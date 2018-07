Palabras mayores

Voy a participar y voy a encabezar moralmente la oposición

en Guanajuato por los próximos años y para encabezar

moralmente la oposición no ocupo ser presidente del partido (Morena)”

Ricardo Sheffield. Humildemente, pintando su raya.

Tarjeta Roja

Un gobernador increíblemente desinformado que tiene que ejercer un veto que en condiciones naturales hubiese evitado y una fracción panista que queda como el rehén de una reforma que parece un capricho personal de un diputado suplente que pasará a la historia por ello, es el saldo del triste caso de la frustrada reforma de los hijos mantenidos.

El pasado viernes, en la clandestinidad mediática (porque nada dijo públicamente hasta que apareció cerca de la media noche un boletín), Miguel Márquez ejerció el veto de la reforma tras aplicar la estrategia ‘Chimoltrufia’ en varias entrevistas con reporteros en los días previos.

El PAN-Gobierno aplicó aquí el manual perfecto de cómo no se debe operar una reforma porque ninguno de los protagonistas quedó bien en este trance.

Los azules suelen aplicar la aplanadora legislativa como de hecho lo hicieron para sacar adelante esa reforma pero a instancias del gobernador no del diputado suplente del coordinador.

Los diputados decidieron embarcarse en esa propuesta quizá porque pensaron que iba a pasar como cuchillo y mantequilla. Pero tampoco reaccionaron cuando la polémica subió de tono y le pidieron a Márquez un poco de tiempo para cabildear en corto con líderes de opinión.

El intento fracasó e Ismael Sánchez se quedó vestido y alborotado. Un debut poco afortunado. La soberbia del PAN no alcanzó a imponerse y tendrá que aprender mucho si quiere seguir en esto.

Y del gobernador, decir que el papelón no es menor. La consejera jurídica Raquel Barajas está ahí para informarle lo que se viene y para prevenirlo de cualquier resbalón. Y falló en toda la línea.

Contra las cuerdas

Por cierto, a Márquez parecen estarle sobrando unos cuantos meses de poder.

Justo en el último tramo de su administración Márquez ya tiene el brazo cansado para decirlo en términos beisboleros. La obligación de absorber todo el desgaste del PAN-Gobierno en campaña, más algunas crisis de fin de sexenio lo han mostrado con rostros poco vistos a lo largo de su gestión.

Pareciera que Márquez ya desea que llegue el 25 de septiembre. La crisis de homicidios dolosos no va a ceder, la Policía Militar no fue el paliativo que se buscaba. El jefe del Ejecutivo se muestra de pronto muy irascible, ansioso, atajando obuses aquí y allá de no muy buen agrado, a la defensiva ante señalamientos de posibles irregularidades en algunas áreas de su administración.

Si fuera jugador de futbol, ya estaría pidiendo el fin del partido y si fuese boxeador, el conteo de protección.

Hace algunos meses, antes de la campaña, hubiese sido el momento propicio para partir quizá. Si bien es cierto pudo sacar la elección a favor con su delfín al frente, el desgaste ha sido demasiado. Y no es que sea víctima de las circunstancias. Él ha labrado ese mismo destino y es el costo que se paga por ejercer el poder omnipotente.

Máscara vs cabellera

Es un desdén al Poder Legislativo que no sorprende. Miguel Márquez ha sido el líder de facto de la fracción panista durante este sexenio. Diego Sinhué Rodríguez Vallejo ya dejó claro que seguirá la misma ruta.

Formalmente, la única que protestó abiertamente fue Beatriz Manrique, la lideresa moral del Partido Verde, el instituto político que empujó originalmente una iniciativa para crear la Secretaría de Medio Ambiente.

El PAN los bateó olímpicamente y metió la suya. Cuando las mayorías son tan aplastantes y los contrapesos son tan débiles, los gobernantes no tienen piedad. Tal parece que veremos un duelo de avasallamientos entre Guanajuato y la Federación.

López Obrador ya anunció a los super-delegados que operarán en cada estado y que los adversarios ven como una suerte de virreyes que operarán a favor del nuevo gobierno federal. Miguel Márquez ya reclamó: dijo que habría que cuidar que no vayan a darle en la torre al federalismo.

Ajá. Lo dice como si el PAN-Gobierno hubiera respetado o piense respetar el municipalismo, la autonomía del Legislativo o la del Poder Judicial. Ninguno tendrá autoridad moral de quejarse. A puñaladas iguales…

La del estribo…

A propósito de Morena, es un hecho que Antares Vázquez Alatorre será la segunda senadora que tenga Morena Guanajuato, además de ‘Malú’ Micher Camarena.

Vázquez Alatorre es la suplente de Blanca Piña Gudiño, michoacana que encabeza la lista de candidatos de Morena a la senaduría plurinominal.

Al mismo tiempo, Blanca Piña ganó la senaduría de mayoría en esa entidad el pasado primero de julio. En otras palabras ya ganó en las urnas su derecho a participar en la Cámara Alta. Antares Vázquez es la suplente de Piña en la fórmula de candidatas plurinominales.

Al ganar la curul en las urnas, Piña tendrá que renunciar a su nominación plurinominal por lo que tendrán que llamar a la suplente. Pero este momento procesal aún no sucede, pues primero Blanca Piña debe ser declarada senadora plurinominal. En otras palabras, es cuestión de tiempo pero Antares Vázquez estará rindiendo protesta el primero de julio como senadora morenista. Morena tendrá dos senadores, al igual que el PAN.

LA REVANCHA DE JOSÉ ARTURO SÁNCHEZ

Entre los placeres que la política da a sus protagonistas está aunque muchos lo nieguen, el de la revancha.

Y ese puede ser el caso del presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez Castellanos, quien hace siete años vivía la parte más amarga de su incursión en la política partidista al ser destituido de manera fulminante como coordinador de la fracción del PRI en el Ayuntamiento de León.

El alcalde era Ricardo Sheffield, hoy excandidato de Morena a la gubernatura, y la verdadera jefa de la fracción tricolor era Bárbara Botello, quien tras bambalinas definía el rumbo de lo que debían hacer la fracción que integraban, además de Sánchez Castellanos, Salvador Ramírez Argote, Julia Lira, Olga Sandoval e Israel Cobián.

Botello había invitado en campaña de las elecciones 2009 al actual presidente del Consejo Coordinador Empresarial a ser parte de su planilla. Una de las apuestas más atinadas de Botello porque convenció a un empresario combativo y de buena imagen de ingresar a las lides partidistas.

Todo marchaba de maravilla hasta mediados de 2011 cuando las críticas agrias de Sánchez Castellanos comenzaron a exasperar a Ricardo Sheffield, quien tiro por viaje tenía pleito casado con el empresario que ahora era un priista de hueso colorado.

Sánchez Castellanos quedó totalmente aislado de la fracción y actuaba como un regidor independiente mientras Bárbara Botello, a quien él mismo acusó de ser la autora intelectual de su remoción, consolidaba su poder e influencia en el priismo guanajuatense luego de que dos meses antes, en el mes de mayo había sido nombrada como secretaria general adjunta del CEN del PRI.

Era la época en la que el controvertido Humberto Moreira dirigía al tricolor. Botello construía su candidatura al Senado en 2012, la cual declinaría al no ir en primera fórmula. El destino le reservaba la alcaldía de León que arrebató al PAN.

Hoy, a siete años de distancia, Sánchez Castellanos es un referente público en León como jerarca del CCE. Ya no es aquel líder que no dudaba en plantarle cara a los gobernantes con cualquier tema. Sánchez Castellanos escoge sus batallas y sabe en qué momento ser condescendiente con la autoridad.

Botello, quien no dudó en desconocerlo porque así lo dictaba el momento y tenía que suavizar la postura ante el gobierno de Sheffield, no reparó en formas. Le aplicó la ley del hielo, borrando de un plumazo lo que abonaba un personaje como José Arturo al PRI.

Hoy, la aún diputada federal está a punto de despedirse del Congreso de la Unión y de quedarse sin fuero, una posición tentadora para el PAN que la sigue teniendo como obsesión.

Ricardo Sheffield, por su parte, acaba de auto proclamarse el líder de la oposición en Guanajuato por los próximos seis años. Suena pretencioso pero el expanista se ha curtido peleando en la adversidad.

Los tres seguirán dando de qué hablar sin ninguna duda.

LA PUGNA POR MORENA EN GUANAJUATO

Como niños con juguete nuevo, cuando apenas han transcurrido dos semanas del triunfo en la elección presidencial y de su consolidación como segunda fuerza en Guanajuato, en el lopezobradorismo guanajuatense ya se abrieron las hostilidades. Y se van a dar con todo.

Dos comidas en Salamanca, celebradas una el martes y otra ayer, protagonizadas por los grupos antagónicos dejan claros los bandos de Morena en la entidad.

El miércoles, Ricardo Sheffield y las hermanas Antares y Talía Vázquez Alatorre con el padrinazgo del exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy, organizaron una comilona para reunir a sus huestes y prepararse para la batalla que viene. A la tertulia asistieron algunos candidatos ganadores y perdedores del primero de julio.

Ayer, Ernesto Prieto dirigente estatal del partido organizó una comida que tuvo un perfil aparentemente institucional porque estuvieron los líderes estatales del PT y de Encuentro Social. Además estuvo en el presídium el próximo diputado plurinominal federal Miguel Ángel Chico, Ricardo García Oseguera y quienes fueron candidatos y los que ganaron elecciones.

Anote usted el regreso de Aurelio ‘Chachis’ Martínez quien tuvo que abandonar momentáneamente Morena cuando fue vetado por Ricardo Sheffield.

Este grupo es patrocinado por el exgobernador de Zacatecas, Ricardo Monreal Ávila, y a la comida acudió la próxima alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández Cruz.

En ninguno de los dos eventos hubo mensajes estridentes ni demoledores. Hasta eso, guardaron las apariencias los protagonistas, aunque en el fondo todos saben que son los rounds de sombra para la batalla que se avecina para la renovación de Morena.

Por lo pronto, no es casual que ambos eventos se hayan desarrollado en Salamanca, bastión morenista el primero de julio.

La dirigencia estatal que encabeza Ernesto Prieto, que será diputado local, se debe renovar en octubre y ya el joven dirigente solicitó una prórroga de mandato con el argumento de que está en marcha el proceso de transición federal y Morena no debe contaminar esto con sus batallas internas.

Del lado del grupo Sheffield-Vázquez no hay señales de quien puede dar la batalla pero está claro que van a pelear los cargos.

No es poca cosa lo que está en juego. Con el 25% de la votación estatal, Morena tendrá jugosas prerrogativas, cinco alcaldías, cinco curules locales y el poder de un estado del nuevo partido gobernante en el país.

El primer ring para esa gran batalla será el Congreso local. Ernesto Prieto querrá ser el coordinador de la bancada. La única diputada de mayoría de Juntos Haremos Historia es María de Jesús Reveles, de origen PT y a quien ya le propusieron sumarse a la bancada morenista. ‘Lupita’ Casas que fue propuesta por Alejandro Tirado estaría en este grupo. Los tres estuvieron ayer en la comida.

También estuvo María del Carmen Vaca, expresidenta de Canacintra Irapuato, quien llegó a propuesta de la expriista Irma Leticia González.

Pero no jugarían con el dirigente estatal, Raúl Márquez Albo, que es totalmente Ricardo Sheffield y Magdalena Rosales quien es de Antares Vázquez. Así las cosas, en Morena Guanajuato. Todavía no llega la cuarta transformación al país pero el primer round morenista ya está aquí.