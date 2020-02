Palabras Mayores

MARIO BRAVO: LO DURO Y LO TUPIDO

OTRO INFIERNITO. Quizá no con la crudeza y el agobio que se sienten en Celaya, pero en León tampoco las cosas no caminan bien en materia de seguridad. No solo son las cifras sino lo que estas provocan en las respuestas del secretario de Seguridad leonés, Mario Bravo Arrona.

Y CONTANDO. En apenas 11 días de lo que va del mes, la cifra de homicidios ya rebasa la cifra de 25. Bravo Arrona, de plano dijo el pasado lunes que de homicidios no hablaba.

NO ME DEFIENDAS COMPADRE. Casi de manera paralela, el dirigente panista leonés Antonio Guerrero Horta, intentaba tibiamente darle un espaldarazo al alcalde Héctor López Santillana con la sobada estrategia de culpar a la Federación.

AJÁ. “Va bien”, dijo Guerrero Horta que es mucho menos proclive que su antecesor Alfredo Ling Altamirano para aparecer en los medios y encima, cuando se decide, lo hace sin “punch” y hasta mal asesorado.

CONSEJEROS. Se sabe que el exdiputado decidió revivir en el comité municipal lo que en el panismo se conoce como “mesa política”, una encerrona que reúne a diputados locales y federales panistas, ediles leoneses y hasta exalcaldes. Alguien le recomendó que podría ser buena idea salir a medios y decir que el principal factor de la inseguridad era la falta de colaboración de la Federación.

ZARANDEADO. Y obvio, le fue mal a Guerrero Horta. Uno de los mayores éxitos mediáticos que en su momento tuvo Alfredo Ling fue torpedear una y otra vez a Bárbara Botello con el tema de la inseguridad y hoy ni los leoneses están mejor y las responsabilidades de las autoridades son las mismas.

INSÍPIDO. El punto es que cada vez el discurso partidista para hablar de un tema delicado como la seguridad se vuelve más previsible y anodino. Los panistas en Guanajuato culpan a López Obrador y los morenistas aquí y en la ciudad de México, le tunden solo a Diego Sinhue y al binomio Alvar-Zamarripa.

PARA EL OLVIDO. Es más fácil encontrar rosas en el mar que un poco de autocrítica en los partidos políticos. Los dirigentes cuidan la chuleta y protegen a diestra y siniestra a su tlatoani. Pero dan cada resbalón.

PRI: RECONSTRUCCIÓN A FUEGO LENTO

PEOR ES NADA. Ahí va el PRI Guanajuato, a tiros y jalones, poco a poco resurgiendo literalmente de las cenizas que dejó la elección de 2018 y la gestión desastrosa del gerardismo en el terruño que mandó al tricolor al tercer lugar del espectro electoral guanajuatense.

LA CITA. Y por lo pronto, el priismo se mueve. Mañana, la delegada Ruth Tiscareño entregará la constancia de mayoría a las 44 fórmulas (presidente y secretario general) que encabezarán igual número de comités municipales en el estado.

RECUENTO. Son 33 varones y 11 mujeres los que asumirán el liderazgo del tricolor. Solo quedarán pendientes Abasolo y Romita que elegirán a través de consejos políticos.

NUEVOS TIEMPOS. Para el morbo quedará saber cómo es que se dará el reparto del pastel entre tribus. Es evidente que con Yulma Rocha y Alejandro Arias operando el comité estatal, una de las misiones principales haya sido limpiar lo más posible de simpatizantes de Gerardo Sánchez a los comités municipales.

POCO A POCO. Ya entraremos en detalles en las semanas por venir a la espera de que se caliente algo el ambiente en un partido que sigue en terapia intensiva y que tendrá que batallar para encontrar su lugar entre el panismo dominante y un morenismo confrontado pero que suma adeptos porque es la inercia de la primera fuerza política en el país.

FECHA FATAL. Está pendiente la renovación de consejos políticos estatal y municipales antes de la cereza del pastel: la dirigencia estatal que deberá estar lista en mayo.

LA DEL ESTRIBO…

Ayer la aplanadora azul tuvo su plenaria en San Miguel de Allende. Es un hecho que Martha Delgado Zárate será la presidenta de la mesa directiva del período ordinario de sesiones que arranca este sábado a las 11 de la mañana.

Sin mayores contratiempos se dio la decisión. Jesús Oviedo, pastor de la mayoría panista arranca este período sin mayores sobresaltos.

A 2 AÑOS DEL PACTO POR LÓPEZ SANTILLANA

Hace exactamente 2 años, se registraba en el comité estatal del PAN Héctor López Santillana como candidato a la reelección en León, respaldado por la cargada panista que incluía candidatos a diputados locales y federales, incluso cercanos al Bronx que capitaneaba en ese momento Fernando Torres Graciano.

Un par de noches antes, una foto difundida en redes sociales tras una reunión privada, sellaba la nominación de López Santillana que por unos momentos se tambaleó ante la presión que ejercía el entonces senador blanquiazul aliado con Ricardo Sheffield Padilla.

En la foto aparecieron el propio alcalde leonés, el entonces candidato a la gubernatura Diego Sinhue Rodríguez Vallejo; el ahora secretario de Gobierno Luis Ernesto Ayala; la actual diputada local, Alejandra Gutiérrez Campos; el diputado federal Ector Jaime Ramírez Barba y el presidente del Patronato de la Feria, Juan Carlos Muñoz Márquez.

Una reunión que se dio en los momentos más álgidos, luego de que López Santillana vivió momentos angustiosos

El jueves anterior al registro dominical, se había tejido una salida inesperada frente a la posibilidad de que hubiese fisuras abiertas con la designación de López Santillana.

Se hablaba de que Humberto Andrade iría como candidato a alcalde en León; José Luis Manrique como candidato a diputado federal en lugar de Jorge Espadas y Renata Arévalo, esposa de Sheffield en lugar de Libia Denisse García en la diputación local. Todo, para obligar a Sheffield a declinar Su aspiración por la precandidatura. Pero Sheffield no habría aceptado la propuesta que le transmitió Torres Graciano y todo se vino abajo.

Era ya una situación extrema y momento de definiciones por lo que la apuesta estaba clara. En esa propuesta final de negociación, cada quién diría de qué lado estaba y los registros y la definición de candidaturas posterior dejó todo claro.

Espadas y Libia García estuvieron en el registro de López Santillana. José Luis Manrique se registró por su cuenta a un distrito federal sin la venia de Sheffield y Torres Graciano haría lo propio.

El oficialismo apretaba con todo y Sheffield era el único que se mantenía en la rebeldía. Algunos a regañadientes y otros, plenamente convencidos, se sumaban al oficialismo.

POLICÍA CELAYA: LA COMUNICACIÓN LENTA Y LA DEPURACIÓN INTERMINABLE

Vaya, vaya con la forma de comunicar de las autoridades estatales los hechos ocurridos en Celaya el pasado 2 de febrero. Confusa y lenta a más no poder.

Ayer, la Fiscalía General del Estado informó la vinculación a proceso de los 2 policías municipales que según la secretaría de Seguridad del Estado, “obstruyeron” la labor de policías estatales que había acudido a atender la presencia de hombres armados.

“La SSG informa que en ningún momento hubo enfrentamiento armado con la policía municipal de Celaya. Se mantiene inalterable la coordinación y comunicación para llevar adelante el proyecto común por la paz y la tranquilidad de la población”, escribió en un tuit la dependencia encabezada por Alvar Cabeza de Vaca.

El pasado 4 de febrero, el secretario de Gobierno Luis Ernesto Ayala rechazó también en entrevista que se tratara de un enfrentamiento entre ambas corporaciones. El término oficial utilizado por la autoridad fue el de “obstrucción”.

Al final, ese término y el presunto delito por el que fueron vinculados a proceso resultan más delicados porque confirma que se trató de una agresión directa de los oficiales celayenses a los policías estatales.

Un dato adicional que no señala la Fiscalía pero que se especuló desde el principio en radio pasillo es que los elementos celayenses no estaban combatiendo a los malosos. Por eso, en días pasados le decía que el problema de fondo no era un simple incidente entre corporaciones sino la limpieza de la corporación en Celaya.

La única razón que se puede esgrimir para entender las evasivas y tardanza del gobierno para clarificar este asunto es el tan llevado y traído: “debido proceso”.

La alcaldesa de Celaya Elvira Paniagua y su secretario de Seguridad, Miguel Angel Simental seguramente fingieron demencia cuando dijeron que no sabían lo que había ocurrido con sus elementos. La presidenta municipal incluso aventuró que probablemente se trataba de un “malentendido”.

A ambos menos que a nadie les conviene la realidad que enfrenta el Municipio. A la ola de inseguridad se agrega el problema de una policía municipal que, por lo visto, no se encuentra totalmente depurada mientras se ofrecen hipótesis que poco ayudan como aquella de que la difusión de mensajes falsos es la causa del cierre de negocios y no la acción de la delincuencia.

Lo cierto es que con ese nivel de comunicación de los gobiernos y sus corporaciones, el horizonte se aprecia cada vez más sombrío. Discurso poco articulado y el enemigo adentro. ¿Qué les puede esperar a los celayenses?