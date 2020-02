Palabras Mayores

DIEGO, EL INSABI Y AMLO: SIN OPCIONES

NO, PERO SÍ. A ver si entendimos bien. El gobernador Diego Sinhue Rodríguez dice que muy mal parados quedan el secretario de Salud federal, Jorge Alcocer y el subsecretario Hugo López Gatell quienes firmaron un convenio en el que aceptaron algunas adecuaciones que plantearon los 9 gobernadores panistas para aceptar adherirse al Instituto de Salud para el Bienestar mismo que el presidente Andrés Manuel López Obrador desconoció con el argumento de que no puede haber “convenios intermedios”. O es sí o no.

SOÑAR, NO CUESTA. Peeero, el gobernador sí cree en la palabra de López Obrador que jura y perjura a los mandatarios que quien no se adhiera al Insabi no se preocupe, va a tener los recursos del gobierno federal. Y no solo los que le corresponden de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal sino que, de acuerdo a alguna fórmula, dispondrá de parte del famoso fondo de 40 mil millones de pesos.

AJÁ. En otras palabras. Que no sería necesario que el gobernador use los mil 200 millones que se trasladarían del Consejo Consultivo para el Seguimiento de la Aplicación de los Impuestos Sobre Nóminas (Cosainseg) para cubrir el boquete del recorte o lo que faltaría en Salud. En otras palabras, para decirlo de manera coloquial: “buena onda, el presidente”. Sin represalias ni castigos para los renuentes al Insabi.

¿CHAMAQUEADA EN PUERTA? ¿Será posible tanta belleza? ¿Es el gobernador Diego Sinhue un político ingenuo por creer en la palabra presidencial luego de que el mandatario bateó un acuerdo firmado por uno de sus subalternos?

SIN ALTERNATIVA. La verdad, en la real política, no le queda de otra a Rodríguez Vallejo. Desde el arranque de la discusión sobre el Insabi dijo que no entregaría el sistema de salud estatal y así lo cumplió. No fue una balandronada.

EL LIBRITO. Utilizó los canales institucionales. Lo hizo a través de GOAN. Hubo una propuesta conjunta, se dialogó con la Federación. Ingenuamente, esta es desde luego, valoración de un servidor, creyeron que la aceptarían. No ocurrió así.

RAYITO DE ESPERANZA. Y sí. Hay razones para dudar que López Obrador pueda cumplir su palabra y no regatee recursos. Pero al final a Diego Sihue no le queda de otra si quiere jugársela con su sistema estatal.

OREMOS. Ayer, el presidente dijo en la mañanera que al final será una especie de competencia: el sistema de salud de los estados que no se sumen al Insabi frente al federal. Parece demasiado bueno para ser cierto

SHEFFIELD: LA LOGISTICA Y LOS PRECIOS

RAZONES. A propósito de “La del estribo” comentada el pasado martes en esta columna, el Procurador Federal del Consumidor Ricardo Sheffield Padilla, me envía información complementaria del porqué, Profeco cree que la cercanía de las gasolineras con una Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR) debe impactar en el precio final al usuario.

ARGUMENTOS. En el documento señala que es factible que una estación de servicio lejana a una TAR tenga un precio público más bajo que una cercana. Admite también que para la autoridad es desconocida la información de costos de cada estación es desconocida porque involucra algunos factores definidos por los dueños (nómina, servicios extras) y a los aceptados por ellos (pago de servicios, impuestos).

CONTEXTO. El pasado lunes, Sheffield Padilla habló de que estaciones de gasolina ubicadas en Guanajuato ofrecían el precio más alto a nivel nacional en las gasolinas Premiun y Magna y en Gas a partir del monitoreo de la dependencia.

CUESTIÓN DE VOLUNTADES. “Si se revisa el reporte de monitoreo de precios de la semana anterior, se puede apreciar que incluso estaciones con menor índice de ganancia compran a un precio terminal (TAR) más alto lo que hace evidente que obtienen un mejor precio (TAR) y tienen un menor costo de flete, como la mayoría de las estaciones del estado de Guanajuato, están en condiciones –si quieren- de ofrecer mejores precios al consumidor”, advierte el documento. En efecto, como lo señala ahí, “si lo quieren”.

LA DEL ESTRIBO…

Reza la frase que “hablando se entiende la gente” y el dicho se puede aplicar para el encuentro que tuvo ayer el secretario de Seguridad Alvar Cabeza de Vaca con los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de León que encabeza José Arturo Sánchez Castellanos.

La reunión, por supuesto, no fue casual ni estaba programada hace meses. Surgió a partir del encuentro que tuvieron Alvar y José Arturo tras el encontronazo declarativo a partir de lis cuestionamientos que hizo el líder empresarial a los resultados en materia de seguridad en el estado y la virulenta reacción de Cabeza de Vaca.

En el café que se tomaron para distensar la relación la semana pasada pactaron la reunión de ayer. Cabeza de Vaca ofreció su versión de los hechos, cifras, resultados y retos ante integrantes del CCE.

Este encuentro hubiese sido imposible de no haberse presentado el cuestionamiento original del líder del CCE. Los organismos civiles olvidan muchas veces que hay momentos para apretar a la autoridad y sacarla de su zona de confort. Nadie claudica si acepta dialogar. Nadie se humilla si acepta dar información.

Cada uno seguirá con su labor. Unos siendo contrapeso y otros, con la obligación pendiente de dar buenos resultados.

EL DESPLIEGUE DE ELEMENTOS EN GUANAJUATO: DE 2019 A 2020, CANTIDAD Y CALIDAD

Hablemos de cantidad de elementos federales en Guanajuato y de resultados.

Hace exactamente un año, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Secretario de Seguridad Alfonso Durazo, anunciaban el despliegue de efectivos de la Marina, el Ejército y la Policía Federal en 17 regiones del país, de las cuales 4 se ubican en Guanajuato.

En nuestra entidad se iban a desplegar 2 mil 400 elementos de estas instancias en 4 regiones que encabezaban los municipios de Celaya, Irapuato, Salamanca y Moroleón. Una acción inédita en la historia reciente de la aparición de Guanajuato como foco rojo de inseguridad en el país.

Alfonso Durazo hablaba de la intervención del Ejército y la Marina en Villagrán, municipio donde se asienta el Cartel de Santa Rosa de Lima donde incursionó la fuerza federal unos días antes.

Decía que no fue operativo y que no iban tras el líder del grupo delictivo que gobierna en el ámbito del huachicol, Antonio Yépez: “El Marro”.

A un año de distancia, López Obrador acaba de anunciar la presencia de 5 mil elementos de la Guardia Nacional en Guanajuato y anuncia visita para inaugurar algunos cuarteles en municipios del corredor industrial.

De un año a otro, el doble de elementos. Más presencia de efectivos de otras corporaciones. Discursos de la coordinación de Federación y Estado. Pero la violencia no cede. Los homicidios dolosos siguen en aumento. Los acontecimientos con masacres, también.

Despliegue de fuerzas no ha significado menos violencia. Echar montón no inhibe a los delincuentes. La guerra de grupos criminales parece más cruenta y cobra más víctimas inocentes. No hace falta mucha ciencia. Los resultados están a la vista.

MARCHA CONTRA LA INSEGURIDAD: LOS VILLEGAS CON LOS LEBARON

Dentro de la limitada respuesta que tuvieron los hermanos Julián, Adrián y Bryan Lebarón en la marcha convocada el pasado domingo en León en la plaza principal, casi pasó desapercibida la presencia de la síndica panista del Ayuntamiento de esta ciudad Leticia Villegas Nava y de su padre, el patriarca del Yunque, Elías Villegas Torres.

Ambos no estuvieron en la marcha en sí sino solo se acercaron a escuchar el mensaje de los hermanos que han cobrado notoriedad pública a nivel nacional por los actos similares que encabezan a lo largo y ancho del país tras el asesinato de 9 familiares entre los que se encuentran 3 menores, ocurrido en noviembre pasado en Sonora. Uno de los acontecimientos en lo que va del sexenio de la 4T que más han sacudido al país.

A cierta distancia, la síndico y exdiputada local y federal acompañada de su esposo. Mezclado entre los asistentes (foto), Villegas Torres, de chamarra oscura y cachucha.

La primera de ellas, integrante estelar del cabildo que encabeza Héctor López Santillana. Su papá, un veterano panista, un personaje mítico pues se le identifica como prominente miembro de El Yunque y en su tiempo, influyente personaje a la hora de definir apoyos y respaldos políticos y construir candidaturas panistas desde el oficialismo.

Vía telefónica, consulté con la síndica Villegas Nava quien admitió su simpatía por la causa que abraza y el discurso que abandera la familia Lebarón.

“Estoy de acuerdo con ellos, esta inseguridad crea un ambiente tóxico para todos y que hay que unirnos, independientemente de colores y de religión porque ni siquiera son católicos. Son mormones. Primero somos mexicanos y por amor a este país tenemos que escucharlo y rescatarlo desde esta trinchera. A mí se me hace un mensaje muy auténtico”.

Destacó que en ningún momento se habló de partidos y que es un movimiento ciudadano “muy auténtico”. Y por más que los Lebarón reclamen primordialmente al gobierno lopezobradorista, hablar de inseguridad en Guanajuato exonerando a la autoridad local es simplemente imposible. Una patadita al pesebre no hace daño