de facto un Mando Único con una policía si no desarticulada, por lo menos débil y poco confiable.

La llegada de Ramos Ramos es la muestra irrefutable de que ahí manda el secretario de Seguridad Alvar Cabeza de Vaca quien pese a los pobres resultados de su muchacho en León, lo envió como bombero a uno de los municipios más calientes del estado.

De entrada ese ya es un dato revelador. De facto Celaya tiene un Mando Único. La alcaldesa Elvira Paniagua ha caído en la cuenta que con lo que tiene en casa no puede aunque los refuerzos que le llegaron no son de primera línea.

Pero luego, el lamentable incidente en el que, vistas las imágenes de la unidad en que viajaban, milagrosamente salieron vivos Ramos y sus escoltas leoneses nos muestra además que parece haber carta abierta para manejar no solo el destino de los titulares de Seguridad sino el de sus escoltas, así estén adscritos a una corporación de otro municipio.

Porque resulta que había un permiso de la Secretaría de Seguridad de León a cargo de Mario Bravo para que esos dos escoltas trabajaran con Ramos la primera quincena de noviembre en Celaya. El plazo vencía ayer. Evidentemente, de no ocurrir ese incidente, no hubiese trascendido públicamente ese peculiar arreglo.

Vamos, es usual que Ramos, como cualquier otro responsable de una corporación de seguridad, tenga como escoltas a gente de su confianza, pero este fin de semana se confirma el poder que tiene el secretario de Seguridad que toma el control en Celaya.

La debilidad de al menos dos policías de municipios del corredor industrial (Celaya y Salamanca) es ostensible y preocupante. El remedio aplicado no sabemos si sea el adecuado.

En el caso del atentado a Ramos sería grave si lo quisieron poner a prueba los grupos que operan en Celaya y también si es un rebote de su paso por León.

Y con otra más que ya comienzan a alentar al interior del PAN. Que si los dos municipios más agobiados por inseguridad (Salamanca y Celaya) son gobernados por mujeres, ya toman nota para 2021 y evitar la postulación de este género para los municipios más grandes.

Un prejuicio en toda la extensión de la palabra. Porque más allá de las fallas de quienes hoy gobiernan, el desastre que encontraron fue obra de alcaldes varones.

