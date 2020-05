Palabras Mayores

“El Festival Internacional Cervantino, ayer tuvimos una reunión virtual con los organizadores, estuvo el Instituto de la Cultura, la particular del gobernador. el Festival Internacional Cervantino va y se extiende porque el gobernador así lo determinó y se extiende una semana más, estamos viendo que podamos tener más certeza para poder determinar cuáles serán estos protocolos. Requerimos también, ustedes saben, el FIC es un festival donde participa el gobierno federal y ellos también ven el tema de los protocolos, el Festival del Globo y de alguna manera también el festival de José Alfredo Jiménez estará llevándose a cabo”. Juan José Alvarez Brunel

El secretario de Turismo da como un hecho esos eventos masivos. Hay que esperar protocolos y letras chiquitas, a unos meses de la primera oleada de Covid 19

DE SU RONCO PECHO

Será hasta el próximo lunes 25 de mayo cuando el gobernador Diego Sinhue Rodríguez anuncie el plan de reactivación económica para Guanajuato. Podría ser uno o días después pero no antes. A algunos se les hará eterno porque ya quisieran reabrir las puertas de sus empresas. Tendrán que esperar.

Se veía venir. La presión por la parálisis de la economía ya está en colisión con los afanes de la autoridad para contener la pandemia en su fase más crítica.

Los dirigentes empresariales desesperan y hacen sus propias proyecciones. El pico de contagios que pronostican las autoridades aún no llega y a algunos les parece eterno el paro económico para el tamaño de los daños.

“En 62 días, llevamos 7 fallecidos. Una ciudad de 1.6 millones de habitantes paralizada. En fin… espero sus comentarios, mentadas, descalificaciones y demás”.

Es un tuit redactado por Alejandro Gómez Tamez, presidente ejecutivo de la Cámara de Calzado que esperaba que esta misma semana se diera el banderazo para que la CICEG regresara a la actividad el próximo lunes y fuese declarada actividad esencial.

No hubo tal y los zapateros tendrán que aguantar hasta el primero de junio para ver si les toca semáforo verde. No hay manera de que pueda regresar de inmediato.

El directivo de la cámara cree que ya es tiempo y da a entender que el confinamiento es ya exagerado. Es lógico. No debe ser el único. De hecho, no es el único que piensa así.

Habría que preguntar cuántos se sienten representados por ese comentario, sobre todo entre quienes toman decisiones que impactan a muchos y qué piensan las autoridades al respecto.

No es un tema menor. Los alcaldes, sobre todo el corredor industrial, escuchan todo tipo de comentarios y reciben presiones día con día. El propio gobernador Diego Sinhue en las múltiples reuniones que sostiene a diario escucha voces de todos los niveles empresariales y habrá algunas que le adviertan que la economía no aguanta más y que es momento de reiniciar actividades.

El tema es que llegamos al punto de quiebre y las autoridades deben asumir definiciones.

Y hay quienes no muestran ambigüedades como el alcalde de León Héctor López Santillana que no baja la guardia y en cada intervención reitera que la prioridad para su administración sigue siendo, contener la pandemia.

Y vaya que le llueven presiones. Por ejemplo, la del tuit de Gómez Tamez, presidente ejecutivo de la CICEG. Siete muertes y 262 casos confirmados en una ciudad con 1.6 millones de habitantes podrían parecer poco para el tamaño y la prolongación de las medidas que se han tomado.

¿Es una exageración? ¿Habría que liberar ya las amarras? ¿Qué abran las empresas poco a poco y conforme evolucionen las cosas, acelerar la actividad o poner freno y dar marcha atrás? ¿Se estaría a tiempo de frenar y atajar un rebrote o sería demasiado tarde?

El alcalde leonés prefiere ser conservador y prudente. Esperar más tiempo. ¿Qué va a decidir el gobernador Diego Sinhue para su anuncio del 25 de mayo? ¿Hará caso a los empresarios que piden acelerar la reapertura o a los alcaldes y empresarios que le piden estirar más la liga?

Las cifras ahí están. Pese al aceleramiento de los contagios, Guanajuato no es de los estados más afectados. Pero justamente se trataba de eso ¿no? Las medidas de contención eran para evitar alto número de contagios y de muertes.

Los reclamos de quienes piden “reapertura ya” también son un fruto de ese resultado aceptable (nunca ideal) de las estrategias oficiales para minimizar los daños de la propagación del virus.

Es perfectamente normal que miles de ciudadanos se muestren hartos del encierro y reclamen la “exageración” de las medidas. Que cuestionen si no se adelantaron. Que pidan que ya se termine.

La contingencia aprieta particularmente a la economía y cada día que avanza aumenta la angustia para los empresarios que no producen, que no facturan, que no ven ingresos y que en algunos casos, tienen que seguir cubriendo, así sea parcialmente, la nómina.

Pero la autoridad tendrá que asumir que no se puede quedar bien con todos los sectores. Una de las frases que más se repitieron en el arranque de la cuarentena fue que el Covid 19 dejaría más pobres que muertos.

Un dilema absurdo para cualquier autoridad. Y llegó el momento de tomar decisiones y asumir consecuencias.

“Si Covid19 es más letal que la influenza, la única manera de disminuir la cantidad total de muertes, es disminuyendo la cantidad de casos.

Solo 2 cosas pueden disminuir los casos 1) Prevención con distanciamiento social, lavado de manos, etc o 2) inmunidad de rebaño.

La inmunidad de rebaño se adquiere cuando el 60 o 70% de la población ya tiene inmunidad. Esa inmunidad podría adquirirse por vacuna o por enfermedad. Ahorita no hay vacuna y no es deseable que nos enfermemos una gran cantidad de gente, así que eso irá ocurriendo poco a poco”

El nuevo ilustrativo hilo del doctor Juan Luis Mosqueda.

SALIM: UNA DÉCADA COMO AVE DE TEMPESTADES

Hace 10 años el entonces dirigente del comité municipal del PAN en León, Miguel Angel Salim arrancaba una apuesta en su proyecto para la revancha en la búsqueda de la candidatura a alcalde de León en 2012

Un día como hoy en 2010, el ahora diputado local panista solicitaba como líder del PAN leonés que cada uno de los 13 representantes populares blanquiazules (entre diputados locales y federales) leoneses, aportaran 200 mil edificios para la construcción de la nueva sede del partido.

Salim que por un tiempo fue director del ISSEG de manera simultánea había perdido en 2009 la candidatura a alcalde frente a Ricardo Sheffield y apenas se recuperó de la derrota, se preparó para buscar la revancha.

El predio en el que se asentó el nuevo edificio panista lo compró Miguel Salim al empresario Valente Aguirre Meza quien tiene sus oficinas particulares por esa zona.

Por mera casualidad, este empresario ha sido una auténtica ave de tempestades dentro del blanquiazul pues ha sido el motivo de pleitos y diferencias más que entre partidos, entre grupos de interés.

Durante el trienio de Bárbara Botello por ejemplo, fue blanco del bloque antibarbarista y de grupos inmobiliarios que cuestionaban que el exdueño del equipo León fuera beneficiario de buenos tratos para sus negocios inmobiliarios en la ciudad desde el gobierno

Salim mientras tanto logró construir en tiempo récord aquel edificio blanquiazul que fue una de sus cartas de presentación para ser candidato a alcalde 2 años más tarde aunque luego perdería frente a Bárbara Botello.

En 2015, de manera sorpresiva, Salim emergió como candidato a diputado federal directamente palomeado por la dirigencia nacional encabezada por Gustavo Madero que tenía en Jorge Villalobos al hombre fuerte como gran elector.

Villalobos era un hombre muy cercano a Aguirre Meza, quien, se dijo, tenía el poder suficiente para influir en esas esferas políticas.

Diez años después de iniciar aquella aventura, Salim Alle, sigue en la política, vivito, coleando y de la mano de la fortuna.

CRÉDITOS PARA EMPRESAS GTO: LOS PROBLEMAS DEL PRIMER PAQUETE

La promesa concreta de Carlos Martínez, director bombero de Fondos Guanajuato a los empresarios hace unos días fue que en la semana que está por iniciar se estarían entregan 800 créditos que representan 250 millones de pesos de los 800 millones de pesos que suponen el primer monto que ofreció el gobierno estatal.

Hablamos de poco menos de un tercio del monto total. Parece muy poco a más de un mes del anuncio y del arranque de la entrega. Los empresarios aclaran que el monto entregado es mayor porque los programas de empleo temporal son más difíciles de contabilizar.

El funcionario estatal contratado como relevo de Carlos Ramón Romo sigue enfrentando reclamos de líderes empresariales de distintos sectores que reclaman la falta de respuesta a sus expedientes de solicitud de crédito. Dos semanas, 3 semanas, un mes y nada. Ni sí, ni no, ni nada. Que “espérenme tantito”.

El problema es que en la incertidumbre, los empresarios solicitantes ya no saben si reír o llorar. Tienen que apechugar. Para el gobierno, remontar la cuesta de las fallas de diseño y de logística del primer programa de 800 millones de pesos, no ha sido sencillo.

En el caso del segundo, el de los 3 mil millones de pesos, avance con mejor ritmo, con reglas más transparentes y con el aprendizaje de los errores del primero.

Hay todavía algunas dudas en este último sobre todo lo que tiene que ver con las garantías. La alternativa para destrabar todo es que hasta cierto monto de crédito, solo se requiera aval u obligado solidario que tenga un inmueble y para los créditos de monto mayor, obligaría la hipoteca o la prenda.

No ha sido sencillo para el gobierno estatal, responder a las exigencias de quienes realmente están necesitados de ese préstamo para salvar el escollo de la contingencia y paro de labores en sus respectivas empresas.

El gobierno trata de librar las dificultades, las críticas, las fallas de origen. Lo peor que le puede pasar ante la falta de respuesta del gobierno federal a las pequeñas y medianas empresas es que trate de aparecer como redentor y también resulte crucificado.