Palabras Mayores

Ellos han decidido salirse y romper el pacto federal. Ellos no quieren formar parte de un sistema de salud. ellos están llamando a no colaborar con el gobierno federal. no fue tema del gobierno. Fue tema de ellos. Entonces ellos que lo resuelvan. no quieren estar en Insabi, se quejan de que no les llegan los recursos y si les llegan, entonces alguien no está diciendo la verdad y además el señor gobernador se endeudó y además con esa deuda que va más deudas más impuestos y esa decisión la tomó desde hace varios meses”. Martha Lucía Micher Camarena

La senadora morenista cuestiona la postura de Diego Sinhue aunque se equivoca cuando dice que rompió el pacto federal. Salirse de la Conago no implica semejante cosa

Aunque hay días como este sábado (AMLO-Alfaro en Jalisco) en los que se advierten algunos signos de distensión en la relación del presidente Andrés Manuel López Obrador con los estados, el pantorama en materia de federalismo se ve oscuro para lo que resta del sexenio en curso.

La 4T parece apostar a la destrucción lenta del andamiaje que se construyó con el diseño de los presupuestos en años anteriores y con el argumento del combate a la corrupción, ha dinamitado programas y fondos que habían demostrado su eficacia.

La desaparición del Fortaseg que distribuía 3 mil millones de pesos en los municipios para apoyar a policías municipales en sueldos, equipamiento y armas se suma a la cadena de pésimas noticias para estados y municipios que tendrán que dar la batalla para recuperar algo de lo perdido como ocurrió hace un año.

No es la primera vez que la Secretaría de Hacienda quiere dañar a este fondo. Hace un daño no lo puso en cero. “Solo” lo dejó en los mismos términos que estaba en 2019. Ahora el golpe fue brutal y seguro habrá una respuesta con la misma intensidad.

Hace un año, alcaldes hasta se plantaron en San Lázaro y lograron reactivarlo.

El problema para alcaldes y gobernadores es que la estrategia se profundiza desde el gobierno federal. Eliminar todo signo de descentralización de recursos en las entidades. Todos los dineros los absorbe el centro por convicción y por control.

Por convicción porque se mantiene el argumento de que la 4T quiere manejar todo “para evitar la corrupción y los moches”, como si ellos fueran garantía de pulcritud y eficacia. Ya hemos visto que no.

Por control porque finalmente la Federación podrá disponer de una mayor bolsa en su conjunto para repartir discrecionalmente a los estados y garantizar así el trato preferencial que de hecho ya se da. Y al mismo tiempo, garantizar que sus proyectos emblema, algunos tan cuestionables e inviables como los del pasado reciente, tendrán recursos para concluirse.

El golpe es descomunal porque no se ve cómo, los Municipios puedan garantizar los servicios que necesita la ciudadanía si no tiene otros ingresos y nunca les van a dar lo mismo.

Ayer, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco y el presidente estuvieron juntos en un evento en Jalisco y no se pelearon. Después de la renuncia de los integrantes de la Alianza Federalista a la Conago, los pronósticos señalaban que continuarían los reclamos, tras el lance de los rebeldes y la inconformidad de los gobernadores por la bicoca de recursos federales que recibieron.

No hubo tal. Al contrario. Alfaro se deshizo en elogios a López Obrador a quien agradeció el apoyo para concluir la Línea 3 del Tren Ligero, un proyecto que data de hace seis años, que iba a costar 17 mil millones de pesos y que al final costó el doble pero que fue apoyado con recursos federales.

Brincos diéramos si se diera la versión guanajuatense del acuerdo de ayer entre AMLO y Alfaro. Acá también hay un proyecto de varios miles de millones, El Zapotillo que está atorado, que es herencia de administraciones anteriores y que requiere voluntad política.

¿Qué fue lo que llevó a la 4T a apoyar presupuestalmente un proyecto heredado, con cuestionamientos y en la tierra de un gobernante opositor? No lo sabemos. Pero ayer, Alfaro, que dos días antes había arremetido contra la Federación por darle 7.4% menos de presupuesto, se deshizo en elogios frente a López Obrador.

Pero volvamos al tema central. El gobierno federal no ha movido un ápice su estrategia respecto al presupuesto. Menos dinero para estados, no se incluyen recursos extras para la adquisición de vacunas, desaparecen fondos importantes para los Municipios, no hay recursos para obras de infraestructura.

Hasta parece que la apuesta es tensar la cuerda al máximo a sabiendas de que habrá reclamos y protestas. Los alcaldes están listos nuevamente para hacer plantón en San Lázaro para que revivan el Fortaseg.

Y la 4T juega a estirar la liga hasta donde aguante. Quizá haya que ceder algo. Restituir algunos fondos, elevar algunas partidas pero en el balance global avanzarán en el objetivo de dinamitar los modos de los sexenios azules y tricolores.

Ya se fueron los mandatarios estatales de la Alianza Federalista pero el discurso que polariza sigue vigente en cada mañanera. Destruir, confrontar, dividir. Los diputados federales, senadores, alcaldes morenistas se van a batir en defensa de lo defendible y de lo que no lo es.

Los guiños políticos como los de ayer con Alfaro son la excepción que confirma la regla. La 4T, no quiere convencer. Avasalla, mayoritea. Los pataleos de la oposición no tienen los votos suficientes en las cámaras y la única opción es que acorten las distancias en las urnas en junio de 2021.

Ahí es donde Morena se la juega. Si, pese al agandalle y el avasallamiento, los contrapesos siguen débiles, no hay que variarle. Malos tiempos para la moderación, la prudencia y el equilibrio.

Con la visita a la sede nacional del PRI y la foto con el dirigente nacional Alejandro Moreno Cárdenas, la dupla formada por Ruth Tiscareño y Alejandro Arias le da la puntilla al puñado de rebeldes encabezados Armando Uribe Valle que tomaron el partido y que, no solo fueron desalojados sino que están en proceso de expulsión de las filas del tricolor.

Ahora sí, pueden estar tranquilos. Aunque el futuro que les espera sea oscuro.

PRI GUANAJUATO Y SUS CONFLICTOS: FOLLOW THE MONEY

El dinero y las plurinominales siempre han sido motivo de pugnas al interior del PRI. Mientras más ha caído el tricolor en lo electoral, más ha crecido el toma y daca entre grupos y personajes. Algunos ya se fueron a otros partidos. Otros se mantienen alejados de la política y algunos acaban de regresar a las ruinas que quedan del tricolor.

Hace exactamente 11 años, el entonces dirigente estatal de este partido José Luis González Uribe anunciaba una auditoría a las finanzas de la institución y en concreto al paso de la dupla Miguel Ángel Chico y Bárbara Botello por el cargo.

En su momento, el exregidor leonés Alejandro Arias, actual secretario general priista fue acusado junto a Wintilo Vega de hacer negocio con encuestas de candidatos en la década pasada por Chico y Botello.

El mismo Chico Herrera, actual diputado por Morena había practicado unos años antes una auditoría a las finanzas del PRI que incluyó denuncias penales. Él y Bárbara Botello se fueron contra Wintilo, Arias y Antonino Lemus en 2007.

Después, en 2009 González Uribe auditó a Chico sin mayores consecuencias. Mire lo que son las maromas de la política, hace un par de años cuando el entonces dirigente estatal Santiago García entró en desgracia política tras los resultados de 2018, fue señalado de irregularidades por quienes en alguna ocasión fueron enemigos irreconciliables: Chico y Arias Ávila. Increíble.

Miguel Ángel Chico volvió a aliarse con Botello y Gerardo Sánchez García en 2014 para tumbar al grupo de Francisco Arroyo que era el dominante hasta ese momento.

La alianza duró apenas un par de años. Chico fue el primero que se puso bronco en contra de Sánchez García y Botello enfrió su relación con el entonces senador.

Chico volvió a aspirar a la candidatura a gobernador y se quedó con las ganas. Marchó a Morena mientras Botello se defendía de las acusaciones de los panistas en materia de corrupción

Ambos hoy están en trincheras muy alejadas del PRI mientras Alejandro Arias regresa a lo que parecen, los santos óleos de su partido.

ADIÓS A MIGUEL MONTES

Uno de los últimos pronunciamientos públicos que se conocieron de Miguel Montes García fue un artículo que se publicó hace seis meses en un diario nacional en el que cuestionaba la estrategia que en su momento perfilaron el exgobernador Miguel Márquez y el alcalde de León, Héctor López Santillana, en la disputa perdida por la posesión del estadio León.

Desde la perspectiva de Montes García, resultaba lamentable que ambos hayan “incitado” a palcohabientes y platehabientes a interponer amparos para retrasar la decisión final sobre la propiedad del Estadio León. Cuestionaba también el diseño de estrategias y tácticas para que el estadio no se entregara a Roberto Zermeño.

“Han tomado partido en favor de una de las partes en juicio, han hecho llamados públicos para que los aficionados se manifiesten en favor del club León, al que nadie ataca; piden que los dueños de palcos y plateas soliciten amparos cuando a ellos nadie les reclama nada. Sus actos constituyen un llamado a la anarquía”.

Y remataba: “no tienen las autoridades locales confianza en la honestidad y preparación de los jueces federales. Deberían tenerla y si conocen que pueden incumplir su obligación y que sean parciales, denunciarlo con claridad”.

Montes García, era una voz en el desierto. Una voz calificada con peso específico que no sintonizaba con el populismo futbolero del entonces mandatario estatal quien, a sabiendas de que el juicio estaba perdido, insistía en su argumento de que era un “robo en despoblado” esa decisión de los jueces federales.

Se fue Miguel Montes a la edad de 83 años de edad. Todo un personaje, guanajuatense en su formación y en su participación política aunque haya nacido en Degollado, Jalisco.

Un hombre fraguado, curtido y consolidado en el viejo sistema político dominado por el PRI y que supo brillar con luz propia. Uno de sus cargos más recordados fue el de la Fiscalía Especial del Caso Colosio. Fue el primero de varios; un cargo al que llegó, a solicitud según se dice, de la propia Diana Laura Riojas, esposa del político malogrado.

Su paso fue polémico porque primero tejió la tesis de la acción concertada y renunció al cargo luego de argumentar que Mario Aburto había actuado solo.

Antes había sido presidente de la Suprema Corte de Justicia, cargo al que llegó después de que no fue beneficiado con el dedazo para ser candidato a gobernador en aquella elección estatal de 1991 tan traumática para el PRI, partido en el que militó.

Fue diputado federal. Presidió la mesa directiva en San Lázaro cuando Miguel de la Madrid rindió su sexto informe de gobierno y fue interpelado por Porfirio Muñoz Ledo, contemporáneo de Montes y que hoy sigue dando guerra en la política nacional.

Fue director de Educación Pública en la gestión de Luis H. Ducoing y posteriormente secretario de Gobierno.

Diputado local a principios de los setentas y de los ochentas, volvió a serlo en 2000, invitado por el entonces candidato a gobernador, el también ya fallecido Juan Ignacio Torres Landa. Hizo dupla con Martín Ortiz justo cuando, con Wintilo Vega al mando del PRI, se consolidaba la decadencia del tricolor en el terruño.

Un hombre brillante. De esos que ya no tiene el PRI en circulación y que mucha falta le hacen.