Palabras Mayores

El problema que hay es que a cada paso que se da evidentemente hay intereses que buscan cómo darle la vuelta y es por eso que ha habido cambios muy seguidos o más seguidos de lo que quisiéramos en el tema del contralor. Primero se pensaba que se despartidizaría, que se despolitizaría y que se haría más eficiente si se ponía a alguien de un grupo político distinto y era la segunda minoría, después vimos que no y volvimos a (la propuesta del) alcalde a través de una terna y que esa terna le diera alternativas de selección no tan dirigidas, tampoco nos funcionó”, Armando Rangel

El diputado panista y el fracaso de los Contralores carnales

Tiene parcialmente razón el ahora presidente del Consejo de Sapal Jorge Ramírez Hernández cuando señala que no le hace bien a la participación ciudadana, los cuestionamientos a los que ha estado sujeto él mismo durante las últimas semanas.

Así respondió cuando le cuestionaron en Irapuato durante un evento de Coparmex sobre la asignación de una obra en Sapal a la empresa de su cuñado.

Interesante reflexión pero el punto aquí no es que haya un complot contra la participación ciudadana sino contra los usos y abusos de la participación ciudadana. Y también hay que decirlo, contra las desviaciones que se han registrado.

Su caso es emblemático. Como presidente de Coparmex ejerció una buena labor como contrapeso del poder aunque siempre cuidó de no rebasar la línea que separa la crítica al perfil incómodo que nunca tuvo.

Su primer pecado fue usar como trampolín el cargo empresarial para ir a un consejo ciudadano. No hubo ninguna ilegalidad pero al despacharse con la cuchara grande, quedó mal parado por el agandalle.

Lo de la asignación en Sapal lo marcó inevitablemente porque pudo ser que no haya movido un dedo para esa asignación pero nadie creyó que no lo hizo. El problema de los contrapesos “light” es que son muy cómodos para el poder político que luego no tiene problema para aceptarlos.

Un alcalde de León o un gobernador no van a palomear como cabeza de un consejo ciudadano a un personaje incómodo.

Y como caso ahí está el Comité Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, cuyo presidente Román Méndez ha decidido aislarse y marcar distancia de los otros 3 consejeros quienes han decidido ser más críticos del gobierno.

Es cierto. En este comité no hay forma de que meta mano el gobierno estatal.

Fernando Revilla y sus 2 compañeros han decidido jugar su propio rol y llenar un vacío. Méndez no quiere ser incómodo al poder. Algo parecido a lo que ha ocurrido en la Mesa de Seguridad de Leónb¿ con René Solano quien deja que otros sean los villanos de la película.

Jorge Ramírez ha tenido un exitoso segundo aire como líder empresarial. Y ha escalado hasta donde está precisamente por la calidad de su perfil opositor. No tan incómodo para los gobernantes.

Se imagina lo que pasaría si todos tuvieran el perfil crítico de los 3 disidentes en el comité del Sistema Anticorrupción.

Volvemos al origen. Tiene razón Jorge Ramírez. Hay una crisis de participación ciudadana. Ahora no solo porque es privilegio de unos cuantos sino porque esos poquitos, son condescendientes y obsequiosos con el poder político que tiene como regla, la ley de la zanahoria y el garrote.

Como cambian las cosas. En la década de los noventas, algún alcalde panista en León provocó polémica al cuestionar la serie, en ese tiempo novedosa de Los Simpson porque no representaba lo mejor en los valores familiares.

Más de 20 años después, un alcalde elogia un mural en el que el motivo es justamente esa serie.

“Una divertida imagen que representa pluralidad e inclusión de los ciudadanos de esta gran familia leonesa”, escribió ayer en su cuenta de Twitter, López Santillana que hasta calificó el mural como una muestra de arte urbano. Cómo cambian los tiempos. Y los panistas.

LUIS ERNESTO AYALA: LA RUDEZA PASAJERA

En política en ocasiones, se crean personajes o se crea un perfil que normalmente alguien no ha tenido en su trayectoria para proyectarlo hacia algo.

Eso ocurrió hace exactamente un año con Luis Ernesto Ayala Torres quien ocupaba el interinato como alcalde de León mientras Héctor López Santillana emprendía su campaña por la reelección.

Ayala Torres quien como síndico en el Ayuntamiento durante el primer trienio del alcalde leonés, tuvo un perfil bajo, incluso avasallado por el protagonismo y el fuego amigo del otro síndico, Carlos Medina, de pronto mostró una actitud echada para adelante que no se le conocía ni siquiera en sus tiempos de alcalde entre 2000 y 2003.

Ayala en realidad no hizo nada del otro mundo como interino en 2018. Los índices delictivos se mantuvieron en los mismos niveles, la zozobra de los ciudadanos por la inseguridad en las calles de León intacta.

Pero la simple actitud del alcalde, su sentido de oportunidad para reaccionar, encarar los problemas, ponerse el chaleco antibalas y salir a los operativos nocturnos, anunciar los cambios directamente, fue lo que llamó la atención.

Una personalidad que, en aquel momento, escribíamos en este espacio, hacía pensar en algo más allá que el deseo de una despedida digna de la política.

Luis Ernesto fue alcalde de León de 2000 a 2003 luego de sufrir el primer gran descalabro del grupo poder a manos del Bronx con todo y apoyo del entonces gobernador Vicente Fox; luego fue secretario de Desarrollo Económico con Juan Carlos Romero Hicks quien quiso empujarlo como alternativa ante los deseos de la jefatura del Yunque que impuso a Juan Manuel Oliva. No cuajó la apuesta.

Años más tarde, el propio Oliva lo exhibió como secretario de Gestión Pública al prometerle libertad para investigar las irregularidades y desviaciones en su gobierno. No lo dejaron y salió por la puerta de atrás.

Fue interino en León y esa imagen de rudo que le fabricaron, era simplemente la preparación para su aparición meses más tarde en el gabinete de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo como secretario de Gobierno.

Curiosamente, ese perfil que mostró como alcalde hace un año no lo ha requerido como número 2 en el estado en el golpe de timón de Diego Sinhue. El protagonismo lo han absorbido el propio mandatario estatal y su dúo dinámico con menos exposición mediática que él mismo quien inicialmente quiso mantenerse a cierta distancia de los medios de comunicación.

Ayala Torres ha tenido el mismo peso mediático de quienes ocuparon esa cartera con Miguel Márquez. Su papel de “mal encarado” en la política fue fugaz.

GOLPE DE TIMÓN: MUCHAS PIEDRAS EN EL CAMINO

La semana pasada el secretario de Seguridad Alvar Cabeza de Vaca dijo ante representantes de la sociedad civil en Irapuato, reunidos en el Observatorio Ciudadano de Irapuato que tras la reforma al artículo 19 de la Constitución, la circulación de armas de fuego había disminuido en el Estado.

Parece una conclusión muy precipitada o insuficiente. O limitada a ciertas regiones.

El funcionario se expresó ante empresarios y representantes civiles, positivamente, de los avances del operativo Golpe de Timón luego de que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo había presumido la disminución de homicidios durante los últimos meses.

Lo cierto es que el diagnóstico oficialista es bastante discutible. Y no se trata de echar abajo una referencia inmediata que luego es contrariada por la realidad. El tema es que la dejadez de las

administraciones estatal y federal exhibidas durante el sexenio pasado deja claro que la guerra que ha emprendido el gobierno estatal será larga y, lamentablemente cruenta.

Es un análisis en donde no se puede caer en los extremos. No se pueden regatear los méritos a la gestión de Diego Sinhue y su estrategia anticrimen. La intervención junto al gobierno federal en Santa Rosa de Lima ha menguado la fuerza de este cartel aunque no se ha aniquilado completamente y falta la cereza mediática del pastel que es la detención del Marro.

Pero son varios frentes los que el gobierno estatal tiene abiertos: geográficos y delincuenciales. En la parte de los grupos criminales, mientras se debilita el cartel de Santa Rosa de Lima que opera en la zona de Salamanca y Celaya, otros grupos se manifiestan como ha ocurrido en León durante las últimas semanas.

En suma, da la sensación de que es una guerra cuyo triunfo costará, así literal, sangre, sudor y lágrimas.

El gobierno estatal enfrenta además un problema cuya solución no depende ni de su voluntad ni de su estrategia vigente: la endémica debilidad de la mayoría de las policías municipales.

Una debilidad que se acentúa en algunos casos por la corrupción de los mandos de algunas de ellas o de plano su inexistencia como el caso de Salamanca. De manera colateral, los homicidios de policías colocan a Guanajuato también en otro top indeseable.

Y así, golpe por golpe. Nos encontramos con una batalla en la que desde la Fiscalía General se cosechan golpes que son de destacar pero al mismo tiempo llevan a uno preguntarse porque brillaron por su ausencia durante el sexenio anterior o fueron tan esporádicos.

El empeño de Diego Sinhue es inobjetable. Pero su deseo de destacar avances en el abatimiento de cifras aun no logran el “punch” y la efectividad que pretende porque el daño incubado por inacciones y omisiones se acumuló en muchos años y no puede revertirse en meses.