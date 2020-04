Palabras Mayores

MORENA GUANAJUATO: LA GUERRA NO AMAINA EN DÍAS DE GUARDAR

NO ENTIENDEN. Los morenistas no tienen remedio. Sus pleitos no respetan ni contingencias sanitarias ni días de guardar.

GANCHO AL HÍGADO. La resolución que emite la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena el pasado martes ante un recurso que presentó el tesorero del partido en el estado, Ricardo Bazán que declara ilegal la convocatoria, la realización y los acuerdos emanados de la sesión del comité estatal el pasado 8 de diciembre de 2019, representa un trancazo para Alma Alcaraz, secretaria general en funciones de presidente.

CONTEXTO. Y es que la resolución invalida ni más ni menos que la adquisición de dos inmuebles, uno en Irapuato y otro en León, que aprobaron Alcaraz y sus afines en el comité ese día.

MILLONARIOS. Los inmuebles que en conjunto están valuados en 11.5 millones de pesos servirían para albergar la sede de este partido. Uno de ellos, ubicado en la colonia Jardines de Irapuato con un valor de 4.7 millones y otro en Bella Vista, en León, que costó 6.8 millones.

A LA MERA HORA. Las implicaciones de esta determinación son delicadas porque se trató de un acuerdo contrarreloj. Morena no había gastado la mayor parte de las prerrogativas de 2019 y estaba obligado a hacerlo antes del 31 de diciembre o debía regresar el dinero a la Tesorería del estado.

COSTOS. Aprobó las compras de esos inmuebles que ahora son invalidadas. Esto para algunos representa la pérdida de esos recursos porque ya no habrá forma de gastarlos ahora. Imagínese: 11.5 millones a la basura.

ILUMÍNENLOS. Se dice que ya se había dado un adelanto de 2.5 millones de pesos a los propietarios. Es probable que a Alma Alcaraz le quede todavía la posibilidad de reclamar la decisión. No deja de sorprender la proclividad al pleito de los dirigentes morenistas. No tienen remedio.

LA DONACIÓN DE SALARIOS: NOMÁS PARA LA TRIBUNA

NI HABLAR. Hacerle al populista no es fácil o por lo menos, no todos le entran con la misma disciplina a eso de regalar dos quincenas en medio de la pandemia.

EN PLATA. Ahí tiene usted a los diputados locales y federales del PAN que se pusieron muy orondos hasta con su video en redes sociales, rodeados de despensas para regalar en sus distritos. En los hechos, lo suyo se va a convertir en un simple y llano acto de campaña en plena contingencia con la bendición de su gobernador.

DUDAS. ¿Cómo sabremos si los legisladores en realidad donarán su salario completito y se lo gastarán en esas despensas? ¿Cómo garantizarán que en realidad lo entregan a personas que son afectadas negativamente en sus empleos o salarios por decisiones ligadas a la pandemia?

LA NETA. Mire usted. La realidad es que se trata de actos de mercadotecnia política, competencias para agradar a la tribuna, es como una de esas jugadas de fantasía en el futbol que resultan improductivas. Si Morena a nivel nacional da cátedra de demagogia, el PAN no se quiere quedar atrás.

EL IMPLACABLE. El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador exhibió a los partidos políticos que no aceptan devolver parte de sus prerrogativas al INE como lo propuso su partido. Los que se negaron tienen razón: esos recursos van de regreso a la Tesorería de la Federación y el gobierno federal podría gastárselos.

DE REBOTE. Y ya en la bola de partidas, ni se sabe. La 4T se los puede gastar en lo que le dé la gana. Morena no le entregaría sus prerrogativas en Guanajuato para que se las gaste Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. PRI y PAN podrían terminar financiando, directamente o indirectamente Dos Bocas o el Tren Maya.

EN SU JUGO. Estamos frente a posturas y actos de vil propaganda de unos y otros. Ninguno tiene autoridad moral para quejarse del otro. Volvamos a la lo mismo. Es un show que solo exhibe las carencias de nuestros sistemas de salud y los políticos de varios partidos tratando de jalar agua para su molino cuando, lamentablemente, aun no llegamos al nivel más extremo de la pandemia.

LA DEL ESTRIBO…

Serán las altas temperaturas del momento o los ímpetus juveniles. El punto es que el subdelegado de Programas de Bienestar del gobierno federal, Ricardo Gómez Escalante, se puso un poco nervioso ayer en el centro comunitario de Lomas de Medina mientras se repartían apoyos a personas de la tercera edad.

El Municipio de León que facilitó el lugar para esa labor envió personal para repartir gel antibacterial y supervisar el cumplimiento de ‘Susana distancia’. La idea no le gustó mucho al joven funcionario federal que de pronto recordó sus tiempos de manifestante e invitó a retirarse a los empleados municipales que implementaban el filtro sanitario. Casi le aplican un ‘Detente’. O al menos: ‘Sereno, moreno’.

MORENA-VERDE: A UN AÑO DEL ARRANQUE DE UN ROMANCE PECULIAR

Durante más de tres lustros, el partido Verde pudo resistir y sobrellevar, al menos en Guanajuato, con mucha dignidad y hasta con ventajas en algunas ocasiones, su amasiato político con el PRI.

A veces apabullado y minimizado por dirigentes priistas que no ocultaron su soberbia pero siempre ejerciendo su derecho al pataleo, fue en León en donde pudieron sacar buenas negociaciones en las coaliciones electorales.

Todo cambió a partir de la inminencia del triunfo de Andrés Manuel López Obrador porque los del tucán tuvieron que mutar su querencia. Ya no sería el PRI sino Morena, el aliado complejo y que por lo visto, ya sacó más ventaja que el tricolor en su momento.

Hace un año exactamente, la diputada federal del Verde Beatriz Manrique y la coordinadora de la bancada local Vanessa Sánchez estuvieron en San Felipe con el alcalde emanado del tucán, Eduardo López, en un evento de entrega de apoyos a campesinos de parte de Diconsa y el regreso de la estrategia de los precios de garantía.

Llamó la atención la presencia de las senadoras Antares Vázquez Alatorre y Martha Lucía Micher Camarena.

Se daba entonces un acuerdo en la mesa para establecer una agenda de contrapeso frente al gobierno panista, aunque sobre la marcha esta alianza ha sido incierta e impredecible.

La muestra más clara de esos guiños fue la invitación que hizo el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa a la entonces diputada federal Beatriz Manrique para ser parte de su gabinete como secretaria de Medio Ambiente de ese estado.

Durante la campaña para 2018 Manrique, lideresa moral del Verde, se cansó de repetir que Morena era un espejismo y que no iba a obtener la votación que creía.

El resto de la historia ya se conoce. Manrique sigue allá y en Guanajuato, su sucesor, Sergio Contreras trata de mantener sana distancia del Verde mientras Ricardo Sheffield se quiere convertir en el gran elector de candidatos.

Un ‘toma y daca’ que se pondrá. El Verde no está muy convencido de ir de la mano con Morena aunque su reciente cosecha electoral no está para que se ponga muy exigente en 2021. Ese romance todavía tiene cuerda.

PANDEMIA EN GUANAJUATO: CORTE DE CAJA Y DÍAS CRUCIALES

Si nos basamos sólo en la estadística, estamos numéricamente en la semana más adversa para Guanajuato desde que arrancó la pandemia, aunque nada para alarmar todavía. Nomás ayer fue el día, desde que se registró el primer contagio, con más casos confirmados en una actualización.

Los tres fallecimientos se dieron en la última semana al igual que los contagios comunitarios. Un dato que también llama la atención es la dispersión de los positivos en más municipios y en la misma medida, que los casos en León, que concentra más de una cuarta parte de la población, ya son menos de la mitad del total y no más del 50% como hace una semana.

Lo ocurrido en Salamanca en los últimos días (ayer hubo ocho casos) ha contribuido a disparar los contagios en la entidad como no había ocurrido hasta ahora en una sola jornada.

Pese a lo anterior, Guanajuato se mantiene en el bloque 2 de menos casos positivos de Covid- 19 junto a otras cuatro entidades que tienen entre 51 y 100 casos. Hay siete estados que tienen entre 101 y 250 casos; una entidad que contabiliza entre 250 y 500 y la Ciudad de México con más de 500.

La sensación de la autoridad estatal es que, pese a lo ocurrido en los últimos días, Guanajuato se mantiene en un estándar aceptable de acuerdo al avance de la pandemia en otras entidades.

La entidad se ubicaba hasta el martes 7, en el lugar 22 en la tasa de incidencia, que es la medida más conveniente porque es con base al número de habitantes. Seguramente los 11 casos adicionales de ayer ya movieron ese dato.

Pero ayer, tal como en su momento lo hizo el de Irapuato, Ricardo Ortiz, el alcalde de León Héctor López Santillana en entrevista con ‘En Línea’ externaba su preocupación frente al caso omiso de algunos sectores de la población de las medidas de resguardo en casa que hoy siguen siendo voluntarias, aunque cada vez con más supervisión de la fuerza pública.

Y al final esto se constituye en el gran reto para la autoridad, sobre todo en los días siguientes a partir de hoy, que en un año normal eran de asueto y de una afluencia turística importante.

López Santillana decía que el comportamiento de los ciudadanos en estos días, el grado de cumplimiento de las restricciones sanitarias (el ‘Quédate en casa’), serían determinantes para saber si en esta metrópoli se podía aplanar la curva.

Lo contrario representaría que cada diez días crecerían los casos 2.3 veces y estaríamos ante un disparo exponencial de la pandemia que sí pondría a temblar el sistema de salud estatal.

En otras palabras, Guanajuato hoy está en un crecimiento moderado de casos y fallecimientos. Un reto fundamental está en este fin de semana y la de Pascua. El balance tras estas fechas nos dará pistas de cómo se va a enfrentar la inevitable Fase 3.