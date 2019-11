Palabras Mayores

“A mí los que me van a juzgar y los que me pagan son la ciudadanía y el trabajo de operación que está haciendo toda la Secretaría, tanto Policía, Tránsito, Protección Civil, Bomberos y Prevención del Delito, los resultados se están plasmando (…) no hay cambios, el modelo está avanzando. Una cosa es que te den un documento y lo estudies y ya en el trabajo operativo en la calle es totalmente diferente”. Mario Bravo Arrona

El secretario de Seguridad pinta su raya ante el amago de Sánchez Castellanos

Un día aparece dando un manotazo sobre la mesa de seguridad de León, amagando con abandonar este proyecto que pretende conjuntar esfuerzos del gobierno y la sociedad para el combate a la delincuencia en la ciudad y 2 días después, capitanea junto a sus colegas una serie de propuestas que incluyen una solicitud de replaqueo “gratuito” en Guanajuato como parte de un paquete “Cero tolerancia” contra la delincuencia.

Es el omnipresente dirigente del Consejo Coordinador Empresarial de León José Arturo Sánchez Castellanos, un personaje que parece sintetizar en una sola figura el perfil, por un lado, aliado del sector empresarial con el gobierno y por otro, el lado crítico de este influyente sector.

Su activismo, su protagonismo es una muestra de la solvencia que ha acumulado a lo largo de los años para ubicarse en este momento como un referente en el terruño que parece haber encontrado el justo medio entre el cuestionamiento seco y directo en algunos temas y la aportación en otros.

Sánchez Castellanos es la expresión misma de la escasez de contrapesos serios en el estado. Habrá quienes cuestionen sus múltiples cachuchas simultáneas. Es líder del CCE León, integrante de la Mesa de Seguridad en esta ciudad, integrante del Consejo de Seguridad en el Estado y miembro del Fideicomiso que administra una parte de los recursos del Impuesto sobre Nóminas.

Suficientes trincheras para estar enterado de todo, interactuar con los gobernantes y ponerse a veces el traje de villano y en otras el traje de aliado aunque no incondicional.

Esa omnipresencia en los temas públicos es polémica. ¿No hay más? Pueden preguntar algunos. ¿Por qué son los mismos de siempre? Sí tiene varias cachuchas pero en sentido estricto no le quita el lugar a nadie. Por lo menos no hay muchos liderazgos en el Estado dispuestos a confrontar a la autoridad y disentir cómo él lo hace.

Hay quien le pueda poner la etiqueta de condescendiente porque fue el CCE leonés el que empujó el incremento al impuesto a la nómina en 3 décimas de punto. Hay quien puede catalogarlo como un personaje incómodo porque, fuera de algunos dirigentes de Morena y alguno que otro opositor, nadie como él ha cuestionado abiertamente al Fiscal Carlos Zamarripa al punto que este, salga a enfrentarlo como a nadie en lo personal.

Pero es justamente ese doble papel de crítico sin llegar al radicalismo o esa habilidad para escoger las causas y los temas para pelearse con el gobierno lo que le ha dado ese juego interesante que no lo convierte en una piedra en el zapato para el gobierno sino en un adversario necesario, un peculiar crítico que en algún momento puede servir para legitimar algunas acciones de gobierno.

No es el líder del CCE León, el non plus ultra pero ha aprovechado la coyuntura porque ninguno de sus antecesores en el cargo había combinado sus cachuchas diversas para moverse como la hecho entre el amor y el odio de la autoridad hacia las representaciones ciudadanas.

¿Eso que estamos viendo es el modelo ideal de representación y contrapeso ciudadano? En la actitud, sin ninguna duda. Los líderes empresariales no solo están para golpear y torpedear a la autoridad.

Pero desde luego que no es sano que el protagonismo y el reflector lo robe un solo personaje que hoy se pelea con el Fiscal, mañana con el alcalde y luego se reúne a platicar en buen plan con el gobernador y luego hace valer su opinión en el Fideicomiso de Obras que se realizarán con el Impuesto sobre las nóminas.

Lo ideal sería que los contrapesos se diversifiquen, se multipliquen y hasta se regionalicen en un estado tan diverso como el nuestro. Que se distribuyan el protagonismo y también el desgaste porque son varios los frentes.

Pero volvamos al origen. Sánchez Castellanos aprovecha a la perfección una circunstancia en este segundo aire como líder empresarial luego de su paso fugaz en la política partidista como regidor del PRI.

En este lance, entre Ricardo Sheffield y Bárbara Botello, lo neutralizaron y lo apabullaron. Hoy, vive el cenit de su participación en política empresarial. Le queda un año todavía. A quien le dan pan que llore.

¿Qué es lo que tiene tan ocupado al diputado por Morena Ernesto Prieto que es el campeón de faltas en la actual legislatura? ¿De plano le quita tanto tiempo andar sacudiéndose la embestida en su contra de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia?

El punto es que nada tiene que ver una cosa con la otra y lo que tenemos es un diputado que no tiene el menor sentido de una responsabilidad pública.

A menos que además de no robar, no traicionar y no mentir, ya sea parte del manual de portarse bien en Morena, no trabajar.

CARLOS MEDINA: LA PRIMERA EMBESTIDA INTERESADA CONTRA RAMIRES SALDAÑA

Las críticas al desempeño de los responsables de la seguridad de León no son de ahora ni solo han venido de afuera. Hace 3 años, el entonces secretario de Seguridad Luis Enrique Ramírez Saldaña era colocado en el banquillo de los acusados por el entonces síndico del Ayuntamiento.

“Muy bien, compadre, nomás que vamos viendo su nivel de incompetencia, y quiero decir muy claramente y asumo la responsabilidad: para mí es un incompetente el secretario de SP. ¡Ya estuvo suave de que quiera endosar la responsabilidad a quienes no la tenemos!”.

Y así completaba su arremetida:

“Yo creo que no tiene por qué sufrir este desgaste la administración, por la incompetencia e incapacidad del secretario de Seguridad Pública y el equipo que trajo de Irapuato (…) El Municipio no merece que estén sucediendo este tipo de cosas, y si nos remitimos a sus palabras cuando recién ingresó a la SSP, de que en seis meses daría resultados, pues yo les podría decir que sus resultados son muy magros o negativos”.

Los adjetivos de Medina Plascencia no eran gratuitos. El retraso de más de seis meses en la compra de chalecos antibalas que necesitaba la Policía Municipal eran el signo de un cabildo que avanzaba lento, agobiado por la incompetencia de unos y los intereses de otros.

Unos días antes, Ramírez Saldaña emplazaba a los miembros de la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública que le ayudaran a agilizar la compra de los chalecos, lo que hacía responsable de la demora al Comité de Adquisiciones, que presidía Carlos Medina.

Un par de semanas antes, se hablaba en la administración de una intentona del grupo cercano de López Santillana de tumbar al Tesorero Gilberto Enríquez, muy cercano a Carlos Medina.

Eso era hace un par de años Palacio Municipal. Un ring en el que se anidaban cañonazos del PAN contra el propio PAN. Un gabinete en el que López Santillana no tenía control total. Con un Tesorero que no era bien visto por los integrantes de su grupo más cercano y un secretario de Seguridad que no daba resultados y encima, tenía la tirria de un poderoso síndico que no se andaba con rodeos pero que además tenía sus intereses al criticar.

REPLAQUEO 10 AÑOS DESPUÉS: DE OLIVA A DIEGO, LA FORMA ES FONDO

Las formas no son un tema menor. Hace 10 años, en el sexenio de Juan Manuel Oliva Ramírez hubiese sido inimaginable que la propuesta para replaquear más de un millón de vehículos en el Estado la hicieran los integrantes del sector empresarial como parte de la estrategia: “tolerancia cero a la inseguridad”.

Oliva Ramírez, el gobernador que nunca tuvo control de su gabinete ni de los dirigentes de su partido tenía que apechugar con una medida que también tenía como argumento central la seguridad pero que no podía pasar como cuchillo en mantequilla, como se perfila hoy.

En aquél entonces el PRI y en concreto, Bárbara Botello diputada local se opusieron abiertamente a la medida, tachándola de recaudatoria y más cuando el gobernador se negaba a hablar del costo de las tablillas.

Hoy, desde el arranque ya se dijo que van a ser “gratis”. De hecho, el propio gobernador dijo que esa era la condición. Lo cierto es que los gobernantes doran la píldora porque si bien es cierto, los propietarios de vehículos no pagarán nada de su bolsillo, el costo de la licitación y la fabricación de las tablillas, costarán al erario porque saldrán de los impuestos que pagamos los ciudadanos.

Así que, gratis, gratis lo que se dice gratis, no serán. Desde luego, nada que ver la situación de inseguridad que hoy se vive a la de hace una década. Pero no solo es eso; la empatía que hay entre el gobierno estatal y el sector empresarial organizado, también vive una nueva era.

Esta parece ser la clave para que este año, todo parezca tan simple que es el gobierno el que accede a las peticiones empresariales que implican recaudación o medidas en otro momento, impopulares.

Los empresarios proponen y el gobierno dispone. Todo parece tan simple.

