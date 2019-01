Palabras Mayores

Hemos avanzado más con las empresas que con Pemex, sí hay información pero del ducto de Tula 3 no me informan cuando lo abren, ya aseguramos con Fuerzas del Estado, Ejército y Marina, el ducto Salamanca León pero Tula no nos da información y hago el llamado a Pemex cuando nos van a mandar el componente MTB para empezar a producir (gasolina)”

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Los frentes que el gobernador escogió.

Y en este sabor agridulce que tiene para Guanajuato, uno de los estados más dañados por el ‘huachicol’, la estrategia del gobierno federal, la incredulidad en torno al éxito de la apuesta, tiene muchas caras.

Una de ellas, la intermitencia del funcionamiento del ducto Salamanca-León, cerrado varias veces porque se detectan fugas. Para el ciudadano común resulta inconcebible que teniendo centenares de soldados, policías militares, federales y estatales, vigilando el ducto, se siga dando la sustracción ilegal.

La inferencia natural es que si esto ocurre con el estado de fuerza desplegado en ese afán, qué pasará cuando, por razones naturales, el despliegue de fuerzas termine.

Hasta ahora, salvo por ahí un general que colaboraba en el Estado Mayor Presidencial, no hay nombres de detenidos ni los llamados peces gordos que justifiquen el sacrificio de miles de ciudadanos que aguantan la crisis de abasto de combustible.

Sobre todo cuando cada vez queda más claro el involucramiento de funcionarios de Pemex en el crecimiento de este delito. La pregunta es si López Obrador en realidad irá contra el ‘huachicol’, tope donde tope si en las indagatorias se tocan los intereses del gremio petrolero y de su líder Carlos Romero Deschamps, gran consentido del anterior gobierno.

Lo que hemos visto estas dos semanas deja claro el tamaño de la omisión del gobierno federal anterior. De manera particular en Guanajuato, se sienten los efectos del robo de combustible y la lucha de los grupos del crimen organizado. Un estado que se ubica en los primeros lugares de homicidios dolosos y que ha visto crecer de manera espectacular, los niveles de violencia, tendría que esperar efectos positivos de semejante acción.

Hasta ahora, no hay resultados tangibles que celebrar. El cambio de estrategia no basta. El arrojo que suple a la indolencia del sexenio anterior tampoco es suficiente. La economía contra las cuerdas y los ciudadanos padeciendo por combustible tienen un cariz especial, conforme pasan los días en Guanajuato. No se ve claro.

Contrario al bajo perfil mediático que mostró en los primeros meses de su gobierno, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo ha decidido asumir una actitud mucho más vistosa durante esta crisis por el abasto de combustible.

Un protagonismo que ha jugado más allá del cuestionamiento y que al ser proactivo, se expone a ganar o perder porque ante la falta de respuestas de Pemex, su intervención directa para gestionar la llegada de más combustible le generará aplausos o críticas.

A diferencia, por ejemplo, de Enrique Alfaro quien ayer se lanzó a la yugular del gobierno.

“Este problema lo generó el presidente y su gobierno debe resolverlo. Ni el Estado ni los Municipios vamos a seguir dando la cara por ellos. Exigimos ya que se deje de tratar así a Jalisco”, cuestionó ayer en uno de sus tuits.

“¿Dónde está la secretaria de Energía, dónde está el director de Pemex, dónde están los superdelegados?”, preguntó en otro.

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo ha optado por ir a la ofensiva con el consabido riesgo de que desde el gobierno federal, sólo le den atole con el dedo.

El pasado jueves en el programa “Si me dicen no vengo”, el periodista Joaquín López Dóriga, teniendo a los dos mandatarios enfrente, ‘buleó’ al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien no fue atendido por el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, mientras el guanajuatense hasta pudo difundir un video en conjunto con el ingeniero agrónomo.

Un compromiso que, por supuesto, se quedó corto ante la realidad. Porque la normalización del abasto está lejos de llegar como lo prometió Romero Oropeza.

De manera simultánea, Rodríguez Vallejo gestiona la importación del combustible y presiona para la fabricación de gasolinas en la refinería de Salamanca.

Todo mientras admite que el factor que acelerará la solución del problema es la apertura permanente del ducto.

Rodríguez Vallejo anuncia un viaje a Texas para amarrar el acuerdo para la llegada de más combustible al estado que ha alcanzado un nivel de abasto que no supera el 18%.

El gobernador guanajuatense, replegado durante las primeras semanas de su gobierno en materia mediática, de pronto cambia la táctica y pasa a la ofensiva. Ahí, en lo particular puede ganar o perder bonos pues su capacidad de gestión está a prueba.

Veremos si esa nueva actitud trae buenos dividendos, no para él, sino para los guanajuatenses y la salida de esta histórica crisis de desabasto.

“Tenemos un país que recuperar, otros gobiernos actuaron con nula responsabilidad y fueron omisos al extremo. Nos toca recuperar y limpiar la casa que aquellos desmantelaron, ni un paso atrás”.

Después de la polémica que armó en redes cuando tuiteó la foto de su tanque lleno y escribió que la fila para abastecerse era un mínimo esfuerzo para colaborar con la estrategia de su gobierno, Mauricio Hernández Núñez, superdelegado del gobierno federal, no bajó la guardia y siguió más en su papel de defensor a ultranza que de conciliador.

Y luego el video del diputado Ernesto Prieto Gallardo, la postura de Antares Vázquez. Polarizar se llama el juego entre los morenistas guanajuatenses.

FERNANDO TORRES: DE LA BELIGERANCIA AL OSTRACISMO

“Hoy la sociedad nos reclama diferenciarnos con propuestas innovadoras que respondan de manera clara y puntual a las necesidades de los guanajuatenses. Nos pide acabar con la impunidad, el influyentismo, combatir la corrupción, combatir la pobreza, la inseguridad y los males que nos afectan”.

Este fue parte del discurso con el que el entonces senador y ahora diputado federal Fernando Torres Graciano se despidió del sueño de ser candidato a gobernador hace exactamente un año.

Tras una reunión con su equipo de colaboradores, el también exdirigente estatal, dio su paso al costado cuando el dedazo a favor de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo era ya inevitable.

Circuló la versión de que le habían ofrecido la candidatura a alcalde de León y que rechazó la oferta en congruencia con el acuerdo que había tenido con el todavía panista Ricardo Sheffield.

“Yo me voy a apuntar y voy a reunir todos los requisitos que deben reunirse, si una vez apuntado, algo no hacen correctamente y apegado a derecho o con transparencia, sobran instancias, yo no voy a acusar, que pudiera hacerlo, antes de que se materialice, porque yo podría decir desde ahorita que ya vienen marcadas las cartas, le ofrecieron el cargo a Fernando, cómo se lo podrían haber ofrecido sin todavía haber convocatoria”, decía en aquel entonces el ahora procurador federal del Consumidor.

Sheffield, tres años antes se había convertido también en una inesperada piedra en el zapato como aspirante a alcalde.

En un día como hoy, Miguel Márquez organizó una pasarela en 2015 para placear en el arranque de la Feria de León al entonces secretario de Desarrollo Económico Sustentable, Héctor López Santillana, y a Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, a Juan Carlos Muñoz y a Éctor Jaime Ramírez Barba.

López Santillana, que apenas unas semanas antes mostraba fastidio ante los cuestionamientos de si le interesaba la candidatura, comenzaba a hacerse a la idea.

Sheffield aguantó vara en 2015 pero en 2018 ya no pudo más y se fue del PAN. Fernando Torres pataleó, cuestionó pero se quedó aunque hoy se encuentra en el absoluto ostracismo como legislador.

Cuestión de personalidades y actitudes.

EL DESABASTO Y LA CUENTA REGRESIVA PARA LA VISITA PRESIDENCIAL

La crisis por desabasto de gasolina en Guanajuato tiene un ingrediente peculiar en el cortísimo plazo: el próximo sábado 19, el presidente Andrés Manuel López Obrador programó una visita al estado, es decir, en 6 días más.

Ya hay quienes apuestan a que, a como se ha puesto la crisis por el desabasto y en la previsión de que esta no se resuelva en 6 días, los asesores del presidente le van a recomendar cancelar su estancia en uno de los estados más afectados por la escasez de combustible.

Se trata no sólo de una de las entidades con más efectos negativos sino del gran bastión panista. López Obrador, como suele hacerlo, ha puesto el pecho a las balas y no ha bajado la guardia declarativa.

¿Cómo se lee en Guanajuato la tenacidad presidencial que repite a diario su reto más conocido de que, en este juego de venciditas frente a los ‘huachicoleros’, “a ver quién se cansa primero”?

El tabasqueño jura que no será su gobierno, pero por lo pronto quienes ya empiezan a perder la paciencia son los ciudadanos comunes que sufren por combustible en Guanajuato y que esta semana no han visto abiertas ni siquiera 2 de cada 10 gasolineras en la entidad.

La visita de López Obrador programada para el próximo sábado sería en circunstancias normales, histórica. De hecho, pese a la inconformidad con el tema presupuestal que mostró el gobierno panista, la relación entre el gobernador Diego Sinhue y López Obrador ha sido positiva.

Pero el desabasto de combustible provoca justificados enojos en la población y molestia en el gremio empresarial. En la semana, en distintos momentos, José Arturo Sánchez Castellanos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial; Jorge Ramírez de Coparmex e Ismael Plascencia de Canadevi, cuestionaron severamente la estrategia, pero sobre todo la reacción del presidente ante las críticas que ha recibido.

Ayer mismo, el presidente dijo que el 75% apoya la lucha contra el robo de combustible. En la elección de 2018, Guanajuato fue la excepción a la regla en la máquina electoral en que se convirtió Morena.

El horno no parece estar para bollos en Guanajuato pero López Obrador se mantiene en lo dicho. Veremos.