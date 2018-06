Palabras Mayores

Si están pactando Peña Nieto y López Obrador es porque se están poniendo nerviosos de que Anaya está creciendo y que va a ser un cierre, ahora sí que de fotografía, y es el reflejo y lo pudimos ver aquí también en el debate, ustedes vieron como estaban organizados Ricardo Sheffield y Gerardo Sánchez y no es un mito eso del ‘primor’, lo de PRI-Morena juntos, es una realidad y lo vemos en los estados y allá con el presidente atacando a Anaya para favorecer a López Obrador y yo creo que López Obrador vuelve a sus orígenes, estuvo en el PRI y va a regresar al PRI pero con un nuevo partido que se llama Morena”

Diego Sinhué Rodríguez Vallejo. También el panista inventa sus fantasmas y sus complots imaginarios.

DESDE LA TERCERA CUERDA

Es cierto. Cada quien tiene su forma de matar las pulgas. “A nosotros ni nos invitaron ni nos convocaron” me dice el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León. José Arturo Sánchez Castellanos puso distancia frente al desplegado que varios organismos empresariales publicaron el viernes en el que hacen un reclamo sin concesiones al gobierno estatal por la crisis de inseguridad que se vive en la entidad.

“Lejos estamos de la visión contemplada en el Plan Estatal de Desarrollo 2040 de que en Guanajuato, ciudadanía y visitantes transiten con plena confianza en las autoridades que deben prevenir, procurar y administrar justicia y más lejos de que se abatan los índices delictivos”.

Por supuesto que sorprende el cuestionamiento empresarial porque es directo, sin tapujos y poniendo el dedo en la llaga. Pero nadie puede decir que es desproporcionado. El problema es que el gobierno marquista no está acostumbrado a ese tipo de reclamos.

“Es claro el fracaso de las estrategias implementadas pues ni el programa Escudo, ni la instalación del cuartel militar, ni las acciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado han dado resultados. Somos la entidad federativa con más homicidios en el país en el pasado reciente”.

Seguro este fue el párrafo que más caló al gobierno de Miguel Márquez. En el cierre del mensaje, las agrupaciones empresariales de Celaya, Irapuato y Salamanca hacen también un reclamo al gobierno federal y se unen a la petición de reformar la ley para que los delincuentes se queden en la cárcel.

Dicen que la verdad no peca pero incomoda. ¿Por qué León no se sumó a la protesta? El presidente del CCE leonés, José Arturo Sánchez Castellanos, dice que ellos prefieren acompañar el cuestionamiento de una propuesta. Que bueno. Pero el reclamo de sus colegas irapuatenses, salmantinos y celayenses no desmerece ni pierde veracidad por esa razón.

La impotencia y la preocupación por la inseguridad galopa por todo el estado y desde luego que ofende el deslinde que quiere hacerse en todos los niveles del problema, culpando al otro empezando por el gobierno de Márquez.

CONTRA LAS CUERDAS

Sucede que en Guanajuato, el PAN gobierna en el estado y en la mayoría de los municipios y la responsabilidad es proporcional. Es cierto: no se puede decir que esta entidad ha sido un desastre durante los 27 años de hegemonía panista porque es un despropósito.

Un estado cuya economía crece por encima del promedio nacional, atractivo para las inversiones, con un corredor industrial pujante y gobiernos que han sabido capitalizar esa coyuntura.

Pero no se puede cerrar los ojos ante el grave problema de la inseguridad y ante las exageradas expectativas que puso el gobierno de Miguel Márquez en el proyecto Escudo.

Que el candidato a la gubernatura Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, puntero en las encuestas, no ve la hora de ganar la elección porque ya se animó a criticar implícitamente la estrategia de seguridad pero sabe que si profundiza, será tan explícito que se dirá que ya cortó el cordón umbilical que lo une a Miguel Márquez. Y eso, no. O todavía no.

Porque el proyecto Escudo está rebasado o desfasado. Porque no resultaron las estrategias de contención como la llegada de la Policía Militar, porque está clarísimo que hay desde policías municipales sin el mínimo equipamiento, sin el mínimo armamento y a merced del crimen organizado en todos sentidos.

Y que las del corredor industrial tampoco son suficientes para resistir embates. En León, por ejemplo, han sido despedidos por presunta corrupción o consumada deslealtad los mismos policías que se han graduado en este trienio.

No hay duda que Héctor López Santillana es el candidato de las propuestas en León, pero los ciudadanos preferirían mil veces que se presentara como el alcalde de los resultados en esta campaña donde se la ha pasado flotando, en la zona de confort de sus encuestas y de una estrategia, cercana a la autocomplacencia y alejada de la autocrítica también han sido aliados, sus opositores, limitados en imaginación, en recursos o en estructura.

La inseguridad empaña el cierre soñado de sexenio de Márquez. Es una mancha para sus resultados meritorios en materia de desarrollo económico. No puede haber gira triunfal.

No puede disfrutar a plenitud su populismo futbolero de que ‘nos va’ a heredar un nuevo estadio en León, moderno, de vanguardia aunque ni él ni su gobierno ni el de López Santillana nos explican por qué se va a quedar impune la negligencia de quienes no supieron defender el Estadio León mientras sus implacables fiscalizadores han esculcado hasta debajo de las alfombras al gobierno de Bárbara Botello. La doble vara y la

doble moral del PAN, siempre presente.

El gobierno federal que encabeza Enrique Peña recibe ya el juicio popular en las encuestas, muy merecido por el errático regreso a Los Pinos de los que presumían que sabían cómo hacerlo.

En Guanajuato, el PAN, soberbio, se aleja de la autocrítica y se aferra a la fidelidad de un electorado que, según sus números, perdona sus fallas, sus errores, sus desviaciones y el fracaso en seguridad.

Quizá por ello el gobernador Márquez guarde silencio ante las críticas inmisericordes de un desplegado empresarial. En un par de días volverá a decirnos en una entrevista que todo es culpa de la puerta giratoria y de la vaquetonería de los diputados que no quieren cambiar las leyes. El mismo cuento de siempre.

LA DEL ESTRIBO…

Se vienen los últimos 10 días de campaña con las visitas amarradas de tres de los cuatro presidenciables. Mañana José Antonio Meade viene a Guanajuato a encabezar sendos actos con PRI y Verde. El próximo domingo 24, Andrés Manuel López Obrador estará en León para su cuarta visita en uno de los cierres importantes.

Y ya se supo que un par de días después, el martes 26, Ricardo Anaya Cortés estará en el estado para uno de sus cierres. Ahora sí, el PAN echará la casa por la ventana para demostrar el músculo.

La irrupción de Ricardo Sheffield como candidato a gobernador de Juntos Haremos Historia ha sido la novedad en esta campaña en Guanajuato. El elemento disruptivo para el escenario que planeaba el PAN hace meses. El partido en el gobierno soñaba con un paseo por las nubes, un día de campo en la campaña y su excompañero de partido rompió con ese sueño. Porque han tenido que aguantar candela inesperada.

Pero Ricardo Sheffield, uno de los políticos guanajuatenses mejor cuajados y equipados para hacer campaña, ha ido al extremo y ha mostrado su vena combativa y contestataria hasta el extremo.

Acostumbrado a la confrontación, de pronto no distingue y se pone los guantes con todo mundo. Él no conoce de gradualismos. Tampoco sorprende. Así ha sido siempre. Donde quiera ve moros con tranchetes.

El viernes se reunió con desarrolladores inmobiliarios en León, afiliados a Canadevi. Su presencia provocó el regreso de Emilio Cano Barragán, su viejo amigo y aliado que tuvo durante el trienio como alcalde de León del ahora morenista, su momento dorado en la grilla empresarial leonesa.

El exalcalde leonés ha optado a últimas fechas por la estrategia de la victimización. A veces de la clase empresarial que ve muy cercana al PAN y en otras, de la falta de cobertura de los medios de comunicación.

El problema es que suele generalizar. “Mañana no va a salir nada de lo que dije”, vaticina en algunas de sus intervenciones ante reporteros. Pero no especifica ni hace una disección ni da nombres. Mete a todos en el mismo costal.

En Guanajuato, dice, se vive una elección de Estado. Sheffield es un político que siempre se cuece aparte. Intenso, explosivo, directo. En el PAN siempre se mostró como un militante incómodo para la cúpula que todo lo controla y acostumbrada a la máxima: “el que obedece no se equivoca”.

Pero Sheffield debe recordar que también gozó las mieles del poder y disfrutó de su militancia en ella. Hoy, no se puede asumir como víctima o por lo menos, no víctima de todos. Porque por encima de todo, él sabe que aun perdiendo puede ganar si Andrés Manuel López Obrador llega a la Presidencia de la República. Así que, lo más claro es lo más decente. No puede tomar los guantes y echar pleito a todos. Ojalá asumiera una de las máximas de su nuevo gurú espiritual y eventual garante de su futuro político. Abrazos y no trancazos.

ADOLFO ARANDA: PECCATA MINUTA EN EL BARBARISMO

En ese nivel queda hoy aquel resbalón del entonces director de Desarrollo Social de la administración de Bárbara Botello, Adolfo Aranda Torres, que hoy cumple cinco años.

Un golpe proveniente del entonces dirigente del PAN en León, Alfredo Ling Altamirano, quien daba uno de los primeros golpes que pegaban en la línea de flotación del gobierno en turno en una de sus tradicionales ruedas de prensa de los lunes.

El hoy todavía dirigente panista denunciaba que Aranda Torres promovía una escuela de su propiedad entre comité de colonos y empleados municipales. La denuncia panista tuvo un impacto mediático importante porque se presentó acompañada de las pruebas documentales que lo sustentaban: un volante con promociones de la escuela y el logotipo de la Presidencia municipal.

Aranda Torres promovía becas de su escuela entre empleados de la dependencia. El exceso era indefendible. A tal grado lo fue que la primera reacción de Bárbara Botello se dio para admitir que al funcionario “se le había hecho fácil”.

Hoy a la distancia, lo vemos como un error infantil en comparación con los excesos que luego se dieron en el trienio barbarista y que hoy el PAN sigue todavía castigando desde su prominente doble moral que mira sólo la paja en el ojo ajeno.

Al final de cuentas, un año después, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo absolvió a Adolfo Aranda de la sanción de inhabilitación del cargo por 18 meses que le impuso la Contraloría municipal porque, según aquél, no se pudo sustentar el uso de recursos públicos para fines personales, el resbalón político había sido evidente.

En realidad fue un error más de forma que de fondo. Nada que ver con los ‘moches’ en Obra Pública, las obras a sobreprecio, la negligencia para encargar obras menores pero de gran impacto.

Lo de Adolfo Aranda fue apenas el arranque de un estilo de gobierno en el que desde la cabeza se impuso la frivolidad y la ligereza y luego todo permeó hacia abajo. Se engolosinaron con la victoria abrumadora. La soberbia del que nunca había tenido y de pronto, tuvo a manos llenas.

MEJZ*