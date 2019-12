Palabras Mayores

“Somos la policía que le está entrando a combatir. Si revisan ustedes en otros lugares, ni se ven las fuerzas estatales o municipales entrándole a los temas, siempre son los federales. en Guanajuato no, siempre son las policías estatales y entran a combatir a la delincuencia y evidentemente existen represalias de los criminales contra sus familias pero eso no nos va a detener, estamos fortaleciendo nuestras capacidades con mejor salario, vamos a ser la policía estatal mejor pagada de todo México, vamos a pagar más que la Guardia Nacional”

Diego Sinhue y su tesis, la violencia crece “porque lo estamos haciendo bien”

No es usual que la Procuraduría Federal del Consumidor ponga en el banquillo de los acusados a dos paramunicipales en León. Primero Sapal con los supuestos cobros indebidos y ahora el Patronato de la Feria con los combos para lunes, martes y miércoles de 70 pesos, juegos mecánicos incluidos.

Es evidente que más allá del sustento legal que tenga la intervención de Profeco, hay una lupa especial de su titular, Ricardo Sheffield Padilla para las presuntas violaciones a los derechos del consumidor que se puedan dar en Guanajuato y en concreto en León de donde es oriundo.

Tampoco se puede descalificar a priori la advertencia que hizo el exalcalde leonés en una oportunísima reunión con integrantes de Canaco el pasado viernes en León.

El Patronato de la Feria que encabeza el diputado federal con licencia Juan Carlos Muñoz Márquez ya había tenido un traspié al aprobar el famoso combo sin haber salvado el trámite del Ayuntamiento. Apenas hace unos días lo cumplió en el apartado de disposiciones administrativas.

Ahora, aparece la advertencia del titular de Profeco quien dijo que se tiene que ajustar la tarifa porque la considera discriminatoria. Los abogados del Municipio y del Patronato tendrán que ponerse a revisar leyes y reglamentos y definir si hay que hacer ajustes a la propuesta.

Ya el Verde, había advertido en su momento en el Ayuntamiento que presentaría una denuncia ante Profeco sobre este tema. El anuncio de Sheffield ante Canaco parece hacerlo por iniciativa propia. De cualquier modo, ahora está para cerrar la pinza en el Ayuntamiento.

En este caso, el expanista ya logró el objetivo: sacudir el avispero azul. Si hay un resquicio legal que deba cumplir la Feria, tendrá que apechugar. Descartado que a estas alturas desistan de la apuesta del combo. Ahora será por orgullo.

No le demos vuelta a las cosas, más allá de la cuestión legal, en el “affaire” del combo de las Feria, estamos viendo el primer round o si usted lo prefiere, un round de sombra por la sucesión en León en 2021. Se juntaron el hambre y las ganas de comer.

Juan Carlos Muñoz Márquez es el presidente del Patronato de la Feria porque lo quieren enrolar como precandidato a la alcaldía de esta ciudad. Y si camina como pato, nada como pato y hace “cuac” , no hay ninguna duda.

Y Muñoz Márquez y sus estrategas saben que en un evento que dura solo 30 días al año tiene que realizar cosas de impacto. Y ya logró el primer objetivo con creces. Sin duda está haciendo ruido y el titular de la Profeco que quiere ser el gran elector de Morena en León para 2021, ya pone su granito de arena.

La pregunta es si ese ruido le abonará positivamente o le será adverso a sus pretensiones. Porque el espíritu de la propuesta del combo en la Feria, es en la óptica de sus promotores, algo para sumar y promover más visitantes.

Por eso el combo es lunes, martes y miércoles que suma juegos mecánicos y artistas taquilleros en el Teatro del Pueblo a 70 pesos o 59 porque la entrada normal cuesta 11 pesos. Pareciera tan sencillo como que, a quien no le guste puede ir de jueves a domingo.

La propuesta ya prendió la mecha de la polémica. ¿Cómo la captan los eventuales beneficiarios? Habrá que esperar los reportes de asistencia en esos 3 días.

Muñoz Márquez ya tiene la etiqueta de prospecto para alcalde leonés aunque se haya “comprometido” ante el Consejo Coordinador Empresarial a que no buscaría tal cargo.

La Feria de la ciudad más grande del estado como arena preelectoral. Una vez más. Como en 1997 entre Jorge Carlos Obregón y Luis Ernesto Ayala.

De manera sorpresiva porque ellos mismos reconocen que no fueron satisfechas todas las demandas, los estudiantes que mantenían el paro de actividades en el campus de la Universidad de Guanajuato en León y Escuelas de Nivel Medio Superior en la ciudad, anunciaron ayer que este lunes 16 de diciembre se reanudarían actividades escolares.

“En la reunión, las autoridades resaltaron en diversas ocasiones su compromiso con la comunidad estudiantil para dar el adecuado seguimiento a nuestras demás exigencias y ofrecieron bosquejos de los planes a seguir”.

CARLOS MEDINA: A 2 AÑOS DE UNA LICENCIA TRANQUILIZADORA Y PROVOCADORA

En momento de definiciones para el panismo que se aprestaba para las elecciones 2018, malicioso y provocador, deseoso siempre de reflectores, el entonces síndico leonés Carlos Medina Plascencia solicitaba licencia a su cargo y agitaba el avispero azul.

Las razones que esgrimió ni él se las creía aunque el más feliz con la idea de su partida del Ayuntamiento, aunque nunca lo dijo, fue el alcalde Héctor López Santillana.

“Simplemente decirles que he recibido muchos comentarios de la sociedad en general y de muchos compañeros del PAN de que considere mi negativa a estar dispuesto a participar en un cargo, es que me dejen considerarlo, pero no tengo ninguna perspectiva de ningún cargo, de ninguna aspiración, yo no sé si por eso me están insistiendo, miren es algo que requiere un análisis profundo, no lo estoy considerando, solo les digo que con el único que lo he comentado, y ya sabe mi decisión es con el jefe estatal, con Humberto Andrade, quedamos de vernos pronto, porque sí necesito decirle cuál ese la situación que yo vivo”.

Eso declaraba Medina Plascencia tras aprobarse su solicitud de licencia en el cabildo.

Un acertijo muy a su estilo. Yo no quiero otro cargo pero me invitan y me insisten y lo tengo que considerar. Pero no estoy buscando nada.

Apenas 3 años antes, en su afán de influir en la definición del candidato en 2015, vetó por igual a Diego Sinhue Rodríguez y a Ricardo Sheffield. Pero el veto que ejerció tuvo un costo para él: aceptar un cargo que lo volvió terrenal y cuestionable como cualquier otro político, algo a lo que nunca se acostumbró.

Se fue y sus palabras tuvieron su efecto. Diego Sinhue lo tomó en cuenta para su proyecto de manera inteligente, con un asiento como consejero que lo tuviera lo suficientemente cerca para que se sintiera comprometido pero lo suficientemente lejos para que no influyera tanto.

Un año después, apareció en San Miguel de Allende en un evento con el entonces alcalde Ricardo Villarreal.

“Destinan 12 millones de pesos de San Miguel de Allende para software vendido por Carlos Medina Plascencia, software que vale 850 mil pesos”, se leyó en la cuenta de Twitter de San Miguel Leaks el jueves por la noche.

Al día siguiente, Medina Plascencia respondió al tuit. Lo llamativo es que no negó que haya hecho la venta sino que reclamó la inexactitud del montio.

“Los valores son absolutamente falsos. Y no tienen conocimiento de lo que comprende el modelo del Centro de Inteligencia en Seguridad”, escribió el exgobernador.

Fue habitual ver el anterior trienio en los pasillos de Palacio Municipal a Gerardo García Preciado, ofreciendo su asesoría. A este empresario se le vincula con Medina quien parece hablar ahora del sistema con el que no pudo entrar a León.

Medina parece entender que fue un error regresar al protagonismo en los cargos públicos y que resulta más cómodo y sigue obteniendo dividendos como vigía moral de los políticos en Guanajuato.

LUIS ALBERTO RAMOS: LA CONSISTENCIA DE SER INCÓMODO

Debe ser sin lugar a dudas uno de los representantes de los organismos civiles más consistentes en su trabajo como contrapeso de los gobiernos locales de los últimos años.

Su trabajo más conocido es como presidente del Observatorio Ciudadano de León, cargo que estaba a punto de dejar mientras se alistaba para encabezar su labor ahora como integrante del naciente Observatorio Ciudadano Legislativo.

La muerte lo sorprendió la noche del viernes en su domicilio. Unas horas antes había participado todavía en la reunión de la Mesa de Seguridad de esta ciudad y se mostró como siempre, participativo y cuestionador.

Se hicieron habituales para los medios de comunicación sus reportes mensuales de la inseguridad en León con base en las publicaciones de los medios de comunicación.

Y ese fue su gran acierto. Crear un método de revisión de la inseguridad en León con base en las noticias policiacas. Su consistencia y su obsesión por revisar, contrastar y analizar lo que se publicaba en los medios fue la virtud que más incomodaba en el gobierno.

En una entidad y en un municipio en los que los partidos distintos al PAN quedan a deber como contrapesos, Ramos brilló con luz propia.

Formó parte del polémico surgimiento del Observatorio Ciudadano con patrocinio del gobierno municipal de Ricardo Sheffield allá por 2010. Le cuestionaron recibir patrocinio del gobierno al que se iba a evaluar pero al final lo resolvieron con dignidad porque vaya que le dieron patadas al pesebre.

El “castigo” de Bárbara Botello para ya no recibir recursos públicos a la Fundación que dio origen al OCL resultó ser el detonante para la transformación de este organismo en lo que ha sido en los últimos años.

Desde el poder político, hubo quienes cuestionaron su proclividad a la omnipresencia. Ser ajonjolí de todos los moles. Al final, es una expresión más de la escasez de contrapesos en nuestra sociedad. Siempre será mejor tener más “Luis Albertos” que opositores condescendientes y entreguistas. Descanse en paz.

